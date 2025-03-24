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Групповая
Суздаль: из века в век
Откройте для себя Суздаль через его историю и архитектуру. Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждая улица хранит свою тайну
Начало: У Преподобенской колокольни
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:30, в пятницу в 15:00
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
960 ₽
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Знакомьтесь, древний Суздаль
Начало: Ул. Ленина, 63а, Торговые ряды, маг. Дымов-керамик...
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 6900 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 10 чел.
Суздаль: золотой город - Интерактивная квест-экскурсия
Откройте великолепие Суздаля в увлекательной квест-экскурсии, где каждый шаг раскрывает секреты прошлого
Начало: Иоанно-Предтеченский храм, Суздаль
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
1490 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман24 марта 2025Андрей отличный рассказчик с прекрасным чувством юмора! 2,5 часа пролетели незаметно. Показал самые важные места, завел на точки с замечательными панорамными видами, рассказал интересные исторические и бытовые факты. Нам очень понравилось!
- ННадежда24 марта 2025Очень понравилось, спасибо Андрею за интересную экскурсию.
- ННаталья22 марта 2025Отличная экскурсия для знакомства с Суздалем, виды на маршруте замечательные, ездили на один день из Москвы. Андрей, спасибо за прекрасный выходной день!
- ЗЗадонская19 февраля 2025Были на экскурсии" Знакомьтесь, древняя Суздаль" с экскурсоводом Валерием Куликовым. Прекрасная получилась прогулка, познавательная! Валерий очень подробно, спокойно рассказал. Нам очень понравилось!!! Спасибо большое
- ЕЕлена5 января 2025Экскурсия понравилась. Спасибо экскурсоводу Валерию Куликову.
- ААнна5 ноября 2024Очень круто,что есть такие экскурсии. погуляли очень здорово,пока шли от места до места слушали аудиогида. забавно найти ответы на вопросы.
- ММария19 сентября 2024Экскурсия понравилась. Содержательно. Удобно, что самостоятельно распоряжаешься своим временем. Единственное, с чем возникли небольшие трудности, это ориентирование на местности, но впечатление это не испортило.
- ЕЕвгенийШустов4 сентября 2024Всегда настороженно относился к электронным экскурсиям а тут решили попробовать и как говорит молодежь- ЗАШЛО! Нет привязки ко времени, никуда
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Лазаревская и Антипиевская церкви»
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