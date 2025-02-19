Свято-Покровский женский монастырь – экскурсии в Суздале

Найдено 3 экскурсии в категории «Свято-Покровский женский монастырь» в Суздале, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Знакомьтесь, древний Суздаль
Пешая
2 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Знакомьтесь, древний Суздаль
Начало: Ул. Ленина, 63а, Торговые ряды, маг. Дымов-керамик...
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6900 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия «Суздаль многогранный» (индивидуальная)
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия «Суздаль многогранный» (индивидуальная)
Начало: Место встречи уточняйте после бронирования
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия «Три линии жизни Суздаля»
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
Экскурсия «Три линии жизни Суздаля»
Начало: Г. Суздаль ул. Ленина
2 апр в 09:00
3 апр в 09:00
2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Задонская
    19 февраля 2025
    Знакомьтесь, древний Суздаль
    Были на экскурсии" Знакомьтесь, древняя Суздаль" с экскурсоводом Валерием Куликовым. Прекрасная получилась прогулка, познавательная! Валерий очень подробно, спокойно рассказал. Нам очень понравилось!!! Спасибо большое
  • А
    Алла
    17 января 2025
    Обзорная экскурсия «Суздаль многогранный» (индивидуальная)
    Прогулялись по городу, посмотрели достопримечательности города, нас ознакомили с историей города. Очень интересно. Экскурсовод Альбина очень всё интересно рассказала и
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    показала. Впечатления остались замечательные. В каждой поездке по городам всегда заказываем экскурсии через вашу фирму и всегда остаемся довольны. Спасибо за вашу работу

  • Е
    Елена
    5 января 2025
    Знакомьтесь, древний Суздаль
    Экскурсия понравилась. Спасибо экскурсоводу Валерию Куликову.
  • И
    Ирина
    13 ноября 2024
    Обзорная экскурсия «Суздаль многогранный» (индивидуальная)
    Обзорную экскурсию прослушали и прошли с огромным удовольствием (огромное количество соборов) Информации было много, интересно и все донесено с любовью.
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    После окончания Альбина порекомендовала отличные музеи, куда мы сходили уже сами, а так же показала где можно вкусно и не дорого поесть. С погодой нам не очень повезло, промерзли, и высокотехнологичные туалеты в Суздале для туристов отсутствуют, а те которые есть не работаю. В целом все отлично, экскурсия, экскурсовод и сам город - рекомендуем к посещению.

  • Н
    Надежда
    22 августа 2024
    Экскурсия «Три линии жизни Суздаля»
    Очень интересная экскурсия. 2,5 часа на одном дыхании. Информации много, но без перегруза. Всё логично и доступно. Спасибо огромное. Смело рекомендую Кристину. Отличный экскурсовод.
  • С
    Светлана
    4 августа 2024
    Экскурсия «Три линии жизни Суздаля»
    Кристина - замечательный экскурсовод. Эрудированна, с прекрасной правильной речью. Заслушаешься! И сама экскурсия построена очень удачно: структурирована, с необходимым объемом информации, с логическим завершением. Если знакомиться с Суздалем, то только в компании с экскурсоводом Кристиной!
  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Санино и Свято-Никольский женский монастырь
    Экскурсия отличная, очень познавательная и интересная. Спасибо большое гиду Андрею и водителю Алексею.
  • P
    Ps30
    27 октября 2023
    Санино и Свято-Никольский женский монастырь
    Очень познавательная экскурсия, которая позволяет ознакомиться с основными достопримечательностями Суздальского района.

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Свято-Покровский женский монастырь»

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  1. Знакомьтесь, древний Суздаль
  2. Обзорная экскурсия «Суздаль многогранный» (индивидуальная)
  3. Экскурсия «Три линии жизни Суздаля»
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Торговые Ряды
  8. Покровский монастырь
  9. Преподобенская колокольня
  10. Успенская Церковь
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в марте 2025
Сейчас в Суздале в категории "Свято-Покровский женский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 6900. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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