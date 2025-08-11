А Антонина Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца Очень познавательная экскурсия! Наглядно и понятно показана технология добычи и обработки янтаря. А возможность стать "янтарным старателем" - бесценна. Ребенок посчитал, что песрчница маловата. Видимо, расчитывал на большой улов.



Пляж отличный, а инфраструктуру можно улучшить.

А Андрей читать дальше количеством разнообразной информации, но, поскольку преподносит её очень легко, то слушать интересно и совершенно не устаёшь. День пролетел абсолютно незаметно, но впечатлений масса, несмотря на не запланированную нагрузку в виде двух программ! Так получилось, что из-за погодных условий мы решили объединить две экскурсии в один день- Янтарный и Балтийск. Наталия владеет невероятным

А Анна Отличная экскурсия, спасибо за интересный и познавательный рассказ. Учитывались все наши пожелания и предлагались варианты.

Е Елена читать дальше и обаятельная девушка, а еще настоящий профессионал в теме янтаря. Интереснейшая экскурсия в музее янтаря, путешествие по карьеру, раскопки янтаря и в завершение прогулка по старинному шикарному парку и великолептый пляж поседка Янтарный. На обратном пути было еще несколько интересных остановок. День пролетел незаметно. Ирина провела экскурсию, а осталось ощущение, что мы побывали в гостях у друзей. Было комфортно: темп экскурсии без беготни, машина гида, где можно оставить лишние вещи и гулять налегке. Расставаться не хотелось.

Большое спасибо! Рекомендую всем!!! Замечательная экскурсия с гидом Ириной запомнится, как самое яркое впечатление от всей поездки. Ирина не только очень приятная в общении

Большое спасибо! Рекомендую всем!!! Замечательная экскурсия с гидом Ириной запомнится, как самое яркое впечатление от всей поездки. Ирина не только очень приятная в общении

Е Елена Спасибо Наталии за прекрасную экскурсию!!! Очень познавательно и интересно!!! Отдельное спасибо за подарок на день рождения!)

И Ирина Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца Очень понравилась Наталия!!!!

Экскурсия проходила в непринужденной и спокойной обстановке. Узнали много интересного и познавательного

К Ксения Отличная экскурсия! День пролетел быстро и познавательно! Комфортно, индивидуально. Узнали про историю, добычу, производство янтаря. Рекомендую!

С Светлана читать дальше это было путешествие в мир Янтаря. Большое спасибо за рассказы, легенды и анекдоты, иногда забавные, иногда трогательные. Спасибо за грамотно составленный маршрут, за знакомство с новыми местами. Слова Плиния о драгоценных камнях запали в душу. Как замечательно, что для поездки в Янтарный я выбрала именно Наталию, человека влюблённого в янтарь. Это была даже не экскурсия,

о оксана Великолепная экскурсия, очень интересно, максимально удобно, все продумано. Много полезной информации, грамотный, доброжелательный и эрудированный гид, Наталья! Очень рады, что попали на эту экскурсию. Однозначно рекомендую!

А Александр Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца читать дальше время экскурсии Наталья рассказала нам интересные факты и легенды о Янтаре, пофотографировала нас и посоветовала хороший ресторан для обеда. Все было хорошо, спасибо!

Отдельно хотел бы упомянуть Галину Иосифовну, которая вела экскурсию по музею Янтаря! Она уже 49 лет работает на Янтарном комбинате и невероятно душевно и познавательно рассказывает о родном Комбинате. Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по Дендропарку и пляжу. Во

Л Людмила Спасибо Наталии за индивидуальный подход и комфортные условия при проведении экскурсии, учитывались наши пожелания и предлагались интересные варианты.

М Михаил Спасибо громадное Наталье за интересную экскурсию с погружением в мир янтаря, прогулками по парку и побережью и легендами!

Л Лидия Прекрасно провели время. Познавательно, интересно, занимательно! Наталия превосходный рассказчик и умелый водитель. А главное человек, который любит свой край, знает его и историю, и современность, доходчиво преподносит информацию. Мы благодарны за удовольствие, полученное от путешествия!

а александр Экскурсия очень понравилась. А экскурсоводу отдельное спасибо, все знает про свой край и увлекательно рассказывает.

Ш Шестак Спасибо огромное Наталии за путешествие в янтарный край! Спасибо за вашу Любовь к своему краю, людям, янтарю. Надеюсь еще приехать и попутешествовать с Вами в новые места!!!

Е Елена Замечательная экскурсия и Наталья отличный рассказчик. День пролетел быстро, все очень удобно организованно. Вообще не устали, вернулись воодушевленные и со знаниями, где как и зачем добывают янтарь. Всем рекомендую

И Игорь Спасибо большое Наталии за интересную и насыщенную экскурсию. Всё прошло на 5+++.

Л Людмила Наташенька, Вы лучшая! Спасибо за новые места и новую информацию, с Вами день прошел быстро и интересно. Без Вас мы бы столько не увидели. Вам здоровья и процветания. Людмила, Владимир и Нелли.

Е Елена Добрый день! Очень обаятельная, дружелюбная гид Наталья. Получили интересный экскурсионный день в сопровождении профессионала. Спасибо!