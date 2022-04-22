Здесь русский дух… здесь Русью пахнет

Во время нашей прогулки Вы полюбуетесь живописными пейзажами, обилием шатров

Индивидуальная
Во время нашей прогулки Вы полюбуетесь живописными пейзажами, обилием шатров и куполов, проникнитесь духом русской старины! Вы узнаете об истории города и поймёте, почему здесь сохранилось большое количество церквей и монастырей. В небольшом Суздале, площадью 9 кв. км сохранилось 30 храмов, 5 монастырей и 16 колоколен! Такого больше нет нигде!
Здесь русский дух… здесь Русью пахнет
Здесь русский дух… здесь Русью пахнет
Здесь русский дух… здесь Русью пахнет
Здесь русский дух… здесь Русью пахнет
Здесь русский дух… здесь Русью пахнет

Что вас ожидает 🤩

  • Покровский монастырь
  • Александровский монастырь
  • Ризоположенский монастырь
  • Торговая площадь
  • Гостиный двор
  • Спасо-Евфимиев монастырь (снаружи)
  • Рождественский собор (снаружи)

Об экскурсии

Во время нашей прогулки Вы полюбуетесь живописными пейзажами, обилием шатров и куполов, проникнитесь духом русской старины! Вы узнаете об истории города и поймёте, почему здесь сохранилось большое количество церквей и монастырей. В небольшом Суздале, площадью 9 кв. км сохранилось 30 храмов, 5 монастырей и 16 колоколен! Такого больше нет нигде!
Мы побываем на древнем посаде, где когда-то жили богатые суздальские купцы и увидим торговую площадь, прославившуюся в фильме «Женитьба Бальзаминова». Именно здесь были сняты почти все массовые сцены этой замечательной комедии. Здесь Вы узнаете о быте и нравах суздальского купечества, а также образе жизни и развлечениях местного населения XIX века. Также мы пройдёмся по старинным суздальским улочкам и полюбуемся резными наличниками богатых купеческих усадеб.
Кроме того, мы посетим действующие монастыри и Вы услышите рассказ о монастырской жизни и суздальских святых. Мы побываем в красивейшем Покровском монастыре, куда князья и цари ссылали своих неугодных жён, посетим древнейший Ризоположенский, с самой высокой городской колокольней, а также мужской Александровский. Кроме того, снаружи я расскажу об истории Спасо-Евфимиева монастыря (недействующий) и о его страшной тюрьме.
Далее мы отправимся к насыпным валам XI века, которые являются «входом» в древнейшую часть города – Суздальский Кремль, где вы услышите рассказ о многих постройках кремля разных эпох.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Музеи гости смотрят самостоятельно, по желанию, после экскурсии.
  • По желанию туристов, экскурсия может быть пешей или совмещённой(пешей+ автомобиль туристов)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Ленина, 63А, Суздаль
Завершение: Покровский монастырь, Суздаль
Когда и сколько длится
Когда: Любой день недели, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Любой день недели, по договоренности

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