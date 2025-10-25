Мои заказы

Суздальские просёлки - на вашем авто

Откройте для себя скрытые уголки Суздаля и его окрестностей, путешествуя на своём автомобиле. Уникальные храмы и истории ждут вас
Экскурсия по суздальским просёлкам предлагает путешествие по древним селам и монастырям.

Участники смогут увидеть архитектурные ансамбли, такие как Кидекша и Свято-Никольский монастырь, а также услышать истории о Юрии Долгоруком и князе Владимире. Путешествие на автомобиле позволит насладиться природой и историей этого уникального края. Это отличный способ узнать больше о культурном наследии Суздаля и его окрестностей
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобство путешествия на своём авто
  • 🏛 Уникальные архитектурные памятники
  • 🔔 Возможность позвонить в колокола
  • 📜 Истории о князьях и святых
  • 🖼 Уникальные фрески и иконы
  • 🌳 Природные красоты Дюкова бора
Суздальские просёлки - на вашем авто© Елена
Суздальские просёлки - на вашем авто© Елена
Суздальские просёлки - на вашем авто© Елена
Ближайшие даты:
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Архитектурный ансамбль из трёх церквей
  • Храм Архангела Михаила
  • Архитектурный ансамбль «Кидекша»
  • Свято-Никольский женский монастырь

Описание экскурсии

Архитектурный ансамбль из трёх церквей различных веков в бывшем посёлке, а ныне микрорайоне Суздаля — Михали. Поднимемся на колокольню храма Архангела Михаила — вы сможете позвонить в колокола.

Архитектурный ансамбль «Кидекша» — резиденция Юрия Долгорукого. Вы увидите первый на Руси белокаменный храм Бориса и Глеба, фрагменты уникальных фресок середины 12 века, «пуп земли» и необычную падающую колокольню.

Свято-Никольский женский монастырь в селе Санино. Поговорим о здешних чудесах: мироточащей иконе, самовосстанавливающихся фресках и удивительных ключах, которые успокаивают боль.

Красивая дорога по Дюкову бору: наслаждение природой и интересные истории в пути.

Я расскажу:

  • Кем были жёны князя Владимира Красное Солнышко и как погибли его сыновья Борис и Глеб — первые русские святые
  • Почему Юрий Долгорукий начал строить белокаменные храмы и как дорого это ему обходилось
  • Был ли город Кидекша крупнее Суздаля и почему он мог стать столицей всея Руси вместо Москвы
  • Почему современный предприниматель вкладывается в храмы Суздаля
  • Кто написал мироточащую икону Никольского храма в селе Санино
  • Почему Екатерина II оставила сёла Суздальского ополья за императорским домом

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на вашем автомобиле
  • Для больших компаний я могу оказать помощь в заказе минивэна или автобуса — подробности уточняйте в переписке

Дополнительные расходы:

  • Посещение ансамбля «Кидекша» — 250 ₽ за чел., дети до 14 лет бесплатно
  • Пожертвование в храме — 100 ₽

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На автовокзале Суздаля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Суздале
Провела экскурсии для 61 туриста
Меня зовут Елена. Я — частный и внештатный гид Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Закончила курсы экскурсоводов в ВЛГУ. Наша семья приехала во Владимир в 1976 году, но я своим городом его не
читать дальше

считала. Долго жила в Санкт-Петербурге, Москве, Иркутске. Но с Владимиром меня всегда что-то связывало. Наконец я решила, что останусь здесь, что, возможно, это город моей судьбы. И не пожалела! Начала учиться во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике на гида, и вот тогда развернулась передо мной история Владимира: древнейшая, богатая, во многом удивительная! Суздаль же для меня всегда был «моей» землей. Мои преимущества: 1. Провожу экскурсии во всех государственных музеях Владимира и Суздаля, а также в монастырях 2. Имею государственную аккредитацию и аккредитацию от ВСМЗ и Владимирской Епархии 3. Помогаю с организацией транспорта, питания и мастер-классов

Отзывы и рейтинг

Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
25 окт 2025
Огромная благодарность Елене! Получили незабываемые впечатления от красот пригорода Суздаля, от содержательных рассказов об истории края! Очень рекомендуем воспользоваться профессиональными услугами гида!!!
Дата посещения: 24 октября 2025
А
Анастасия
1 сен 2025
Очень понравилась экскурсия! Елена - замечательный экскурсовод. Все было очень душевно и информативно, спасибо!
О
Ольга
8 авг 2025
Очень понравилась экскурсия с Еленой. Структурировано, интересно, насыщенно. Елена рассказала и исторические факты и духовные моменты происходивших событий. Нам очень понравилось.
а
анна
13 июн 2025
Просто великолепную экскурсию провела для нас сегодня Елена! Очень полно, доступно, с такой любовью и теплом рассказывать об истории города может только профессионал с большой буквы! Спасибо огромное!
Аллка
Аллка
5 мая 2025
Очень понравилась экскурсия своей необычностью. Именно что-то такое и искала. Поднимались на колокольню, ребенок был в восторге от возможности самой позвонить в колокола. С колокольни видны многие важные точки Суздальской
читать дальше

земли. Посетили древнюю Кидекшу, ощущение, что попали в 12-й век, в Средневековье. Монастырь в Санино, а тут уже почувствовали себя в 17-18 веках. Мы не воцерковленные люди, но было очень интересно. Рекомендую.

Очень понравилась экскурсия своей необычностью. Именно что-то такое и искала. Поднимались на колокольню, ребенок был вОчень понравилась экскурсия своей необычностью. Именно что-то такое и искала. Поднимались на колокольню, ребенок был вОчень понравилась экскурсия своей необычностью. Именно что-то такое и искала. Поднимались на колокольню, ребенок был вОчень понравилась экскурсия своей необычностью. Именно что-то такое и искала. Поднимались на колокольню, ребенок был в

