Лариса П. – Гид из Суздаля

Индивидуальная прогулка 👣 по старинному улочкам Суздаля.



Вы познакомитесь с тысячелетней историей 📖 одного из самых древних городов Руси.



Небольшой исторический центр сохранил самобытную атмосферу и красивые 🤩 памятники архитектуры.



Вы увидите самые важные из них: Суздальский кремль, Покровский монастырь, купеческий дом и другие.



Узнаете увлекательные факты из истории города, его князей и известных жителей.