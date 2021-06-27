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Здесь русский дух, здесь Русью пахнет

Познакомьтесь с монастырской жизнью Суздаля на индивидуальной экскурсии
Во время нашей прогулки Вы полюбуетесь живописными пейзажами, обилием шатров и куполов, проникнитесь духом русской старины! Вы узнаете об истории города и поймёте, почему здесь сохранилось большое количество церквей и монастырей. В небольшом Суздале, площадью 15 кв. км сохранилось 30 храмов, 5 монастырей и 16 колоколен! Такого больше нет нигде!
5
37 отзывов
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет

Описание экскурсии

Подробнее об экскурсии Мы побываем на древнем посаде, где когда-то жили богатые купцы и увидим торговую площадь, прославившуюся в фильме «Женитьба Бальзаминова». Именно здесь были сняты почти все массовые сцены этой замечательной комедии. Здесь Вы узнаете о быте и нравах суздальского купечества и развлечениях местного населения XIX века. Также мы пройдёмся по старинным суздальским улочкам и полюбуемся резными наличниками богатых купеческих усадеб. Кроме того, мы посетим некоторые монастыри и Вы услышите рассказ о монастырской жизни и суздальских святых. Далее мы отправимся к насыпным валам XI века, которые являются «входом» в древнейшую часть города – Суздальский Кремль. В Кремле вы увидите старинные и редкие в наши дни городские постройки, а также узнаете о изобретениях местных учёных XVIII-XIX вв. Важная информация:
  • Бронирование экскурсии возможно только по предоплате на сайте.
  • Надевайте удобную одежду и обувь, пожалуйста.
  • Экскурсия не подойдет детям.

Понедельник,суббота и Воскресенье в 10.00, в 10.30, в 11.00, в 11.30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Покровский монастырь
  • Ризоположенский монастырь
  • Торговая площадь
  • Гостиный двор
  • Спасо-Евфимиев монастырь
  • Рождественский собор
  • Суздальский кремль
Что включено
  • Экскурсионное сопровождение.
Что не входит в цену
  • Музеи (самостоятельно, по желанию, после экскурсии).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Русский сувенир
Завершение: Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник,суббота и Воскресенье в 10.00, в 10.30, в 11.00, в 11.30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Бронирование экскурсии возможно только по предоплате на сайте
  • Надевайте удобную одежду и обувь, пожалуйста
  • Экскурсия не подойдет детям
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
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3
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Мы были в Суздале 25 июня и стояла неописуемая жара, но гид Елена сумела создать нам комфортную экскурсию и жара не отвлекала от рассказа. Мы держались тенечка, где- то заходили
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в прохладные помещения, также можно было отлучиться и купить воды. Очень благодарны всей группой Елене за такое внимательное и чуткое отношение к себе и,конечно, за интересный, интригующий рассказ о городе! Вся наша группа осталась очень довольна! Гид Елена - профессионал и большая молодец!! Выражаем от души огромную благодарность Елене за ее профессионализм, умение слышать людей, а также за чуткое и внимательное отношение к своим подопечным.

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С
Мы приезжаем с семьёй в Суздаль часто и уже брали экскурсию у другого гида и казалось, что знали о городе всё, но с Еленой появилось ощущение, что мы в Суздале
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впервые. Никогда раньше нам не показывали таких красивых мест, от которых захватывало дух! Елена выводила нас на самые красивые берега реки, где мы наслаждались красотой Суздаля. Зная, что мы много раз были в Суздале, гид интересовалась, знакомы ли нам те или иные факты и если мы уже знали о чём-то, то она рассказывала что-то новое, о чем мы не слышали, поэтому экскурсия оказалась очень интересной и познавательной!

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И
Хочу поделиться удивительными впечатлениями об экскурсии «Здесь русский дух…. Здесь Русью пахнет!» и замечательной Елене, которая провела нам эту экскурсию. Мы посетили огромное количество исторических мест:монастыри, Кремль, храмы, места, где
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снимался легендарный фильм «Женитьба Бальзаминова» и многое другое. Елена рассказала нам много всего интересного и познавательного, было такое ощущение, что мы попали в далекое прошлое. После этой экскурсии Суздаль для нас стал незабываем!

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К
Благодарим за замечательную экскурсию! Благодарим Елену за прекрасно проведённое время в древнем Суздале! Мы насладились пейзажами, узнали многое, как о истории России, так и о истории самого Суздаля. Также Елена рассказала нам много о реалиях и традициях русской культуры, о чем до экскурсии мы даже не задумывались. В целом, у нас остались самые приятные впечатления от экскурсии и самого Суздаля!
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Л
Были в древнем Суздале впервые 3 июля и совершенно им очарованы! Большая благодарность Елене, гиду за интереснейший рассказ, который погрузил нас во времена древней руси, а также за живописные места, где было ощущение сказки! Мы полностью перезагрузились на экскурсии, за что, еще раз, выражаем слова благодарности гиду!
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с
Благодарим Елену за чудесную экскурсию по Суздалю! вся наша группа осталась под большим впечатлением. Мы не в первый раз в Суздале и многое видели сами, но гиду удалось нас впечатлить и заинтересовать. Узнали мНОГО НОВЫХ фактов, увидели потрясающие места и сама подача информации у гида очень лаконичная и живая
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