Р Роман Суздаль: из века в век Андрей отличный рассказчик с прекрасным чувством юмора! 2,5 часа пролетели незаметно. Показал самые важные места, завел на точки с замечательными панорамными видами, рассказал интересные исторические и бытовые факты. Нам очень понравилось!

Н Надежда Суздаль: из века в век Очень понравилось, спасибо Андрею за интересную экскурсию.

Н Наталья Суздаль: из века в век Отличная экскурсия для знакомства с Суздалем, виды на маршруте замечательные, ездили на один день из Москвы. Андрей, спасибо за прекрасный выходной день!

З Задонская Знакомьтесь, древний Суздаль Были на экскурсии" Знакомьтесь, древняя Суздаль" с экскурсоводом Валерием Куликовым. Прекрасная получилась прогулка, познавательная! Валерий очень подробно, спокойно рассказал. Нам очень понравилось!!! Спасибо большое

Е Елена Знакомьтесь, древний Суздаль Экскурсия понравилась. Спасибо экскурсоводу Валерию Куликову.

А Анна «Суздаль: золотой город»: cамостоятельная квест-экскурсия читать дальше если ходить самим,можно конечно побродить,читать вывески.. НО когда грамотно поставлен маршрут с объяснениями. 2 часа пролетели на положительных эмоциях. Спасибо,готовимся к следующим экскурсиям с вами! Очень круто,что есть такие экскурсии. погуляли очень здорово,пока шли от места до места слушали аудиогида. забавно найти ответы на вопросы.

М Мария «Суздаль: золотой город»: cамостоятельная квест-экскурсия Экскурсия понравилась. Содержательно. Удобно, что самостоятельно распоряжаешься своим временем. Единственное, с чем возникли небольшие трудности, это ориентирование на местности, но впечатление это не испортило.