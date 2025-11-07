Индивидуальная
до 10 чел.
На кадрах старой киноплёнки я вижу город Светлогорск
Узнайте, как Светлогорск стал частью кинематографа. Посетите знаковые места и раскройте их секреты на индивидуальной экскурсии
Начало: У здания вокзала
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Светлогорску - с вниманием к деталям
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска, гуляя по его улицам и паркам. Откройте для себя город с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: На набережной озера Тихое
17 дек в 14:00
18 дек в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Светлогорск - город в лесу или лес в городе? Узнайте на экскурсии, где вы увидите старинные виллы, скульптуры и уникальные мозаики. Насладитесь морским бризом
Начало: У озера Тихое
Завтра в 11:00
13 дек в 11:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Очарование Раушена в Светлогорске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска и откройте для себя его исторические и современные достопримечательности
Начало: От вокзала «Светлогорск-2»
Расписание: в понедельник и среду в 11:15, в субботу в 12:00
Завтра в 11:15
13 дек в 12:00
2000 ₽ за человека
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборСветлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: У «Макета средневекового Кёнигсберга»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6030 ₽
6700 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 ноября 2025Благодарю 🙏 Наталью за уникальные впечатления! Эта экскурсия стала для нас приятным открытием. Понравилась организация (быстро дали обратную связь плюс
- ММария30 октября 2025Спасибо огромное Наталье за наше знакомство со Светологорском. Мы были здесь не в первый раз, но в предыдущие разы проездом,
- ТТатьяна28 октября 2025Очень интересная, авторская экскурсия! Спасибо большое, Наталья! Понравилось и детям, и взрослым! Великолепная подача информаци и глубокие познания истории города.
- ССергей27 сентября 2025Удивительное погружение в историю города через кинематограф. Мы первый раз Светлогорске и вообще в Калининградской области. Три часа экскурсии пролетели незаметно, оставив после себя послевкусие старинных тихих улочек. Всем рекомендую экскурсовода Наталью, настоящий знаток города и профессиональный рассказчик.
- РРегина14 сентября 2025Светлогорск, по следам кинематографа, поразил своей красотой и историей. Экскурсия с гидом Натальей была невероятно увлекательной и познавательной. Я узнали
- ТТатьяна6 сентября 2025Сегодня были на экскурсии с Натальей, остались в полном восторге! Наталья очень интересно преподнесла материал, сочетая снятые фильмы с историей
- ККонстантин29 июля 2025Спасибо за замечательную экскурсию! Казалось, что знаем уже почти всё о Светлогорске) Но Наталья сумела нас удивить
- компетентный гид, который
- ЮЮлия25 июля 2025Хотим выразить благодарность Наталье за прекрасную экскурсию: нас увлекла ее оригинальная идея соединить историю города с рассказом о том, какие
- ААнтонина19 июля 2025Хочу поблагодарить Наталью за великолепную экскурсию по городу Светлогорску. Очень интересна тема самой экскурсии «Светлогорск в кино и наяву» в
- ИИрина19 июля 202513 июля состоялась пешеходная экскурсия "На кадрах старой киноплёнки я вижу город Светлогорск". Очень понравилась идея рассказать о городе через
- ЛЛилиана6 июля 2025Спасибо Наталье, которая провела очень необычную и интересную экскурсию во время которой нас ожидало не только знакомство со Светлогорском, но
- ООлеся11 июня 2025Прекрасная экскурсия по Светлогорску от гида Натальи!
Интересная информация о городе и о фильмах которые здесь снимали, после прогулки захотелось пересмотреть
- ЕЕкатерина11 июня 2025Экскурсия оставила исключительно приятные впечатления. Профессиональная работа Натальи стала главным украшением экскурсии — её мягкий, приятный голос завораживал, создавая особую
