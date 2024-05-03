Т Татьяна Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта читать дальше как лучше добраться из Калининграда, а потом поделилась расписанием электрички для возвращения обратно. Время экскурсии пролетело незаметно, даже небольшой моросящий дождик и ветер не смогли испортить нашего настроения и впечатлений от города. Спасибо Татьяне за очень интересную и познавательную экскурсию в Светлогорск. Татьяна созвонилась с нами за день до экскурсии и сориентировала

Т Татьяна Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта Маршрут экскурсии был очень хорошо спланирован. Прошли по всему городу, насладились красотой старого города и его современным обликом. Изюминкой экскурсии было приглашение местного жителя, который пригласил к себе в гости: с любовью показал и рассказал про свой дом.

Д Дарья Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта Екатерина умеет держать внимание слушателя. Интересно, ненавязчиво, с хорошим настроением. Хорошее сочетание ходьбы и остановок на маршруте

А Алла Город-сказка Светлогорск Вторая экскурсия с Павлом! Спасибо большое! Познакомились и очаровались еще одним замечательным курортным городком! 🤗

М Мария Курортные города Светлогорск и Зеленоградск Алексей очень интересно рассказывал, во время экскурсии подстраивался под наш темп и нас) Алексей предусмотрел, и заранее заказал столик в ресторане с отличным видом. Всей нашей компании очень понравилось) огромное спасибо Алексею за прекрасно проведенный день)

О Ольга Город-сказка Светлогорск читать дальше свой край. Думаю, в Светлогорске не осталось уголка, куда бы мы не заглянули. Очень приятно, что Павел общителен, учитывает пожелания экскурсантов и заботится о них. Особое удовольствие гарантированно получат любители котов! Огромное спасибо Павлу! Рекомендуем всем. В начале октября мы гуляли по Светлогорску с Павлом и остались очень довольны. Павел хорошо образован, прекрасно знает и любит

В Владимир Курортные города Светлогорск и Зеленоградск Все было отлично!!!

К Ксения Город-сказка Светлогорск Павел! Спасибо вам за профессионализм и очень интересную экскурсию! За кормление котов отдельный респект! Светлогорск, благодаря вам, теперь в нашем сердечке!