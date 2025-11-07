Мои заказы

Необычные дома в Светлогорске

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные дома» в Светлогорске, цены от 2000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Светлогорск в кино и наяву
Пешая
3 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
На кадрах старой киноплёнки я вижу город Светлогорск
Узнайте, как Светлогорск стал частью кинематографа. Посетите знаковые места и раскройте их секреты на индивидуальной экскурсии
Начало: У здания вокзала
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
По Светлогорску - с вниманием к деталям
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По Светлогорску - с вниманием к деталям
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска, гуляя по его улицам и паркам. Откройте для себя город с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: На набережной озера Тихое
17 дек в 14:00
18 дек в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Пешая
2.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Светлогорск - город в лесу или лес в городе? Узнайте на экскурсии, где вы увидите старинные виллы, скульптуры и уникальные мозаики. Насладитесь морским бризом
Начало: У озера Тихое
Завтра в 11:00
13 дек в 11:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
Пешая
2 часа
139 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Очарование Раушена в Светлогорске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска и откройте для себя его исторические и современные достопримечательности
Начало: От вокзала «Светлогорск-2»
Расписание: в понедельник и среду в 11:15, в субботу в 12:00
Завтра в 11:15
13 дек в 12:00
2000 ₽ за человека
Светлогорск - маленькая Швейцария
Пешая
2 часа
-
10%
204 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Светлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: У «Макета средневекового Кёнигсберга»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6030 ₽6700 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 ноября 2025
    Светлогорск в кино и наяву
    Благодарю 🙏 Наталью за уникальные впечатления! Эта экскурсия стала для нас приятным открытием. Понравилась организация (быстро дали обратную связь плюс
    читать дальше

    опции подстроиться по времени +++) и то, как Наталья выстроила повествование, интересуясь что нам интересно. Мы не просто ходили и смотрели на достопримечательности, а погружались в другую эпоху, чувствуя дух времени.

    Особенный шарм экскурсии придали истории про домики — когда за фасадом обычного здания вдруг открывалась целая судьба его прошлых жителей их киношных историй, их радости и драмы. Это было интересно и наглядно!

    Очень ценно, что маршрут был построен так, чтобы показать известные места с неожиданного ракурса. Спасибо за профессионализм, глубокие знания и искреннюю любовь к своему делу.

  • М
    Мария
    30 октября 2025
    Светлогорск в кино и наяву
    Спасибо огромное Наталье за наше знакомство со Светологорском. Мы были здесь не в первый раз, но в предыдущие разы проездом,
    читать дальше

    о чем очень сильно пожалели. И вот наконец-то нам выпал шанс неспешно прогуляться по городу. Но неспешно у нас не получилось - приехали во второй половине дня и спешили успеть до захода солнца. И при таком темпе и объеме Наталья успела нам показать и рассказать о прелестях Светлогорска. Мы просто влюбились в этот город. Кто-то из нашей группы параллельно уже присматривал на сайтах агентств себе квартирку, кто-то остался сидеть у моря на высоком берегу и наслаждаться просторами, тишиной и видами. Наталью рекомендую от всей души! Подстроила маршрут под нас, как организатор понимаю, что ей было не очень комфортно менять локации и идти не по своей схеме, но она это с успехом сделала. За что ей огромная благодарность!

    Спасибо огромное Наталье за наше знакомство со Светологорском. Мы были здесь не в первый раз, но
  • Т
    Татьяна
    28 октября 2025
    Светлогорск в кино и наяву
    Очень интересная, авторская экскурсия! Спасибо большое, Наталья! Понравилось и детям, и взрослым! Великолепная подача информаци и глубокие познания истории города.
    Очень интересная, авторская экскурсия! Спасибо большое, Наталья! Понравилось и детям, и взрослым! Великолепная подача информаци и глубокие познания истории города.
  • С
    Сергей
    27 сентября 2025
    Светлогорск в кино и наяву
    Удивительное погружение в историю города через кинематограф. Мы первый раз Светлогорске и вообще в Калининградской области. Три часа экскурсии пролетели незаметно, оставив после себя послевкусие старинных тихих улочек. Всем рекомендую экскурсовода Наталью, настоящий знаток города и профессиональный рассказчик.
    Удивительное погружение в историю города через кинематограф. Мы первый раз Светлогорске и вообще в Калининградской области. Три часа экскурсии пролетели незаметно, оставив после себя послевкусие старинных тихих улочек. Всем рекомендую экскурсовода Наталью, настоящий знаток города и профессиональный рассказчик.
  • Р
    Регина
    14 сентября 2025
    Светлогорск в кино и наяву
    Светлогорск, по следам кинематографа, поразил своей красотой и историей. Экскурсия с гидом Натальей была невероятно увлекательной и познавательной. Я узнали
    читать дальше

    много нового о съемках фильмов в этом живописном городе. Наталья умело создала атмосферу волшебства и погрузила меня в мир кино. Благодарю за прекрасный день и незабываемые впечатления.
    До скорых встреч!!!

