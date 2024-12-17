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множество дополнительных интересующих нас вопросов). Во-вторых, нам удалось посетить Владимир (на обратном пути), познакомились с иторическим центром, а также Успенским собором. Несмотря на прохладную и дождливую погоду были готовы продолжать гулять, так как было интересно слушать, дополнительно ко всему у Елены прекрасное чувство юмора и в целом с ней было очень комфортно. Для индивидуальной экскурсии - это то, что надо!!! Когда соберемся в Суздаль повторно, однозначно встретимся с Еленой для экскурсии по городу. Елена, спасибо!