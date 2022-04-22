Об экскурсии

Во время нашей прогулки Вы полюбуетесь живописными пейзажами, обилием шатров и куполов, проникнитесь духом русской старины! Вы узнаете об истории города и поймёте, почему здесь сохранилось большое количество церквей и монастырей. В небольшом Суздале, площадью 9 кв. км сохранилось 30 храмов, 5 монастырей и 16 колоколен! Такого больше нет нигде!

Мы побываем на древнем посаде, где когда-то жили богатые суздальские купцы и увидим торговую площадь, прославившуюся в фильме «Женитьба Бальзаминова». Именно здесь были сняты почти все массовые сцены этой замечательной комедии. Здесь Вы узнаете о быте и нравах суздальского купечества, а также образе жизни и развлечениях местного населения XIX века. Также мы пройдёмся по старинным суздальским улочкам и полюбуемся резными наличниками богатых купеческих усадеб.

Кроме того, мы посетим действующие монастыри и Вы услышите рассказ о монастырской жизни и суздальских святых. Мы побываем в красивейшем Покровском монастыре, куда князья и цари ссылали своих неугодных жён, посетим древнейший Ризоположенский, с самой высокой городской колокольней, а также мужской Александровский. Кроме того, снаружи я расскажу об истории Спасо-Евфимиева монастыря (недействующий) и о его страшной тюрьме.

Далее мы отправимся к насыпным валам XI века, которые являются «входом» в древнейшую часть города – Суздальский Кремль, где вы услышите рассказ о многих постройках кремля разных эпох.