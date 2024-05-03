1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Светлогорск: путешествие от древней деревни до изысканного курорта
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Идеально для любителей истории и природы
Начало: Светлогорск-2
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 5 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Город-сказка Светлогорск: уникальная экскурсия по жемчужине Балтики
Погрузитесь в волшебный мир Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе озера Тихое
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Светлогорску и Зеленоградску: отдых и культура
Погрузитесь в атмосферу курортной жизни и культурного наследия Светлогорска и Зеленоградска в увлекательной однодневной экскурсии
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
от 12 670₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 мая 2024Спасибо Татьяне за очень интересную и познавательную экскурсию в Светлогорск. Татьяна созвонилась с нами за день до экскурсии и сориентировала
- ТТатьяна24 апреля 2024Маршрут экскурсии был очень хорошо спланирован. Прошли по всему городу, насладились красотой старого города и его современным обликом. Изюминкой экскурсии было приглашение местного жителя, который пригласил к себе в гости: с любовью показал и рассказал про свой дом.
- ДДарья16 апреля 2024Екатерина умеет держать внимание слушателя. Интересно, ненавязчиво, с хорошим настроением. Хорошее сочетание ходьбы и остановок на маршруте
- ААлла6 марта 2024Вторая экскурсия с Павлом! Спасибо большое! Познакомились и очаровались еще одним замечательным курортным городком! 🤗
- ММария18 января 2024Алексей очень интересно рассказывал, во время экскурсии подстраивался под наш темп и нас) Алексей предусмотрел, и заранее заказал столик в ресторане с отличным видом. Всей нашей компании очень понравилось) огромное спасибо Алексею за прекрасно проведенный день)
- ООльга15 ноября 2023В начале октября мы гуляли по Светлогорску с Павлом и остались очень довольны. Павел хорошо образован, прекрасно знает и любит
- ВВладимир22 октября 2023Все было отлично!!!
- ККсения18 октября 2023Павел! Спасибо вам за профессионализм и очень интересную экскурсию! За кормление котов отдельный респект! Светлогорск, благодаря вам, теперь в нашем сердечке!
- ММария8 октября 2023Мы были 07.10.2023 у Алексея на экскурсии Светлогорск и Зеленоградск. Мы остались под большим впечатлением! Алексей забрал нас из отеля
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Скульптура «Нимфа»»
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