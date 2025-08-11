Индивидуальная
По Светлогорску - с вниманием к деталям
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска, гуляя по его улицам и паркам. Откройте для себя город с богатой историей и уникальной архитектурой
Лучший выборСветлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
Погрузитесь в мир янтаря: от добычи до искусства, наслаждаясь красотой природы и историческими рассказами
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтонина11 августа 2025Очень познавательная экскурсия! Наглядно и понятно показана технология добычи и обработки янтаря. А возможность стать "янтарным старателем" - бесценна. Ребенок посчитал, что песрчница маловата. Видимо, расчитывал на большой улов.
Пляж отличный, а инфраструктуру можно улучшить.
- ААндрей29 июня 2025Так получилось, что из-за погодных условий мы решили объединить две экскурсии в один день- Янтарный и Балтийск. Наталия владеет невероятным
- ААнна23 июня 2025Отличная экскурсия, спасибо за интересный и познавательный рассказ. Учитывались все наши пожелания и предлагались варианты.
- ЕЕлена9 июня 2025Замечательная экскурсия с гидом Ириной запомнится, как самое яркое впечатление от всей поездки. Ирина не только очень приятная в общении
- ЕЕлена2 июня 2025Спасибо Наталии за прекрасную экскурсию!!! Очень познавательно и интересно!!! Отдельное спасибо за подарок на день рождения!)
- ИИрина19 сентября 2024Очень понравилась Наталия!!!!
Экскурсия проходила в непринужденной и спокойной обстановке. Узнали много интересного и познавательного
- ККсения17 августа 2024Отличная экскурсия! День пролетел быстро и познавательно! Комфортно, индивидуально. Узнали про историю, добычу, производство янтаря. Рекомендую!
- ССветлана11 августа 2024Как замечательно, что для поездки в Янтарный я выбрала именно Наталию, человека влюблённого в янтарь. Это была даже не экскурсия,
- ооксана7 августа 2024Великолепная экскурсия, очень интересно, максимально удобно, все продумано. Много полезной информации, грамотный, доброжелательный и эрудированный гид, Наталья! Очень рады, что попали на эту экскурсию. Однозначно рекомендую!
- ААлександр2 июня 2024Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по Дендропарку и пляжу. Во
- ЛЛюдмила3 мая 2024Спасибо Наталии за индивидуальный подход и комфортные условия при проведении экскурсии, учитывались наши пожелания и предлагались интересные варианты.
- ММихаил1 июля 2023Спасибо громадное Наталье за интересную экскурсию с погружением в мир янтаря, прогулками по парку и побережью и легендами!
- ЛЛидия24 апреля 2023Прекрасно провели время. Познавательно, интересно, занимательно! Наталия превосходный рассказчик и умелый водитель. А главное человек, который любит свой край, знает его и историю, и современность, доходчиво преподносит информацию. Мы благодарны за удовольствие, полученное от путешествия!
- аалександр30 августа 2022Экскурсия очень понравилась. А экскурсоводу отдельное спасибо, все знает про свой край и увлекательно рассказывает.
- ШШестак12 августа 2022Спасибо огромное Наталии за путешествие в янтарный край! Спасибо за вашу Любовь к своему краю, людям, янтарю. Надеюсь еще приехать и попутешествовать с Вами в новые места!!!
- ЕЕлена12 июля 2022Замечательная экскурсия и Наталья отличный рассказчик. День пролетел быстро, все очень удобно организованно. Вообще не устали, вернулись воодушевленные и со знаниями, где как и зачем добывают янтарь. Всем рекомендую
- ИИгорь10 января 2022Спасибо большое Наталии за интересную и насыщенную экскурсию. Всё прошло на 5+++.
- ЛЛюдмила7 ноября 2021Наташенька, Вы лучшая! Спасибо за новые места и новую информацию, с Вами день прошел быстро и интересно. Без Вас мы бы столько не увидели. Вам здоровья и процветания. Людмила, Владимир и Нелли.
- ЕЕлена25 сентября 2021Добрый день! Очень обаятельная, дружелюбная гид Наталья. Получили интересный экскурсионный день в сопровождении профессионала. Спасибо!
- ССветлана15 сентября 2021Огромное спасибо Наталии!
Профессионал, любит и очень много знает про янтарь и Калининградскую область!
Очень приятный собеседник, комфортный, интеллигентный человек
Замечательно и легко
