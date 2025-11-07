читать дальше

о чем очень сильно пожалели. И вот наконец-то нам выпал шанс неспешно прогуляться по городу. Но неспешно у нас не получилось - приехали во второй половине дня и спешили успеть до захода солнца. И при таком темпе и объеме Наталья успела нам показать и рассказать о прелестях Светлогорска. Мы просто влюбились в этот город. Кто-то из нашей группы параллельно уже присматривал на сайтах агентств себе квартирку, кто-то остался сидеть у моря на высоком берегу и наслаждаться просторами, тишиной и видами. Наталью рекомендую от всей души! Подстроила маршрут под нас, как организатор понимаю, что ей было не очень комфортно менять локации и идти не по своей схеме, но она это с успехом сделала. За что ей огромная благодарность!