    Светлогорск, по следам кинематографа, поразил своей красотой и историей. Экскурсия с гидом Натальей была невероятно увлекательной и познавательной. Я узнали много нового о съемках фильмов в этом живописном городе. Наталья умело создала атмосферу волшебства и погрузила меня в мир кино. Благодарю за прекрасный день и незабываемые впечатления.
    До скорых встреч!!!
  • Т
    Татьяна
    6 сентября 2025
    Светлогорск в кино и наяву
    Сегодня были на экскурсии с Натальей, остались в полном восторге! Наталья очень интересно преподнесла материал, сочетая снятые фильмы с историей
    читать дальше

    самого города. В Светлогорске были впервые и благодаря ей, нам удалось побывать во многих интересных местах и узнать историю города, начиная от старого города и заканчивая новым. Сразу видно, что человек увлечен работой и делится своей любовью к городу с туристами.
    Наталья, огромное Вам спасибо! Однозначно рекомендуем эту экскурсию к посещению и знакомству!

    Сегодня были на экскурсии с Натальей, остались в полном восторге! Наталья очень интересно преподнесла материал, сочетая снятые фильмы с историей самого города. В Светлогорске были впервые и благодаря ей, нам удалось побывать во многих интересных местах и узнать историю города, начиная от старого города и заканчивая новым. Сразу видно, что человек увлечен работой и делится своей любовью к городу с туристами.
    Наталья, огромное Вам спасибо! Однозначно рекомендуем эту экскурсию к посещению и знакомству!
  • К
    Константин
    29 июля 2025
    Светлогорск в кино и наяву
    Спасибо за замечательную экскурсию! Казалось, что знаем уже почти всё о Светлогорске) Но Наталья сумела нас удивить
    - компетентный гид, который
    читать дальше

    может интересно рассказать как об известных, так и о малоизвестных фактах, внесла изменения в наши познания.
    Время пролетело незаметно, ещё раз - спасибо!

  • Ю
    Юлия
    25 июля 2025
    Светлогорск в кино и наяву
    Хотим выразить благодарность Наталье за прекрасную экскурсию: нас увлекла ее оригинальная идея соединить историю города с рассказом о том, какие
    читать дальше

    фильмы снимались в разные годы в Светлогорске. Экскурсоводу удалось вместить в свой рассказ множество интересных сведений об архитектуре, истории, знаменитых горожанах, создавших неповторимый облик этого чудесного города. Маршрут включил в себя не только места съёмок, но и все достопримечательности Светлогорска. А самое главное - Наталья очень увлечена своим делом, обладает огромными знаниями и готова делиться ими с гостями.

  • А
    Антонина
    19 июля 2025
    Светлогорск в кино и наяву
    Хочу поблагодарить Наталью за великолепную экскурсию по городу Светлогорску. Очень интересна тема самой экскурсии «Светлогорск в кино и наяву» в
    читать дальше

    которой гармонично сочетается всё: доступная, увлекательная подача информации гидом, история, связь прошлого и современности, нестандартный взгляд на знакомые и незнакомые объекты, яркие, незабываемые образы и потрясающие эмоции!
    Мы прошли по тем самым местам в городе, где снимали известные фильмы. У нас действительно была прекрасная возможность наяву познакомиться с достопримечательностями Светлогорска, которые видели раньше в кино. Мы словно почувствовали себя героями этих картин, погрузившись в атмосферу того времени. И это очень здорово! Экскурсия была оригинальная, увлекательная, познавательная и хорошо организована.
    Мы получили массу положительных эмоций и узнали много нового о прекрасном городе Светлогорске. Спасибо большое за незабываемые впечатления! Наталья- супер гид! Рекомендуем!

