Небольшая, но очень интересная автомобильная экскурсия ⛳. Село Кидекша расположено в 4-х километрах от Суздаля. С одной стороны недалеко, но с другой стороны без автомобиля не обойтись.

Во время авто-экскурсии в Кидекшу Вы посетите:

Храм Бориса и Глеба

Приехав в Кидекшу, Вы увидите белокаменный храм Бориса и Глеба XII века, а также полюбуетесь потрясающим видом на пойму реки Нерль.

Резиденция Юрия Долгорукого

Село Кидекша расположено в 4 километрах восточнее Суздаля. Именно здесь Юрий Долгорукий основал свою загородную резиденцию, которая была призвана контролировать судоходную реку Нерль, впадающую в Клязьму.

Васильевский монастырь

Перед поездкой в Кидекшу или после возвращения из нее Вы посетите Васильевский монастырь, он расположен на восточном выезде из Суздаля, как раз по пути в Кидекшу. До XVII века монастырь был деревянным. Строительство первого каменного собора началось здесь в 1662 году и длилось целых 7 лет.

В этом монастыре можно подняться на колокольню и полюбоваться видами на восточную часть Суздаля с высоты птичьего полета. Монастырь очень удачно расположен — по пути в Кидекшу, так что дополнительных передвижений по городу не потребуется.

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