Мемориал жертвам Холокоста – экскурсии в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Мемориал жертвам Холокоста» в Светлогорске, цены от 6000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По Светлогорску - с вниманием к деталям
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По Светлогорску - с вниманием к деталям
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска, гуляя по его улицам и паркам. Откройте для себя город с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: На набережной озера Тихое
17 дек в 14:00
18 дек в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Светлогорск - маленькая Швейцария
Пешая
2 часа
-
10%
204 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Светлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: У «Макета средневекового Кёнигсберга»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
6030 ₽6700 ₽ за всё до 10 чел.
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
На машине
6 часов
-
10%
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
Погрузитесь в мир янтаря: от добычи до искусства, наслаждаясь красотой природы и историческими рассказами
Начало: В городе Светлогорск
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
15 840 ₽17 600 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антонина
    11 августа 2025
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Очень познавательная экскурсия! Наглядно и понятно показана технология добычи и обработки янтаря. А возможность стать "янтарным старателем" - бесценна. Ребенок посчитал, что песрчница маловата. Видимо, расчитывал на большой улов.

    Пляж отличный, а инфраструктуру можно улучшить.
  • А
    Андрей
    29 июня 2025
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Так получилось, что из-за погодных условий мы решили объединить две экскурсии в один день- Янтарный и Балтийск. Наталия владеет невероятным
    читать дальше

    количеством разнообразной информации, но, поскольку преподносит её очень легко, то слушать интересно и совершенно не устаёшь. День пролетел абсолютно незаметно, но впечатлений масса, несмотря на не запланированную нагрузку в виде двух программ!

  • А
    Анна
    23 июня 2025
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Отличная экскурсия, спасибо за интересный и познавательный рассказ. Учитывались все наши пожелания и предлагались варианты.
  • Е
    Елена
    9 июня 2025
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Замечательная экскурсия с гидом Ириной запомнится, как самое яркое впечатление от всей поездки. Ирина не только очень приятная в общении
    читать дальше

    и обаятельная девушка, а еще настоящий профессионал в теме янтаря. Интереснейшая экскурсия в музее янтаря, путешествие по карьеру, раскопки янтаря и в завершение прогулка по старинному шикарному парку и великолептый пляж поседка Янтарный. На обратном пути было еще несколько интересных остановок. День пролетел незаметно. Ирина провела экскурсию, а осталось ощущение, что мы побывали в гостях у друзей. Было комфортно: темп экскурсии без беготни, машина гида, где можно оставить лишние вещи и гулять налегке. Расставаться не хотелось.
    Большое спасибо! Рекомендую всем!!!

  • Е
    Елена
    2 июня 2025
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Спасибо Наталии за прекрасную экскурсию!!! Очень познавательно и интересно!!! Отдельное спасибо за подарок на день рождения!)
  • И
    Ирина
    19 сентября 2024
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Очень понравилась Наталия!!!!
    Экскурсия проходила в непринужденной и спокойной обстановке. Узнали много интересного и познавательного
  • К
    Ксения
    17 августа 2024
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Отличная экскурсия! День пролетел быстро и познавательно! Комфортно, индивидуально. Узнали про историю, добычу, производство янтаря. Рекомендую!
  • С
    Светлана
    11 августа 2024
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Как замечательно, что для поездки в Янтарный я выбрала именно Наталию, человека влюблённого в янтарь. Это была даже не экскурсия,
    читать дальше

    это было путешествие в мир Янтаря. Большое спасибо за рассказы, легенды и анекдоты, иногда забавные, иногда трогательные. Спасибо за грамотно составленный маршрут, за знакомство с новыми местами. Слова Плиния о драгоценных камнях запали в душу.

  • о
    оксана
    7 августа 2024
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Великолепная экскурсия, очень интересно, максимально удобно, все продумано. Много полезной информации, грамотный, доброжелательный и эрудированный гид, Наталья! Очень рады, что попали на эту экскурсию. Однозначно рекомендую!
  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по Дендропарку и пляжу. Во
    читать дальше

    время экскурсии Наталья рассказала нам интересные факты и легенды о Янтаре, пофотографировала нас и посоветовала хороший ресторан для обеда. Все было хорошо, спасибо!
    Отдельно хотел бы упомянуть Галину Иосифовну, которая вела экскурсию по музею Янтаря! Она уже 49 лет работает на Янтарном комбинате и невероятно душевно и познавательно рассказывает о родном Комбинате.

  • Л
    Людмила
    3 мая 2024
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Спасибо Наталии за индивидуальный подход и комфортные условия при проведении экскурсии, учитывались наши пожелания и предлагались интересные варианты.
  • М
    Михаил
    1 июля 2023
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Спасибо громадное Наталье за интересную экскурсию с погружением в мир янтаря, прогулками по парку и побережью и легендами!
  • Л
    Лидия
    24 апреля 2023
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Прекрасно провели время. Познавательно, интересно, занимательно! Наталия превосходный рассказчик и умелый водитель. А главное человек, который любит свой край, знает его и историю, и современность, доходчиво преподносит информацию. Мы благодарны за удовольствие, полученное от путешествия!
  • а
    александр
    30 августа 2022
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Экскурсия очень понравилась. А экскурсоводу отдельное спасибо, все знает про свой край и увлекательно рассказывает.
  • Ш
    Шестак
    12 августа 2022
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Спасибо огромное Наталии за путешествие в янтарный край! Спасибо за вашу Любовь к своему краю, людям, янтарю. Надеюсь еще приехать и попутешествовать с Вами в новые места!!!
  • Е
    Елена
    12 июля 2022
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Замечательная экскурсия и Наталья отличный рассказчик. День пролетел быстро, все очень удобно организованно. Вообще не устали, вернулись воодушевленные и со знаниями, где как и зачем добывают янтарь. Всем рекомендую
  • И
    Игорь
    10 января 2022
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Спасибо большое Наталии за интересную и насыщенную экскурсию. Всё прошло на 5+++.
  • Л
    Людмила
    7 ноября 2021
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Наташенька, Вы лучшая! Спасибо за новые места и новую информацию, с Вами день прошел быстро и интересно. Без Вас мы бы столько не увидели. Вам здоровья и процветания. Людмила, Владимир и Нелли.
  • Е
    Елена
    25 сентября 2021
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Добрый день! Очень обаятельная, дружелюбная гид Наталья. Получили интересный экскурсионный день в сопровождении профессионала. Спасибо!
  • С
    Светлана
    15 сентября 2021
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Огромное спасибо Наталии!
    Профессионал, любит и очень много знает про янтарь и Калининградскую область!
    Очень приятный собеседник, комфортный, интеллигентный человек
    Замечательно и легко
    читать дальше

    погрузились в тему Янтарь Время пролетело незаметно
    Посмотрели все: музеи, карьер, накопали себе янтаря в песочнице,посёлок, пляж, парк, бухту, озеро,
    ресторан янтарный. Все с приятным интеллектуальным рассказом.
    С удовольствием поедем ещё куда-нибудь с замечательной Наталией

