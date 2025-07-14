читать дальше

выставок и музеев. Благодаря высокопрофессиональному, искреннему отношению к своему делу о. Павла, все наша группа в количестве 21 человека была в восторге от экскурсии! Мы узнали много нового, интересного, душеполезного!!! Поставленная речь, огромный объём знаний с глубоким пониманием смысла посещаемых объектов, храмов, монастырей с духовной, исторической и архитектурной сторон открыли нам этот город с новой, неожиданной стороны! Обязательно приедем ещё и не один раз!

Всем рекомендуем о. Павла как прекрасного экскурсовода и замечательного, доброго человека!

Игорь, г. Сергиев Посад