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В иконописную мастерскую с настоятелем храма

4
3 отзыва
Суздаль Т.
Суздаль Т. – Гид из Суздаля
Эта экскурсия ⛳ отличается от всех других, здесь Вы погрузитесь в атмосферу иконописной мастерской, в настоящую «духовную творческую лабораторию».

Увидите, как живут и работают иконописцы, в какой атмосфере трудятся.

Вы увидите быт и ежедневную работу иконописцев.

Сможете рассмотреть настенные фресковые росписи храма и посмотреть уже готовые иконы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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В иконописную мастерскую с настоятелем храма
В иконописную мастерскую с настоятелем храма

Что вы увидите

  • храмы: Никольский и Христорождественский
  • интерьеры мастерской
Экскурсия от настоятеля храма
Экскурсия проходит непосредственно в мастерской — в здании Никольской церкви, которая расположена буквально в 200 метрах от Суздальского Кремля. Экскурсию ⛳ проводит сам настоятель храма или его супруга. Они расскажут как создаются иконы, какие техники и правила написания икон существуют.
В экскурсию также входит показ церкви с иконами, выполненными в мастерской, этапы работы над иконой — приготовление доски, растирание красок, золочение, показ разного вида готовых икон.
Также у Вас будет возможность посетить галерею уже готовых работ и при желании выбрать понравившуюся икону. Или же заказать для себя или своих близких написание индивидуальной иконы с изображенными на ней именно Вашими святыми.
Во время экскурсии 🧭 Вы посетите храмы Никольский и Христорождественский. Мастерская и сами храмы расположены в самом центре Суздаля, внутри исторической территории Кремля. Храмы и колокольня украшены красивыми 🤩 декоративными элементами внешнего убранства. Постройки датируются XVIII веком.

Важно знать:

  • Экскурсия индивидуальная. Ее проведут только для вас и для вашей компании.
  • Девушки, не забудьте взять головные уборы, чтобы покрыть голову.
Что входит
  • Экскурсия в иконописную мастерскую
  • Посещение Никольского и Христорождественского храмов
Что не входит
  • Личные расходы (покупка икон, свечей и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
В иконописную мастерскую с настоятелем храма
В иконописную мастерскую с настоятелем храма
В иконописную мастерскую с настоятелем храма
В иконописную мастерскую с настоятелем храма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Суздаль Т.
Суздаль Т.
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3 отзыва оставили туристы

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