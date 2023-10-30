Пешая экскурсия по Суздалю: звуки колокольного звона и монастырские легенды
Суздаль можно справедливо назвать столицей русского православия.
Когда-то в нем находилось 15 действующей монастырей! Мы приглашаем вас познакомиться с духовной историей города, услышать легенды и полюбоваться архитектурой. В центре нашей программы — три монастыря: Покровский, Спасский и Васильевский.
Когда-то в нем находилось 15 действующей монастырей! Мы приглашаем вас познакомиться с духовной историей города, услышать легенды и полюбоваться архитектурой. В центре нашей программы — три монастыря: Покровский, Спасский и Васильевский.
Ближайшие даты:
25
ноя
ноя
26
ноя
ноя
27
ноя
ноя
28
ноя
ноя
29
ноя
ноя
30
ноя
ноя
1
дек
дек
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Группа от 1 до 5 человек
|6 125 ₽
|Группа от 6 до 15 человек
|7 250 ₽
|Группа от 16 до 30 человек
|8 313 ₽
|Группа от 31 до 45 человек
|9 438 ₽
Что вас ожидает:
- Покровский монастырь
- Спасский монастырь
- Васильевский монастырь
Описание
Православный Суздаль Суздаль до такой степени богат церквями, что его впору назвать столицей русского православия. В XVIII веке в маленьком Суздале было пятнадцать действующих монастырей. Сегодня их сохранилось всего пять. За несколько часов нашей экскурсии вы побываете в трех из них — в Покровском, Спасском и Васильевском. Узнаете интересную историю суздальских обителей, услышите монастырские легенды и были, насладитесь рукотворным колокольным звоном.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Входные билеты в Спасо-Евфимиев монастырь
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Торговая площадь, 2А, СуздальЗавершение: Улица Ленина, 133, Суздаль
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Ефимов
30 окт 2023
Шикарная экскурсия, узнал много нового, интересного!!!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля
Похожие туры из Суздаля
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
Посетить главные места древнего города и раскрыть его историю в легком нескучном формате
На Торговой площади
Завтра
26 ноя
27 ноя
28 ноя
6 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нескучный Суздаль
Узнать историю без сухих лекций и оживить летописи на обзорной экскурсии
на Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д...
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Были старого Суздаля
Исследовать главные достопримечательности и раскрыть их богатую историю
на Торговой площади
Завтра
26 ноя
27 ноя
28 ноя
от 4 800₽ за всё до 3 чел.