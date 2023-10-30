Суздаль монастырский

Индивидуальная экскурсия в Суздале

Пешая экскурсия по Суздалю: звуки колокольного звона и монастырские легенды

5
1 отзыв
Суздаль можно справедливо назвать столицей русского православия.

Когда-то в нем находилось 15 действующей монастырей! Мы приглашаем вас познакомиться с духовной историей города, услышать легенды и полюбоваться архитектурой. В центре нашей программы — три монастыря: Покровский, Спасский и Васильевский.
Суздаль монастырский
Суздаль монастырский
Суздаль монастырский
Суздаль монастырский
Суздаль монастырский
Ближайшие даты:
25
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Группа от 1 до 5 человек6 125 ₽
Группа от 6 до 15 человек7 250 ₽
Группа от 16 до 30 человек8 313 ₽
Группа от 31 до 45 человек9 438 ₽

Что вас ожидает:

  • Покровский монастырь
  • Спасский монастырь
  • Васильевский монастырь

Описание

Православный Суздаль Суздаль до такой степени богат церквями, что его впору назвать столицей русского православия. В XVIII веке в маленьком Суздале было пятнадцать действующих монастырей. Сегодня их сохранилось всего пять. За несколько часов нашей экскурсии вы побываете в трех из них — в Покровском, Спасском и Васильевском. Узнаете интересную историю суздальских обителей, услышите монастырские легенды и были, насладитесь рукотворным колокольным звоном.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в Спасо-Евфимиев монастырь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Торговая площадь, 2А, Суздаль
Завершение: Улица Ленина, 133, Суздаль
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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2
1
Е
30 окт 2023
Шикарная экскурсия, узнал много нового, интересного!!!

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