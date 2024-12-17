Экскурсии в Суздале весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Суздале, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мастер-класс - изготовление русской тряпичной куклы
27 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Изготовление русской тряпичной куклы - мастерство и традиции
Погрузитесь в мир русских традиций, создавая своими руками тряпичную куклу, символ уюта и оберега
Начало: Ул. Толстого 16
«Вы угадаете по фотографиям, какие из кукол относятся к зимним, а какие — к весенним обрядам»
28 дек в 11:30
29 дек в 13:30
от 4000 за всё до 2 чел.
Из Суздаля к дивному храму Покрова на Нерли
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Суздаля к дивному храму Покрова на Нерли
Насладиться родной природой, перенестись в Древнюю Русь и изучить знаменитый памятник в Боголюбово
Начало: У кофейни «Огурец»
«Вы раскроете, почему река не затапливает храм весной, полюбуетесь резьбой, расшифруете барельефы, посмотрите на храм изнутри»
11 янв в 10:30
18 янв в 10:30
9400 за всё до 5 чел.
Суздаль и Боголюбово: улицы, церкви, история
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Суздаль и Боголюбово: улицы, церкви, история
Исследовать 2 главные жемчужины Владимирского края за 1 день
Начало: На улице Ленина у кофейни «Огурец» Ул. Ленина 121
«А я объясню, почему весной река не затапливает постройку»
11 янв в 10:30
18 янв в 10:30
15 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    17 декабря 2024
    Мастер-класс - изготовление русской тряпичной куклы
    Были с ребёнком 10 лет. Очень понравился мастер-класс! Получились очень милые куколки
  • Д
    Дмитрий
    23 ноября 2024
    Мастер-класс - изготовление русской тряпичной куклы
    Спасибо большое за отличный мастер-класс! Девчонки очень довольны!
  • О
    Ольга
    29 октября 2024
    Мастер-класс - изготовление русской тряпичной куклы
    Юля-это шедевр Суздаля. Обязательно посетите ее мастер-классы(еще выпечка кренделя).
    Юля-это шедевр Суздаля. Обязательно посетите ее мастер-классы(еще выпечка кренделя)Юля-это шедевр Суздаля. Обязательно посетите ее мастер-классы(еще выпечка кренделя)Юля-это шедевр Суздаля. Обязательно посетите ее мастер-классы(еще выпечка кренделя)Юля-это шедевр Суздаля. Обязательно посетите ее мастер-классы(еще выпечка кренделя)Юля-это шедевр Суздаля. Обязательно посетите ее мастер-классы(еще выпечка кренделя)Юля-это шедевр Суздаля. Обязательно посетите ее мастер-классы(еще выпечка кренделя)Юля-это шедевр Суздаля. Обязательно посетите ее мастер-классы(еще выпечка кренделя)
  • С
    Светлана
    8 мая 2022
    Из Суздаля к дивному храму Покрова на Нерли
    Прекрасная прогулка в сочетании с увлекательным рассказом. Елена- прекрасный рассказчик и знающий гид, будем рекомендовать экскурсию и гида друзьям и знакомым.
  • П
    Полина
    4 мая 2022
    Из Суздаля к дивному храму Покрова на Нерли
    Экскурсия превзошла мои ожидания! Во-первых, дополнительно к посещению храма Покрова на Нерли нам рассказали многое из быта суздальцев (ответив на
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    множество дополнительных интересующих нас вопросов). Во-вторых, нам удалось посетить Владимир (на обратном пути), познакомились с иторическим центром, а также Успенским собором. Несмотря на прохладную и дождливую погоду были готовы продолжать гулять, так как было интересно слушать, дополнительно ко всему у Елены прекрасное чувство юмора и в целом с ней было очень комфортно. Для индивидуальной экскурсии - это то, что надо!!! Когда соберемся в Суздаль повторно, однозначно встретимся с Еленой для экскурсии по городу. Елена, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мастер-класс - изготовление русской тряпичной куклы
  2. Из Суздаля к дивному храму Покрова на Нерли
  3. Суздаль и Боголюбово: улицы, церкви, история
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Торговые Ряды
  8. Покровский монастырь
  9. Преподобенская колокольня
  10. Успенская Церковь
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в декабре 2024
Сейчас в Суздале в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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