Старинные улочки, соборы и монастыри создают фантастический эффект «потери во времени». Гулять 👣 по этому русскому городку можно бесконечно, он дарит неподдельное восхищение, душевное равновесие, удивительные эмоции! Интересный отдых в Суздале — это то, чего нам недостает в стремительном темпе современной жизни.
Маршрут:
Торговая площадь
Торговые ряды
Берег реки Каменки
Дегустационный зал медовухи
Входоиерусалимская и Пятницкая церковь
Улица Кремлевская
Памятник Алексею Лебедеву
Дом купца Калашникова
Суздальский Кремль
Никольская церковь
Ризоположенский монастырь
Покровский монастырь
Что касается ребятишек, то для них предлагаются мастер-классы по выпечке кренделей, колокольному звону и гончарному делу.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Дегустация медовухи
Билеты в музеи и вход на колокольню
Мастер-классы по выпечке кренделей, колокольному звону и гончарному делу
Начало
🚩 ул. Торговая пл., 2А, Суздаль
Место завершения
🏁 Ризоположенский монастырь
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.