Экскурсия от настоятеля храма

Экскурсия проходит непосредственно в мастерской — в здании Никольской церкви, которая расположена буквально в 200 метрах от Суздальского Кремля. Экскурсию ⛳ проводит сам настоятель храма или его супруга. Они расскажут как создаются иконы, какие техники и правила написания икон существуют.

В экскурсию также входит показ церкви с иконами, выполненными в мастерской, этапы работы над иконой — приготовление доски, растирание красок, золочение, показ разного вида готовых икон.

Также у Вас будет возможность посетить галерею уже готовых работ и при желании выбрать понравившуюся икону. Или же заказать для себя или своих близких написание индивидуальной иконы с изображенными на ней именно Вашими святыми.

Во время экскурсии 🧭 Вы посетите храмы Никольский и Христорождественский. Мастерская и сами храмы расположены в самом центре Суздаля, внутри исторической территории Кремля. Храмы и колокольня украшены красивыми 🤩 декоративными элементами внешнего убранства. Постройки датируются XVIII веком.

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