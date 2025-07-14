Мои заказы

Воскресенская церковь – экскурсии в Суздале

Найдено 3 экскурсии в категории «Воскресенская церковь» в Суздале, цены от 1730 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Паломничество к святыням Суздаля
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Суздаль: история и чудеса
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, посетив его монастыри и соборы. Узнайте о роли города в истории и его чудесном возрождении
Начало: В районе Торговых рядов
Завтра в 00:00
2 окт в 00:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Суздалю с ремесленным интерактивом на берегу реки
Пешая
3 часа
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Суздалю с ремесленным интерактивом на берегу реки
Погулять по городу, выпить чаю и выковать гвоздь счастья
Начало: На Торговой площади
Расписание: в пятницу в 19:30
1730 ₽ за человека
Суздаль - русский феникс (на вашем автомобиле)
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Суздаль - русский феникс (на вашем автомобиле)
Развернуть полную картину истории города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У автовокзала города Суздаля
Завтра в 09:30
2 окт в 09:30
8900 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    14 июля 2025
    Паломничество к святыням Суздаля
    Самые добрые слова благодарности отцу Павлу за возможность стать ближе к нашей православной истории. Интересно, познавательно, увлекательно. Даже палящее солнце не помешало получить массу положительных эмоций от таких чудесных прогулок. До сих пор под впечатлением.
  • И
    Игорь
    12 мая 2025
    Паломничество к святыням Суздаля
    Благодарим о. Павла за чудесную, незабываемую экскурсию по Суздалю. В течении дня мы посетили очень много интересных мест, храмов, монастырей,
    читать дальше

    выставок и музеев. Благодаря высокопрофессиональному, искреннему отношению к своему делу о. Павла, все наша группа в количестве 21 человека была в восторге от экскурсии! Мы узнали много нового, интересного, душеполезного!!! Поставленная речь, огромный объём знаний с глубоким пониманием смысла посещаемых объектов, храмов, монастырей с духовной, исторической и архитектурной сторон открыли нам этот город с новой, неожиданной стороны! Обязательно приедем ещё и не один раз!
    Всем рекомендуем о. Павла как прекрасного экскурсовода и замечательного, доброго человека!
    Игорь, г. Сергиев Посад

