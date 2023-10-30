Суздаль можно справедливо назвать столицей русского православия. Когда-то в нем находилось 15 действующей монастырей! Мы приглашаем вас познакомиться с духовной историей города, услышать легенды и полюбоваться архитектурой. В центре нашей программы — три монастыря: Покровский, Спасский и Васильевский.

Описание

Православный Суздаль Суздаль до такой степени богат церквями, что его впору назвать столицей русского православия. В XVIII веке в маленьком Суздале было пятнадцать действующих монастырей. Сегодня их сохранилось всего пять. За несколько часов нашей экскурсии вы побываете в трех из них — в Покровском, Спасском и Васильевском. Узнаете интересную историю суздальских обителей, услышите монастырские легенды и были, насладитесь рукотворным колокольным звоном.