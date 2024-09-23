Вас ожидает небольшая, но очень интересная автомобильная экскурсия. Село Кидекша расположено в 4 километрах от Суздаля. С одной стороны недалеко, но с другой стороны без автомобиля не обойтись. Во время авто-экскурсии в Кидекшу Вы посетите: Храм Бориса и Глеба Храм построен в XII веке. Здесь вы сможете полюбоваться древним памятником и потрясающим видом на пойму реки Нерль. Резиденция Юрия Долгорукого Именно в Кидекше Юрий Долгорукий основал свою загородную резиденцию, которая была призвана контролировать судоходную реку Нерль, впадающую в Клязьму. Васильевский монастырь Перед поездкой в Кидекшу или после возвращения из нее Вы посетите Васильевский монастырь, он расположен на восточном выезде из Суздаля, как раз по пути в Кидекшу. До XVII века монастырь был деревянным. Строительство первого каменного собора началось здесь в 1662 году и длилось целых 7 лет. В этом монастыре можно подняться на колокольню и полюбоваться видами на восточную часть Суздаля с высоты птичьего полета. Монастырь очень удачно расположен — по пути в Кидекшу, так что дополнительных передвижений по городу не потребуется. Важно знать:

Эта экскурсия — индивидуальная. Она будет проведена только для вас и вашей компании;

• Транспорт не включен в стоимость экскурсии. Мы можем отправится на вашем транспорте или арендовать автомобиль или микроавтобус специально для экскурсии. Важная информация: