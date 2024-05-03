Скульптура «Нимфа» – экскурсии в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Скульптура «Нимфа»» в Светлогорске, цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
106 отзывов
Светлогорск: путешествие от древней деревни до изысканного курорта
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Идеально для любителей истории и природы
Начало: Светлогорск-2
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 5 340 за всё до 5 чел.
Город-сказка Светлогорск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
58 отзывов
Город-сказка Светлогорск: уникальная экскурсия по жемчужине Балтики
Погрузитесь в волшебный мир Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе озера Тихое
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400 за всё до 8 чел.
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Светлогорску и Зеленоградску: отдых и культура
Погрузитесь в атмосферу курортной жизни и культурного наследия Светлогорска и Зеленоградска в увлекательной однодневной экскурсии
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
от 12 670 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Спасибо Татьяне за очень интересную и познавательную экскурсию в Светлогорск. Татьяна созвонилась с нами за день до экскурсии и сориентировала
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    как лучше добраться из Калининграда, а потом поделилась расписанием электрички для возвращения обратно. Время экскурсии пролетело незаметно, даже небольшой моросящий дождик и ветер не смогли испортить нашего настроения и впечатлений от города.

  • Т
    Татьяна
    24 апреля 2024
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Маршрут экскурсии был очень хорошо спланирован. Прошли по всему городу, насладились красотой старого города и его современным обликом. Изюминкой экскурсии было приглашение местного жителя, который пригласил к себе в гости: с любовью показал и рассказал про свой дом.
    Маршрут экскурсии был очень хорошо спланирован. Прошли по всему городу, насладились красотой старого города и егоМаршрут экскурсии был очень хорошо спланирован. Прошли по всему городу, насладились красотой старого города и егоМаршрут экскурсии был очень хорошо спланирован. Прошли по всему городу, насладились красотой старого города и егоМаршрут экскурсии был очень хорошо спланирован. Прошли по всему городу, насладились красотой старого города и егоМаршрут экскурсии был очень хорошо спланирован. Прошли по всему городу, насладились красотой старого города и его
  • Д
    Дарья
    16 апреля 2024
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Екатерина умеет держать внимание слушателя. Интересно, ненавязчиво, с хорошим настроением. Хорошее сочетание ходьбы и остановок на маршруте
  • А
    Алла
    6 марта 2024
    Город-сказка Светлогорск
    Вторая экскурсия с Павлом! Спасибо большое! Познакомились и очаровались еще одним замечательным курортным городком! 🤗
  • М
    Мария
    18 января 2024
    Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
    Алексей очень интересно рассказывал, во время экскурсии подстраивался под наш темп и нас) Алексей предусмотрел, и заранее заказал столик в ресторане с отличным видом. Всей нашей компании очень понравилось) огромное спасибо Алексею за прекрасно проведенный день)
  • О
    Ольга
    15 ноября 2023
    Город-сказка Светлогорск
    В начале октября мы гуляли по Светлогорску с Павлом и остались очень довольны. Павел хорошо образован, прекрасно знает и любит
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    свой край. Думаю, в Светлогорске не осталось уголка, куда бы мы не заглянули. Очень приятно, что Павел общителен, учитывает пожелания экскурсантов и заботится о них. Особое удовольствие гарантированно получат любители котов! Огромное спасибо Павлу! Рекомендуем всем.

  • В
    Владимир
    22 октября 2023
    Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
    Все было отлично!!!
  • К
    Ксения
    18 октября 2023
    Город-сказка Светлогорск
    Павел! Спасибо вам за профессионализм и очень интересную экскурсию! За кормление котов отдельный респект! Светлогорск, благодаря вам, теперь в нашем сердечке!
    Павел! Спасибо вам за профессионализм и очень интересную экскурсию! За кормление котов отдельный респект!Павел! Спасибо вам за профессионализм и очень интересную экскурсию! За кормление котов отдельный респект!Павел! Спасибо вам за профессионализм и очень интересную экскурсию! За кормление котов отдельный респект!Павел! Спасибо вам за профессионализм и очень интересную экскурсию! За кормление котов отдельный респект!
  • М
    Мария
    8 октября 2023
    Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
    Мы были 07.10.2023 у Алексея на экскурсии Светлогорск и Зеленоградск. Мы остались под большим впечатлением! Алексей забрал нас из отеля
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    на комфортабельном авто, вел машину уверенно и аккуратно, чувствовали себя безопасно. Экскурсия проходила на одном дыхании, Алексей классный гид, подхватывал наш юмор, ну и однозначно он вовлечен в свою профессию. Посоветовал отличные заведения для вкусного обеда. Выбирали гида в слепую и ни чуть не пожалели.

    Мы были 07.10.2023 у Алексея на экскурсии Светлогорск и Зеленоградск. Мы остались под большим впечатлением! АлексейМы были 07.10.2023 у Алексея на экскурсии Светлогорск и Зеленоградск. Мы остались под большим впечатлением! АлексейМы были 07.10.2023 у Алексея на экскурсии Светлогорск и Зеленоградск. Мы остались под большим впечатлением! Алексей

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Скульптура «Нимфа»»

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Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июне 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Скульптура «Нимфа»" можно забронировать 3 экскурсии от 4 400 до 12 670. Туристы уже оставили гидам 171 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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