  • И
    Ирина
    19 июля 2025
    Светлогорск в кино и наяву
    13 июля состоялась пешеходная экскурсия "На кадрах старой киноплёнки я вижу город Светлогорск". Очень понравилась идея рассказать о городе через
    читать дальше

    кинематограф. Оказывается, Светлогорск очень часто мелькал в кино, а мы этого и не замечали. Появилось желание посмотреть эти фильмы. Хочется отметить творческую работу экскурсовода Натальи. Помимо содержательной стороны (знание истории города, архитектуры),она была доброжелательной, эмоциональной. Получили огромное удовольствие, большое спасибо

    13 июля состоялась пешеходная экскурсия "На кадрах старой киноплёнки я вижу город Светлогорск". Очень понравилась идея рассказать о городе через кинематограф. Оказывается, Светлогорск очень часто мелькал в кино, а мы этого и не замечали. Появилось желание посмотреть эти фильмы. Хочется отметить творческую работу экскурсовода Натальи. Помимо содержательной стороны (знание истории города, архитектуры),она была доброжелательной, эмоциональной. Получили огромное удовольствие, большое спасибо
  • Л
    Лилиана
    6 июля 2025
    Светлогорск в кино и наяву
    Спасибо Наталье, которая провела очень необычную и интересную экскурсию во время которой нас ожидало не только знакомство со Светлогорском, но
    читать дальше

    и увлекательный рассказ о фильмах снятых на территории города.
    Неспешная в спокойном темпе, но одновременно и насыщенная прогулка позволила многое узнать, и увидеть самые интересные места. Маршрут продуман рационально! Наталья влюбила нас в этот замечательный, спокойный и «медленный» город. Будем вспоминать Светлогорск с любовью и надеемся вернуться! Ну, а фильмы обязательно хочется пересмотреть! Ведь теперь мы знаем, на какие моменты обратить внимание! Спасибо гиду! Рекомендуем!

    Спасибо Наталье, которая провела очень необычную и интересную экскурсию во время которой нас ожидало не толькоСпасибо Наталье, которая провела очень необычную и интересную экскурсию во время которой нас ожидало не толькоСпасибо Наталье, которая провела очень необычную и интересную экскурсию во время которой нас ожидало не только
  • О
    Олеся
    11 июня 2025
    Светлогорск в кино и наяву
    Прекрасная экскурсия по Светлогорску от гида Натальи!
    Интересная информация о городе и о фильмах которые здесь снимали, после прогулки захотелось пересмотреть
    читать дальше

    и увидеть знакомые картинки, где ты уже был в реальности.
    Город раскрылся по новому, ведь я здесь была не раз… виллы, имена людей и очень красивые локации.
    Благодаря Наталье прошли маршрутом который самостоятельно не простроить
    Огромное спасибо за новые знания и красивые фото которые удалось делать по пути!
    Рекомендую каждому посетить данную экскурсию!

    Прекрасная экскурсия по Светлогорску от гида Натальи!Прекрасная экскурсия по Светлогорску от гида Натальи!Прекрасная экскурсия по Светлогорску от гида Натальи!Прекрасная экскурсия по Светлогорску от гида Натальи!Прекрасная экскурсия по Светлогорску от гида Натальи!
  • Е
    Екатерина
    11 июня 2025
    Светлогорск в кино и наяву
    Экскурсия оставила исключительно приятные впечатления. Профессиональная работа Натальи стала главным украшением экскурсии — её мягкий, приятный голос завораживал, создавая особую
    читать дальше

    атмосферу погружения в историю города. Живое повествование, наполненное интересными фактами и яркими деталями, позволило увидеть скрытые от глаз истории и события, запечатленные в фильмах.
    Особого внимания заслуживает умение Натальи вести экскурсию таким образом, чтобы каждый участник чувствовал себя частью происходящего. Она умело сочетала исторические факты с личными воспоминаниями местных жителей, благодаря чему экскурсия превратилась в настоящее путешествие во времени.
    Так же, хочется отметить, что эта экскурсия — идеальный способ провести день для тех, кто любит изучать историю, наслаждаясь приятной атмосферой общения и искренним интересом гида к своему делу.

    Экскурсия оставила исключительно приятные впечатления. Профессиональная работа Натальи стала главным украшением экскурсии — её мягкий, приятныйЭкскурсия оставила исключительно приятные впечатления. Профессиональная работа Натальи стала главным украшением экскурсии — её мягкий, приятныйЭкскурсия оставила исключительно приятные впечатления. Профессиональная работа Натальи стала главным украшением экскурсии — её мягкий, приятныйЭкскурсия оставила исключительно приятные впечатления. Профессиональная работа Натальи стала главным украшением экскурсии — её мягкий, приятный

