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Суздаль — тысячелетний город, затерянный в веках

4.7
25 отзывов
Лариса П.
Лариса П. – Гид из Суздаля
Индивидуальная прогулка 👣 по старинному улочкам Суздаля.

Вы познакомитесь с тысячелетней историей 📖 одного из самых древних городов Руси.

Небольшой исторический центр сохранил самобытную атмосферу и красивые 🤩 памятники архитектуры.

Вы увидите самые важные из них: Суздальский кремль, Покровский монастырь, купеческий дом и другие.

Узнаете увлекательные факты из истории города, его князей и известных жителей.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 200 ₽ за экскурсию

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Суздаль — тысячелетний город, затерянный в веках
Суздаль — тысячелетний город, затерянный в веках

Что вы увидите

  • Торговая площадь
  • Торговые ряды
  • Берег реки Каменки
  • Дегустационный зал медовухи
  • Входоиерусалимская и Пятницкая церковь
  • Улица Кремлевская
  • Памятник Алексею Лебедеву
  • Дом купца Калашникова
  • Суздальский Кремль
  • Никольская церковь
  • Ризоположенский монастырь
  • Покровский монастырь
Суздаль — это ожившая старина
Старинные улочки, соборы и монастыри создают фантастический эффект «потери во времени». Гулять 👣 по этому русскому городку можно бесконечно, он дарит неподдельное восхищение, душевное равновесие, удивительные эмоции! Интересный отдых в Суздале — это то, чего нам недостает в стремительном темпе современной жизни. ​

Маршрут:

  • Торговая площадь
  • Торговые ряды
  • Берег реки Каменки
  • Дегустационный зал медовухи
  • Входоиерусалимская и Пятницкая церковь
  • Улица Кремлевская
  • Памятник Алексею Лебедеву
  • Дом купца Калашникова
  • Суздальский Кремль
  • Никольская церковь
  • Ризоположенский монастырь
  • Покровский монастырь
  • Что касается ребятишек, то для них предлагаются мастер-классы по выпечке кренделей, колокольному звону и гончарному делу.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дегустация медовухи
  • Билеты в музеи и вход на колокольню
  • Мастер-классы по выпечке кренделей, колокольному звону и гончарному делу
Начало
🚩 ул. Торговая пл., 2А, Суздаль
Место завершения
🏁 Ризоположенский монастырь
Суздаль — тысячелетний город, затерянный в веках
Суздаль — тысячелетний город, затерянный в веках
Суздаль — тысячелетний город, затерянный в веках
Суздаль — тысячелетний город, затерянный в веках

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лариса П.
Лариса П.
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25 отзывов оставили туристы

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