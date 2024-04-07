Описание экскурсии

Торговая площадь Прогулка обычно начинается с Торговой площади (но можно и изменить место встречи) — старого центра экономической жизни Суздаля и Суздальского уезда, ставшего к началу XIX века и географическим центром города. Здесь расскажу о суздальском купечестве, не слишком богатом, но усердном в своих промыслах и любви к родному городу. Не раз возрождали они его после многих разорений, благоустраивали и украшали храмами и в конце концов привели его к тому виду, в котором город встретил XX век и которым мы любуемся доныне. Суздальский кремль Далее путь лежит к ядру старого города — его кремлю. Здесь попробуем представить, как выглядела старинная деревянная крепость, кто её населял, как сопротивлялась она многочисленным ордам неприятелей, сгорал и возрождался "богоспасаемый град Суздаль". С валов XI-XII веков, творения Владимира Мономаха, полюбуемся видом старого города. Увидим здание пожарной части XIX-XXI веков, поговорим о доблестных суздальских огнеборцах. Богородице-Рождественский собор Городской белокаменный собор XIII века, входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, претерпевший многочисленные перестройки, — это краткая зашифрованная летопись Суздаля в камне. Давайте вместе её разгадаем! Архиерейские палаты С XIV века здесь, в Архиерейских палатах, стали проживать духовные владыки Владимиро-Суздальской земли, а Суздаль стал её духовным центром. В корпусах XV-XVII веков иерархи церкви проводили приёмы важных гостей и оглашали указы, взимали подати с подвластных земель и управляли епархией. На часах-курантах, что украшают соборную колокольню, красуются вязевые буквы кириллицы. Зачем они там и почему отсутствуют «буки» и «живете» — для предков было очевидно, а мы попробуем разобраться в этом. Дом Бальзаминова, ансамбль Антипьевской и Лазаревской церквей На улице Старой, что поведёт через торгово-ремесленный посад к монастырским окраинам, остановимся у дома Бальзаминова. Этот объект художественного произведения давно стал достопримечательностью, чем успешно пользуется! В доме №13 по улице Старой Константин Воинов не случайно поселил героев своего знаменитого фильма. Украшение этого места — парные посадские церкви, самые яркие и красочные из приходских церквей Суздаля! Ризоположенский монастырь Один из древнейших монастырей Суздаля расположился с XIII века на северных подступах к городу. Сохраняет памятники XVI-XIX веков, многие из которых переживают активную реставрацию. С монастырём связано имя Святой Евфросинии Суздальской, чудесное спасение от монгольского разорения. Жизнь этой монахини, в прошлом — черниговской княжны Феодулии, просватанной за суздальского князя, полная чудесных пророчеств и событий, как и народная память о ней, заслуживает отдельного рассказа. Спасо-Евфимиев и Покровский монастыри. Панорама С высокого берега реки Каменки откроется замечательная панорама, которой невозможно не залюбоваться. Мощный Спасо-Евфимиев мужской монастырь, что «яко град красуется строением своим», и лёгкий женственный Покровский монастырь. С XVI века в Покровский монастырь московские государи и их родня ссылали бывших жён, дочерей великокняжеских и других высокопоставленных особ, ставших монахинями, чем и заслужил он славу «привилегированной» обители. Много былей и преданий хранят эти стены, и некоторые из них я обязательно расскажу. Спасо-Евфимиев монастырь хоть и ровесник Покровского, но роль его в истории Суздаля, скорее, была оборонительной, что и обусловило возведение его мощных стен, которые со временем стали скрывать за собой разнообразные тюремные учреждения. Помнят эти стены и казаков-воевод Лисовского и Ходкевича периода Смутного времени, и пленённых под Сталинградом фашистских генералов. Монаха-прорицателя Авеля, предсказания которого до сих пор вызывают споры, и почти 1,5 тысячи оппозиционеров советской власти периода политизолятора. Александровский монастырь На пути обратно к центру города не миновать Александровский мужской монастырь. Обитель, основанная в 1240 году князем Александром Невским, когда-то прозываемая в народе за размеры и многолюдие «суздальской женской лаврой», сегодня — самая малочисленная в городе. Нам, любознательным туристам, откроются ее история и предания.