Экскурсия по суздальским просёлкам предлагает путешествие по древним селам и монастырям. Участники смогут увидеть архитектурные ансамбли, такие как Кидекша и Свято-Никольский монастырь, а также услышать истории о Юрии Долгоруком и князе Владимире. Путешествие на автомобиле позволит насладиться природой и историей этого уникального края. Это отличный способ узнать больше о культурном наследии Суздаля и его окрестностей

Ваш гид в Суздале

Архитектурный ансамбль из трёх церквей различных веков в бывшем посёлке, а ныне микрорайоне Суздаля — Михали. Поднимемся на колокольню храма Архангела Михаила — вы сможете позвонить в колокола.

Архитектурный ансамбль «Кидекша» — резиденция Юрия Долгорукого. Вы увидите первый на Руси белокаменный храм Бориса и Глеба, фрагменты уникальных фресок середины 12 века, «пуп земли» и необычную падающую колокольню.

Свято-Никольский женский монастырь в селе Санино. Поговорим о здешних чудесах: мироточащей иконе, самовосстанавливающихся фресках и удивительных ключах, которые успокаивают боль.

Красивая дорога по Дюкову бору: наслаждение природой и интересные истории в пути.

Кем были жёны князя Владимира Красное Солнышко и как погибли его сыновья Борис и Глеб — первые русские святые

Почему Юрий Долгорукий начал строить белокаменные храмы и как дорого это ему обходилось

Был ли город Кидекша крупнее Суздаля и почему он мог стать столицей всея Руси вместо Москвы

Почему современный предприниматель вкладывается в храмы Суздаля

Кто написал мироточащую икону Никольского храма в селе Санино

Почему Екатерина II оставила сёла Суздальского ополья за императорским домом

Экскурсия проводится на вашем автомобиле

Для больших компаний я могу оказать помощь в заказе минивэна или автобуса — подробности уточняйте в переписке

