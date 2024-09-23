Кидекша — небольшое село под Суздалем, где до татаро-монгольского ига стоял укрепленный город, фактически — столица Владимирского княжества. Здесь князь Юрий Долгорукий построил свою резиденцию и храм Бориса и Глеба.
На нашей экскурсии мы подробнее познакомимся с историей этих мест, культурой и архитектурой Древней Руси.
На нашей экскурсии мы подробнее познакомимся с историей этих мест, культурой и архитектурой Древней Руси.
Описание экскурсии
Вас ожидает небольшая, но очень интересная автомобильная экскурсия. Село Кидекша расположено в 4 километрах от Суздаля. С одной стороны недалеко, но с другой стороны без автомобиля не обойтись. Во время авто-экскурсии в Кидекшу Вы посетите: Храм Бориса и Глеба Храм построен в XII веке. Здесь вы сможете полюбоваться древним памятником и потрясающим видом на пойму реки Нерль. Резиденция Юрия Долгорукого Именно в Кидекше Юрий Долгорукий основал свою загородную резиденцию, которая была призвана контролировать судоходную реку Нерль, впадающую в Клязьму. Васильевский монастырь Перед поездкой в Кидекшу или после возвращения из нее Вы посетите Васильевский монастырь, он расположен на восточном выезде из Суздаля, как раз по пути в Кидекшу. До XVII века монастырь был деревянным. Строительство первого каменного собора началось здесь в 1662 году и длилось целых 7 лет. В этом монастыре можно подняться на колокольню и полюбоваться видами на восточную часть Суздаля с высоты птичьего полета. Монастырь очень удачно расположен — по пути в Кидекшу, так что дополнительных передвижений по городу не потребуется. Важно знать:
Эта экскурсия — индивидуальная. Она будет проведена только для вас и вашей компании;
• Транспорт не включен в стоимость экскурсии. Мы можем отправится на вашем транспорте или арендовать автомобиль или микроавтобус специально для экскурсии. Важная информация:
- Эта экскурсия — индивидуальная. Она будет проведена только для вас и вашей компании.
- Транспорт не включен в стоимость экскурсии. Мы можем отправится на вашем транспорте или арендовать автомобиль или микроавтобус специально для экскурсии.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Бориса и Глеба
- Резиденция Юрия Долгорукого
- Васильевский монастырь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт (экскурсия проводится на транспорте заказчика или на арендованном автомобиле/ автобусе)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Эта экскурсия - индивидуальная. Она будет проведена только для вас и вашей компании
- Транспорт не включен в стоимость экскурсии. Мы можем отправится на вашем транспорте или арендовать автомобиль или микроавтобус специально для экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Очень понравилось, что на экскурсию мы собрались спонтанно и заказали поздно вечером. Утром с нами связались и все оперативно решили. Нашим экскурсоводом была Анна. Красивое место, очаровательный храм. Анна легко и интересно провела нас тропами истории. Время пролетело незаметно.
Советую посетить древнейший белокаменный храм Руси и прикоснуться к былым временам.
Советую посетить древнейший белокаменный храм Руси и прикоснуться к былым временам.
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Е
Много раз были в Суздале и впервые оказались в Кидекше. Невероятно. Трогательно было ощутить сопричастность, посетив храм 1152 года постройки. Сохранившиеся фрагменты фресок произвели на нас сильное впечатление. Особое спасибо экскурсоводу Анне за потрясающе интересное сопровождение на протяжении всего времени.
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С
Очень понравилась экскурсия, кроме Кидекши открыли для себя два суздальских монастыря Васильевский и Александровский, о существовании которых даже не подозревали.
В восторге от нашего гида Ирины, влюбленной во Владимирскую землю и очень интересной рассказчицы. Спасибо огромное!
В восторге от нашего гида Ирины, влюбленной во Владимирскую землю и очень интересной рассказчицы. Спасибо огромное!
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С
Очень понравилась экскурсия, кроме Кидекши открыли для себя два суздальских монастыря Васильевский и Александровский, о существовании которых даже не подозревали.
В восторге от нашего гида Ирины, влюбленной во Владимирскую землю и очень интересной рассказчицы. Спасибо огромное!
В восторге от нашего гида Ирины, влюбленной во Владимирскую землю и очень интересной рассказчицы. Спасибо огромное!
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Т
У нас был гид Владимир, интересный рассказчик, очень энергичный и профессиональный, на экскурсии очень живо представили как всё было в прошлом. Большое спасибо, с удовольствием вернёмся на экскурсии по другим достопримечательностям Владимиро-Суздальской земли
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Ю
Увидели храм Бориса и Глеба и побывали внутри. Перед бронированием экскурсии рекомендую ознакомится с работой храма-музея.
Экскурсия хорошая, гид Галина очень интересно рассказывает)
благодарим за великолепно проведенное время и интереснейший рассказ!
Экскурсия хорошая, гид Галина очень интересно рассказывает)
благодарим за великолепно проведенное время и интереснейший рассказ!
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