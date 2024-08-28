Филинская бухта – экскурсии в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Филинская бухта» в Светлогорске, цены от 4 500 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
На велосипеде - по побережью Светлогорска
На велосипеде
6 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
На велосипеде - по побережью Светлогорска: история и природа
Индивидуальная велосипедная экскурсия по побережью Светлогорска. Узнайте историю курортов, насладитесь видами и свежим воздухом, найдите следы древних культур
Начало: У «Янтарь-холла»
Сегодня в 11:00
13 сен в 11:00
11 990 за всё до 4 чел.
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
На машине
На микроавтобусе
скидка
25%
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Побывать в красивых и значимых местах области на групповой экскурсии из Светлогорска
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 сен в 09:15
60004 500 за человека
Калининградская ривьера
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей
Сегодня в 16:00
9 сен в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    28 августа 2024
    На велосипеде - по побережью Светлогорска
    Отличная экскурсия! Огромное спасибо Людмиле за такой формат экскурсии. Было и познавательно, и активно!
    Отличная экскурсия! Огромное спасибо Людмиле за такой формат экскурсии. Было и познавательно, и активно!
  • А
    Алёна
    22 августа 2024
    На велосипеде - по побережью Светлогорска
    Были на экскурсии с Людмилой в самые экстремальные погодные условия- под дождем. Но нам это нисколько не помешало. Даже наоборот,
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    добавило впечатлений) Очень необычный и интересный формат экскурсии! Людмила интересный рассказчик, приятный собеседник, поведала нам об историческом происхождении местности, показала красоты Светлогорска! Однозначно советуем! Мы в восторге! Выражаем огромную благодарность!

  • У
    Учаева
    20 августа 2024
    На велосипеде - по побережью Светлогорска
    Отличная экскурсия и приятный день. Людмила великолепный экскурсовод, вся информация в лёгкой доступной форме, вспомнили историю, узнали много нового и полезной информации, так ещё и спортом позанимались и увидели супер красивые виды на море. Всем рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Филинская бухта»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На велосипеде - по побережью Светлогорска
  2. Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
  3. Калининградская ривьера
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
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  7. Высота Эфа
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  9. Крепость Пиллау
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Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в сентябре 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Филинская бухта" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 12 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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