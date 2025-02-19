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После окончания Альбина порекомендовала отличные музеи, куда мы сходили уже сами, а так же показала где можно вкусно и не дорого поесть. С погодой нам не очень повезло, промерзли, и высокотехнологичные туалеты в Суздале для туристов отсутствуют, а те которые есть не работаю. В целом все отлично, экскурсия, экскурсовод и сам город - рекомендуем к посещению.