Индивидуальная
до 12 чел.
Знакомьтесь, древний Суздаль
Начало: Ул. Ленина, 63а, Торговые ряды, маг. Дымов-керамик...
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия «Суздаль многогранный» (индивидуальная)
Начало: Место встречи уточняйте после бронирования
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Экскурсия «Три линии жизни Суздаля»
Начало: Г. Суздаль ул. Ленина
2 апр в 09:00
3 апр в 09:00
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗадонская19 февраля 2025Были на экскурсии" Знакомьтесь, древняя Суздаль" с экскурсоводом Валерием Куликовым. Прекрасная получилась прогулка, познавательная! Валерий очень подробно, спокойно рассказал. Нам очень понравилось!!! Спасибо большое
- ААлла17 января 2025Прогулялись по городу, посмотрели достопримечательности города, нас ознакомили с историей города. Очень интересно. Экскурсовод Альбина очень всё интересно рассказала и
- ЕЕлена5 января 2025Экскурсия понравилась. Спасибо экскурсоводу Валерию Куликову.
- ИИрина13 ноября 2024Обзорную экскурсию прослушали и прошли с огромным удовольствием (огромное количество соборов) Информации было много, интересно и все донесено с любовью.
- ННадежда22 августа 2024Очень интересная экскурсия. 2,5 часа на одном дыхании. Информации много, но без перегруза. Всё логично и доступно. Спасибо огромное. Смело рекомендую Кристину. Отличный экскурсовод.
- ССветлана4 августа 2024Кристина - замечательный экскурсовод. Эрудированна, с прекрасной правильной речью. Заслушаешься! И сама экскурсия построена очень удачно: структурирована, с необходимым объемом информации, с логическим завершением. Если знакомиться с Суздалем, то только в компании с экскурсоводом Кристиной!
- ССветлана16 мая 2024Санино и Свято-Никольский женский монастырьЭкскурсия отличная, очень познавательная и интересная. Спасибо большое гиду Андрею и водителю Алексею.
- PPs3027 октября 2023Санино и Свято-Никольский женский монастырьОчень познавательная экскурсия, которая позволяет ознакомиться с основными достопримечательностями Суздальского района.
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Свято-Покровский женский монастырь»
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