1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Изготовление русской тряпичной куклы - мастерство и традиции
Погрузитесь в мир русских традиций, создавая своими руками тряпичную куклу, символ уюта и оберега
Начало: Ул. Толстого 16
«Вы угадаете по фотографиям, какие из кукол относятся к зимним, а какие — к весенним обрядам»
28 дек в 11:30
29 дек в 13:30
от 4000₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Суздаля к дивному храму Покрова на Нерли
Насладиться родной природой, перенестись в Древнюю Русь и изучить знаменитый памятник в Боголюбово
Начало: У кофейни «Огурец»
«Вы раскроете, почему река не затапливает храм весной, полюбуетесь резьбой, расшифруете барельефы, посмотрите на храм изнутри»
11 янв в 10:30
18 янв в 10:30
9400₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Суздаль и Боголюбово: улицы, церкви, история
Исследовать 2 главные жемчужины Владимирского края за 1 день
Начало: На улице Ленина у кофейни «Огурец» Ул. Ленина 121
«А я объясню, почему весной река не затапливает постройку»
11 янв в 10:30
18 янв в 10:30
15 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей17 декабря 2024Были с ребёнком 10 лет. Очень понравился мастер-класс! Получились очень милые куколки
- ДДмитрий23 ноября 2024Спасибо большое за отличный мастер-класс! Девчонки очень довольны!
- ООльга29 октября 2024Юля-это шедевр Суздаля. Обязательно посетите ее мастер-классы(еще выпечка кренделя).
- ССветлана8 мая 2022Прекрасная прогулка в сочетании с увлекательным рассказом. Елена- прекрасный рассказчик и знающий гид, будем рекомендовать экскурсию и гида друзьям и знакомым.
- ППолина4 мая 2022Экскурсия превзошла мои ожидания! Во-первых, дополнительно к посещению храма Покрова на Нерли нам рассказали многое из быта суздальцев (ответив на
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Весенние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в декабре 2024
Сейчас в Суздале в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Суздале на 2025 год по теме «Весенние», 30 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль