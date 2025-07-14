Индивидуальная
до 5 чел.
Суздаль: история и чудеса
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, посетив его монастыри и соборы. Узнайте о роли города в истории и его чудесном возрождении
Начало: В районе Торговых рядов
Завтра в 00:00
2 окт в 00:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Суздалю с ремесленным интерактивом на берегу реки
Погулять по городу, выпить чаю и выковать гвоздь счастья
Начало: На Торговой площади
Расписание: в пятницу в 19:30
1730 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Суздаль - русский феникс (на вашем автомобиле)
Развернуть полную картину истории города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У автовокзала города Суздаля
Завтра в 09:30
2 окт в 09:30
8900 ₽ за всё до 10 чел.
- ВВладислав14 июля 2025Самые добрые слова благодарности отцу Павлу за возможность стать ближе к нашей православной истории. Интересно, познавательно, увлекательно. Даже палящее солнце не помешало получить массу положительных эмоций от таких чудесных прогулок. До сих пор под впечатлением.
- ИИгорь12 мая 2025Благодарим о. Павла за чудесную, незабываемую экскурсию по Суздалю. В течении дня мы посетили очень много интересных мест, храмов, монастырей,
