Суздаль всегда рад своим гостям.
Но простая прогулка может стать увлекательным и полезным знакомством с богатой историей и архитектурой города, если вас будет сопровождать опытный и внимательный проводник.
За непродолжительное время экскурсии вы сможете увидеть главные достопримечательности Суздаля, ощутить своеобычную атмосферу этого городка, который, кажется, существует вне времени и во всех веках русской истории одновременно. Отрешённость от суеты мегаполиса вам гарантирована!
Но простая прогулка может стать увлекательным и полезным знакомством с богатой историей и архитектурой города, если вас будет сопровождать опытный и внимательный проводник.
За непродолжительное время экскурсии вы сможете увидеть главные достопримечательности Суздаля, ощутить своеобычную атмосферу этого городка, который, кажется, существует вне времени и во всех веках русской истории одновременно. Отрешённость от суеты мегаполиса вам гарантирована!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Что вас ожидает:
- Торговую площадь с Торговыми рядами 19 века
- Архитектурный комплекс кремля (без захода на музейную территорию)
- Ризоположенский и Александровский монастыри (пройдём через территорию)
- Панорамный вид на Покровский и Спасо-Евфимиев монастыри
- Примечательные объекты старинной застройки
Описание экскурсии
Торговая площадь Прогулка обычно начинается с Торговой площади (но можно и изменить место встречи) — старого центра экономической жизни Суздаля и Суздальского уезда, ставшего к началу XIX века и географическим центром города. Здесь расскажу о суздальском купечестве, не слишком богатом, но усердном в своих промыслах и любви к родному городу. Не раз возрождали они его после многих разорений, благоустраивали и украшали храмами и в конце концов привели его к тому виду, в котором город встретил XX век и которым мы любуемся доныне. Суздальский кремль Далее путь лежит к ядру старого города — его кремлю. Здесь попробуем представить, как выглядела старинная деревянная крепость, кто её населял, как сопротивлялась она многочисленным ордам неприятелей, сгорал и возрождался "богоспасаемый град Суздаль". С валов XI-XII веков, творения Владимира Мономаха, полюбуемся видом старого города. Увидим здание пожарной части XIX-XXI веков, поговорим о доблестных суздальских огнеборцах. Богородице-Рождественский собор Городской белокаменный собор XIII века, входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, претерпевший многочисленные перестройки, — это краткая зашифрованная летопись Суздаля в камне. Давайте вместе её разгадаем! Архиерейские палаты С XIV века здесь, в Архиерейских палатах, стали проживать духовные владыки Владимиро-Суздальской земли, а Суздаль стал её духовным центром. В корпусах XV-XVII веков иерархи церкви проводили приёмы важных гостей и оглашали указы, взимали подати с подвластных земель и управляли епархией. На часах-курантах, что украшают соборную колокольню, красуются вязевые буквы кириллицы. Зачем они там и почему отсутствуют «буки» и «живете» — для предков было очевидно, а мы попробуем разобраться в этом. Дом Бальзаминова, ансамбль Антипьевской и Лазаревской церквей На улице Старой, что поведёт через торгово-ремесленный посад к монастырским окраинам, остановимся у дома Бальзаминова. Этот объект художественного произведения давно стал достопримечательностью, чем успешно пользуется! В доме №13 по улице Старой Константин Воинов не случайно поселил героев своего знаменитого фильма. Украшение этого места — парные посадские церкви, самые яркие и красочные из приходских церквей Суздаля! Ризоположенский монастырь Один из древнейших монастырей Суздаля расположился с XIII века на северных подступах к городу. Сохраняет памятники XVI-XIX веков, многие из которых переживают активную реставрацию. С монастырём связано имя Святой Евфросинии Суздальской, чудесное спасение от монгольского разорения. Жизнь этой монахини, в прошлом — черниговской княжны Феодулии, просватанной за суздальского князя, полная чудесных пророчеств и событий, как и народная память о ней, заслуживает отдельного рассказа. Спасо-Евфимиев и Покровский монастыри. Панорама С высокого берега реки Каменки откроется замечательная панорама, которой невозможно не залюбоваться. Мощный Спасо-Евфимиев мужской монастырь, что «яко град красуется строением своим», и лёгкий женственный Покровский монастырь. С XVI века в Покровский монастырь московские государи и их родня ссылали бывших жён, дочерей великокняжеских и других высокопоставленных особ, ставших монахинями, чем и заслужил он славу «привилегированной» обители. Много былей и преданий хранят эти стены, и некоторые из них я обязательно расскажу. Спасо-Евфимиев монастырь хоть