Лазаревская и Антипиевская церкви – экскурсии в Суздале

Найдено 3 экскурсии в категории «Лазаревская и Антипиевская церкви» в Суздале, цены от 960 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Суздаль: из века в век
Пешая
2 часа
-
20%
7 отзывов
Групповая
Суздаль: из века в век
Откройте для себя Суздаль через его историю и архитектуру. Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждая улица хранит свою тайну
Начало: У Преподобенской колокольни
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:30, в пятницу в 15:00
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
960 ₽1200 ₽ за человека
Знакомьтесь, древний Суздаль
Пешая
2 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Знакомьтесь, древний Суздаль
Начало: Ул. Ленина, 63а, Торговые ряды, маг. Дымов-керамик...
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 6900 ₽ за всё до 5 чел.
«Суздаль: золотой город»: cамостоятельная квест-экскурсия
Пешая
2 часа
14 отзывов
Квест
до 10 чел.
Суздаль: золотой город - Интерактивная квест-экскурсия
Откройте великолепие Суздаля в увлекательной квест-экскурсии, где каждый шаг раскрывает секреты прошлого
Начало: Иоанно-Предтеченский храм, Суздаль
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
1490 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    24 марта 2025
    Суздаль: из века в век
    Андрей отличный рассказчик с прекрасным чувством юмора! 2,5 часа пролетели незаметно. Показал самые важные места, завел на точки с замечательными панорамными видами, рассказал интересные исторические и бытовые факты. Нам очень понравилось!
  • Н
    Надежда
    24 марта 2025
    Суздаль: из века в век
    Очень понравилось, спасибо Андрею за интересную экскурсию.
  • Н
    Наталья
    22 марта 2025
    Суздаль: из века в век
    Отличная экскурсия для знакомства с Суздалем, виды на маршруте замечательные, ездили на один день из Москвы. Андрей, спасибо за прекрасный выходной день!
  • З
    Задонская
    19 февраля 2025
    Знакомьтесь, древний Суздаль
    Были на экскурсии" Знакомьтесь, древняя Суздаль" с экскурсоводом Валерием Куликовым. Прекрасная получилась прогулка, познавательная! Валерий очень подробно, спокойно рассказал. Нам очень понравилось!!! Спасибо большое
  • Е
    Елена
    5 января 2025
    Знакомьтесь, древний Суздаль
    Экскурсия понравилась. Спасибо экскурсоводу Валерию Куликову.
  • А
    Анна
    5 ноября 2024
    «Суздаль: золотой город»: cамостоятельная квест-экскурсия
    Очень круто,что есть такие экскурсии. погуляли очень здорово,пока шли от места до места слушали аудиогида. забавно найти ответы на вопросы.
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    если ходить самим,можно конечно побродить,читать вывески.. НО когда грамотно поставлен маршрут с объяснениями. 2 часа пролетели на положительных эмоциях. Спасибо,готовимся к следующим экскурсиям с вами!

  • М
    Мария
    19 сентября 2024
    «Суздаль: золотой город»: cамостоятельная квест-экскурсия
    Экскурсия понравилась. Содержательно. Удобно, что самостоятельно распоряжаешься своим временем. Единственное, с чем возникли небольшие трудности, это ориентирование на местности, но впечатление это не испортило.
  • Е
    ЕвгенийШустов
    4 сентября 2024
    «Суздаль: золотой город»: cамостоятельная квест-экскурсия
    Всегда настороженно относился к электронным экскурсиям а тут решили попробовать и как говорит молодежь- ЗАШЛО! Нет привязки ко времени, никуда
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    не спешишь, есть время на созерцание и на ОТОЙТИ от маршрута. Внутри приложения есть квизы и карты - интересно проходить. интересно было и детям и подросткам. Теперь хочется пройти и другие города

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Лазаревская и Антипиевская церкви»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. «Суздаль: золотой город»: cамостоятельная квест-экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Торговые Ряды
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Покровский монастырь
  9. Преподобенская колокольня
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в марте 2025
Сейчас в Суздале в категории "Лазаревская и Антипиевская церкви" можно забронировать 3 экскурсии от 960 до 6900 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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