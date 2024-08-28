читать дальше добавило впечатлений) Очень необычный и интересный формат экскурсии! Людмила интересный рассказчик, приятный собеседник, поведала нам об историческом происхождении местности, показала красоты Светлогорска! Однозначно советуем! Мы в восторге! Выражаем огромную благодарность!

Были на экскурсии с Людмилой в самые экстремальные погодные условия- под дождем. Но нам это нисколько не помешало. Даже наоборот,