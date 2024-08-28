4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
На велосипеде - по побережью Светлогорска: история и природа
Индивидуальная велосипедная экскурсия по побережью Светлогорска. Узнайте историю курортов, насладитесь видами и свежим воздухом, найдите следы древних культур
Начало: У «Янтарь-холла»
Сегодня в 11:00
13 сен в 11:00
11 990₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Побывать в красивых и значимых местах области на групповой экскурсии из Светлогорска
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 сен в 09:15
60004 500₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей
Сегодня в 16:00
9 сен в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила28 августа 2024Отличная экскурсия! Огромное спасибо Людмиле за такой формат экскурсии. Было и познавательно, и активно!
- ААлёна22 августа 2024Были на экскурсии с Людмилой в самые экстремальные погодные условия- под дождем. Но нам это нисколько не помешало. Даже наоборот,
- УУчаева20 августа 2024Отличная экскурсия и приятный день. Людмила великолепный экскурсовод, вся информация в лёгкой доступной форме, вспомнили историю, узнали много нового и полезной информации, так ещё и спортом позанимались и увидели супер красивые виды на море. Всем рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Филинская бухта»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в сентябре 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Филинская бухта" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 12 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Забронируйте экскурсию в Светлогорске на 2024 год по теме «Филинская бухта», 6 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь