Во время нашей прогулки Вы полюбуетесь живописными пейзажами, обилием шатров и куполов, проникнитесь духом русской старины! Вы узнаете об истории города и поймёте, почему здесь сохранилось большое количество церквей и монастырей. В небольшом Суздале, площадью 15 кв. км сохранилось 30 храмов, 5 монастырей и 16 колоколен! Такого больше нет нигде!
Описание экскурсииПодробнее об экскурсии Мы побываем на древнем посаде, где когда-то жили богатые купцы и увидим торговую площадь, прославившуюся в фильме «Женитьба Бальзаминова». Именно здесь были сняты почти все массовые сцены этой замечательной комедии. Здесь Вы узнаете о быте и нравах суздальского купечества и развлечениях местного населения XIX века. Также мы пройдёмся по старинным суздальским улочкам и полюбуемся резными наличниками богатых купеческих усадеб. Кроме того, мы посетим некоторые монастыри и Вы услышите рассказ о монастырской жизни и суздальских святых. Далее мы отправимся к насыпным валам XI века, которые являются «входом» в древнейшую часть города – Суздальский Кремль. В Кремле вы увидите старинные и редкие в наши дни городские постройки, а также узнаете о изобретениях местных учёных XVIII-XIX вв. Важная информация:
- Бронирование экскурсии возможно только по предоплате на сайте.
- Надевайте удобную одежду и обувь, пожалуйста.
- Экскурсия не подойдет детям.
Понедельник,суббота и Воскресенье в 10.00, в 10.30, в 11.00, в 11.30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Покровский монастырь
- Ризоположенский монастырь
- Торговая площадь
- Гостиный двор
- Спасо-Евфимиев монастырь
- Рождественский собор
- Суздальский кремль
Что включено
- Экскурсионное сопровождение.
Что не входит в цену
- Музеи (самостоятельно, по желанию, после экскурсии).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Русский сувенир
Завершение: Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник,суббота и Воскресенье в 10.00, в 10.30, в 11.00, в 11.30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Бронирование экскурсии возможно только по предоплате на сайте
- Надевайте удобную одежду и обувь, пожалуйста
- Экскурсия не подойдет детям
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Мы были в Суздале 25 июня и стояла неописуемая жара, но гид Елена сумела создать нам комфортную экскурсию и жара не отвлекала от рассказа. Мы держались тенечка, где- то заходили
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С
Мы приезжаем с семьёй в Суздаль часто и уже брали экскурсию у другого гида и казалось, что знали о городе всё, но с Еленой появилось ощущение, что мы в Суздале
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И
Хочу поделиться удивительными впечатлениями об экскурсии «Здесь русский дух…. Здесь Русью пахнет!» и замечательной Елене, которая провела нам эту экскурсию. Мы посетили огромное количество исторических мест:монастыри, Кремль, храмы, места, где
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К
Благодарим за замечательную экскурсию! Благодарим Елену за прекрасно проведённое время в древнем Суздале! Мы насладились пейзажами, узнали многое, как о истории России, так и о истории самого Суздаля. Также Елена рассказала нам много о реалиях и традициях русской культуры, о чем до экскурсии мы даже не задумывались. В целом, у нас остались самые приятные впечатления от экскурсии и самого Суздаля!
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Л
Были в древнем Суздале впервые 3 июля и совершенно им очарованы! Большая благодарность Елене, гиду за интереснейший рассказ, который погрузил нас во времена древней руси, а также за живописные места, где было ощущение сказки! Мы полностью перезагрузились на экскурсии, за что, еще раз, выражаем слова благодарности гиду!
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с
Благодарим Елену за чудесную экскурсию по Суздалю! вся наша группа осталась под большим впечатлением. Мы не в первый раз в Суздале и многое видели сами, но гиду удалось нас впечатлить и заинтересовать. Узнали мНОГО НОВЫХ фактов, увидели потрясающие места и сама подача информации у гида очень лаконичная и живая
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