Бывшая столица Восточной Пруссии и родина философа Иммануила Канта сегодня живёт под российским флагом, но хранит немецкую историю в каждом камне. Вы побываете в ключевых местах города, услышите легенды старого Кёнигсберга и завершите вечер органным концертом в Кафедральном соборе — единственном в России, где звучит музыка 18 века на исторических инструментах.

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Описание экскурсии

Выезжаем из Светлогорска — дорога займёт 1 час. По пути вы услышите о Калининградской области, её удивительной истории и о том, как из города-крепости вырос современный мегаполис.

В Калининграде вы посетите:

Старинные городские ворота — Бранденбургские, Королевские, Закхаймские — каменные свидетели прусской эпохи

Остров Канта (бывший Кнайпхоф) — самый атмосферный район города с 700-летней историей

Кафедральный собор — символ Калининграда, отреставрированный готический шедевр 14 века

Могилу Иммануила Канта

Рыбную деревню — современную стилизацию старинного немецкого квартала

В финале — органный мини-концерт в Кафедральном соборе: 40 минут живой музыки Баха, Генделя и Вивальди на одном из крупнейших органов России.

Организационные детали