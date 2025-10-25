Экскурсия по суздальским просёлкам предлагает путешествие по древним селам и монастырям.
Участники смогут увидеть архитектурные ансамбли, такие как Кидекша и Свято-Никольский монастырь, а также услышать истории о Юрии Долгоруком и князе Владимире. Путешествие на автомобиле позволит насладиться природой и историей этого уникального края. Это отличный способ узнать больше о культурном наследии Суздаля и его окрестностей
Участники смогут увидеть архитектурные ансамбли, такие как Кидекша и Свято-Никольский монастырь, а также услышать истории о Юрии Долгоруком и князе Владимире. Путешествие на автомобиле позволит насладиться природой и историей этого уникального края. Это отличный способ узнать больше о культурном наследии Суздаля и его окрестностей
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобство путешествия на своём авто
- 🏛 Уникальные архитектурные памятники
- 🔔 Возможность позвонить в колокола
- 📜 Истории о князьях и святых
- 🖼 Уникальные фрески и иконы
- 🌳 Природные красоты Дюкова бора
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Архитектурный ансамбль из трёх церквей
- Храм Архангела Михаила
- Архитектурный ансамбль «Кидекша»
- Свято-Никольский женский монастырь
Описание экскурсии
Архитектурный ансамбль из трёх церквей различных веков в бывшем посёлке, а ныне микрорайоне Суздаля — Михали. Поднимемся на колокольню храма Архангела Михаила — вы сможете позвонить в колокола.
Архитектурный ансамбль «Кидекша» — резиденция Юрия Долгорукого. Вы увидите первый на Руси белокаменный храм Бориса и Глеба, фрагменты уникальных фресок середины 12 века, «пуп земли» и необычную падающую колокольню.
Свято-Никольский женский монастырь в селе Санино. Поговорим о здешних чудесах: мироточащей иконе, самовосстанавливающихся фресках и удивительных ключах, которые успокаивают боль.
Красивая дорога по Дюкову бору: наслаждение природой и интересные истории в пути.
Я расскажу:
- Кем были жёны князя Владимира Красное Солнышко и как погибли его сыновья Борис и Глеб — первые русские святые
- Почему Юрий Долгорукий начал строить белокаменные храмы и как дорого это ему обходилось
- Был ли город Кидекша крупнее Суздаля и почему он мог стать столицей всея Руси вместо Москвы
- Почему современный предприниматель вкладывается в храмы Суздаля
- Кто написал мироточащую икону Никольского храма в селе Санино
- Почему Екатерина II оставила сёла Суздальского ополья за императорским домом
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проводится на вашем автомобиле
- Для больших компаний я могу оказать помощь в заказе минивэна или автобуса — подробности уточняйте в переписке
Дополнительные расходы:
- Посещение ансамбля «Кидекша» — 250 ₽ за чел., дети до 14 лет бесплатно
- Пожертвование в храме — 100 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На автовокзале Суздаля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Суздале
Провела экскурсии для 61 туриста
Меня зовут Елена. Я — частный и внештатный гид Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Закончила курсы экскурсоводов в ВЛГУ. Наша семья приехала во Владимир в 1976 году, но я своим городом его неЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
25 окт 2025
Огромная благодарность Елене! Получили незабываемые впечатления от красот пригорода Суздаля, от содержательных рассказов об истории края! Очень рекомендуем воспользоваться профессиональными услугами гида!!!
Дата посещения: 24 октября 2025
А
Анастасия
1 сен 2025
Очень понравилась экскурсия! Елена - замечательный экскурсовод. Все было очень душевно и информативно, спасибо!
О
Ольга
8 авг 2025
Очень понравилась экскурсия с Еленой. Структурировано, интересно, насыщенно. Елена рассказала и исторические факты и духовные моменты происходивших событий. Нам очень понравилось.
а
анна
13 июн 2025
Просто великолепную экскурсию провела для нас сегодня Елена! Очень полно, доступно, с такой любовью и теплом рассказывать об истории города может только профессионал с большой буквы! Спасибо огромное!
Аллка
5 мая 2025
Очень понравилась экскурсия своей необычностью. Именно что-то такое и искала. Поднимались на колокольню, ребенок был в восторге от возможности самой позвонить в колокола. С колокольни видны многие важные точки Суздальской
Входит в следующие категории Суздаля
Похожие экскурсии из Суздаля
Индивидуальная
до 5 чел.
Средневековое путешествие по Суздалскому кремлю
Перенеситесь в 9-13 века и посмотрите на Суздаль глазами викингов и купцов. Узнайте о ярмарочном прошлом, старинных модах и древних крепостях
Начало: На Торговой площади
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
13 334 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Пешеходная экскурсия по Суздалю: старинные здания и мифы
Пешая экскурсия по Суздалю с историком. Узнайте тайны древнего города, его архитектуру и легенды. Погружение в прошлое шаг за шагом
Начало: Возле Спасо-Евфимиева монастыря
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Кидекша - Санино: от чуда к чуду
Откройте для себя сокровища Суздаля: древние церкви, загадочные иконы и чудеса природы ждут вас в Кидекше и Санине
Начало: На ул. Торговая площадь
15 ноя в 16:00
22 ноя в 10:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.