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Село Кидекша — столица Юрия Долгорукого

Суздаль Т.
Суздаль Т. – Гид из Суздаля
Кидекша — небольшое село под Суздалем.

Раньше, до татаро-монгольского ига, на этом месте стоял укрепленный город 🏙️, фактически — столица ⭐️ Владимирского княжества.

Здесь князь Юрий Долгорукий построил сво резиденцию и храм Бориса и Глеба.

На нашей экскурсии 🧭 мы подробнее познакомимся с историей 📖 этих мест, культурой и архитектурой Древней Руси.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Село Кидекша — столица Юрия Долгорукого
Село Кидекша — столица Юрия Долгорукого

Что вы увидите

  • Резиденция Юрия Долгорукого
  • Васильевский монастырь
Небольшая, но очень интересная автомобильная экскурсия ⛳. Село Кидекша расположено в 4-х километрах от Суздаля. С одной стороны недалеко, но с другой стороны без автомобиля не обойтись.

Во время авто-экскурсии в Кидекшу Вы посетите:

    Храм Бориса и Глеба
    Приехав в Кидекшу, Вы увидите белокаменный храм Бориса и Глеба XII века, а также полюбуетесь потрясающим видом на пойму реки Нерль.
    Резиденция Юрия Долгорукого
    Село Кидекша расположено в 4 километрах восточнее Суздаля. Именно здесь Юрий Долгорукий основал свою загородную резиденцию, которая была призвана контролировать судоходную реку Нерль, впадающую в Клязьму.
    Васильевский монастырь
    Перед поездкой в Кидекшу или после возвращения из нее Вы посетите Васильевский монастырь, он расположен на восточном выезде из Суздаля, как раз по пути в Кидекшу. До XVII века монастырь был деревянным. Строительство первого каменного собора началось здесь в 1662 году и длилось целых 7 лет.
    В этом монастыре можно подняться на колокольню и полюбоваться видами на восточную часть Суздаля с высоты птичьего полета. Монастырь очень удачно расположен — по пути в Кидекшу, так что дополнительных передвижений по городу не потребуется.
    Важно знать
    • Эта экскурсия — индивидуальная. Она будет проведена только для вас и вашей компании.
    • Обратите внимание! Транспорт не включен в стоимость экскурсии 🧭. Мы можем отправится на вашем транспорте или арендовать автомобиль или микроавтобус специально для экскурсии.
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Транспорт (экскурсия проводится на транспорте заказчика или на арендованном автомобиле/ автобусе)
    Начало и место завершения
    🚩 По договоренности
    Село Кидекша — столица Юрия Долгорукого
    Село Кидекша — столица Юрия Долгорукого
    Село Кидекша — столица Юрия Долгорукого
    Село Кидекша — столица Юрия Долгорукого

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Суздаль Т.
    Суздаль Т.
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