и ровесник Покровского, но роль его в истории Суздаля, скорее, была оборонительной, что и обусловило возведение его мощных стен, которые со временем стали скрывать за собой разнообразные тюремные учреждения. Помнят эти стены и казаков-воевод Лисовского и Ходкевича периода Смутного времени, и пленённых под Сталинградом фашистских генералов. Монаха-прорицателя Авеля, предсказания которого до сих пор вызывают споры, и почти 1,5 тысячи оппозиционеров советской власти периода политизолятора. Александровский монастырь На пути обратно к центру города не миновать Александровский мужской монастырь. Обитель, основанная в 1240 году князем Александром Невским, когда-то прозываемая в народе за размеры и многолюдие «суздальской женской лаврой», сегодня — самая малочисленная в городе. Нам, любознательным туристам, откроются ее история и предания.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Торговую площадь с Торговыми рядами 19 века
- Архитектурный комплекс кремля (без захода на музейную территорию)
- Ризоположенский и Александровский монастыри (пройдём через территорию)
- Панорамный вид на Покровский и Спасо-Евфимиев монастыри
- Примечательные объекты старинной застройки
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Ленина, 63а, Торговые ряды, маг. Дымов-керамика
Завершение: Улица Ленина,63а - Торговые ряды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Экскурсия может проходить как пешком
- Так и с использованием вашего транспорта. Также можем дополнить экскурсию поездкой в село Кидекшу
- Где в 12 веке находилась резиденция Юрия Долгорукого и где стоит его современница
- Церковь Бориса и Глеба 1152 года постройки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
7 апр 2024
Прекрасная пешая обзорная экскурсия.
З
Злата
2 мар 2024
Огромная благодарность Валерию. Профессионал своего дела! Валерий смог адаптироваться под разный возраст участников, маршрут предложил с учетом ОВЗ одного из членов группы. Благодаря нему мы влюбились в Суздаль!
Ю
Юлия
20 фев 2024
Отличный экскурсовод. Очень интересный собеседник. Поговорили на различные исторические темы. Валерий очень эрудированный человек. И с юмором))) благодарю за экскурсию! Мы узнали много нового.
Д
Дмитрий
28 янв 2024
Валерий встретил нас рядом с отелем, с первых минут вызвал интерес к экскурсии (историческими фактами), крайне удачно организовал маршрут, погуляли и по тем местам, которые мы очень хотели посетить. успели за время экскурсии и историю вспомнить, и полюбоваться видами Суздаля. Рекомендую!
Е
Екатерина
13 авг 2023
Экскурсию посещали втроем - со мной были супруг и дочка 9 лет. Все прошло интересно, хотелось продолжения. Для обзорки это прекрасный выбор. Рекомендую, если впервые оказались в Суздале. Валерий рассказал
С
Сергей
4 авг 2023
Прогулка по Суздалю оставила только приятные впечатления. Обязательно рекомендую! Открыли для себя много интересного. Валерий - потрясающий рассказчик.
И
Игорь
23 июля 2023
Экскурсовод - настоящий профессионал, рассказывает увлекательно и глубоко. Экскурсия прошла с комфортом
В
Валентина
13 июня 2023
Хорошая экскурсия - отличный рассказчик. Увидели потрясающие панорамы, открыли много увлекательных фактов, как исторических, так и житейских. Вдохновляет приехать еще:)).
Л
Лидия
13 мая 2023
Великолепная экскурсия! Валерий - тонкий, эрудированный, внимательный и увлеченный человек. Это и сформировало впечатление от нашей прогулки. Гуляли ко времени экскурсии по Суздалю несколько дней, и внезапно для себя дополнили свое восприятие. Благодарю! ❤️
Ю
Юля
10 мая 2023
Огромная благодарность Валерию за проведенную экскурсию! Бродили по красочным местам Суздаля, в город невозможно не влюбиться!!!
А
Алексей
5 мая 2023
Невероятно содержательная и интересная экскурсия по местам, которые перемещают тебя на несколько веков назад. Настоятельно рекомендуем!
N
Nadezhda
1 мая 2023
Валерий - отличный и увлеченный гид. Он рассказал нам много фактов не только про Суздаль, но и про историю в целом. Рекомендую экскурсию)
О
Олег
25 мар 2023
Даже дождь не испортил впечатления от нашей прогулки с Валерием! Он любезно поделился с нами зонтиками, а его рассказы об истории и жизни Суздаля заходили легко и интересно. Рекомендую.
И
Ирина
10 янв 2023
Очень хочется выделить первоклассный профессионализм Валерия, глубокое знание истории, гибкость в организации маршрута и подаче материала, легкость в общении. Экскурсия очень понравилась.
О
Ольга
20 дек 2022
Валерий оставил неизгладимое впечатление. Приятный и интересный экскурсовод. Увлекательно рассказывал про историю Суздаля. Необычно, мы с огромным интересом слушали. Еще раз благодарим за экскурсию!
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