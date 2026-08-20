Бывшая столица Восточной Пруссии и родина философа Иммануила Канта сегодня живёт под российским флагом, но хранит немецкую историю в каждом камне.
Вы побываете в ключевых местах города, услышите легенды старого Кёнигсберга и завершите вечер органным концертом в Кафедральном соборе — единственном в России, где звучит музыка 18 века на исторических инструментах.
Вы побываете в ключевых местах города, услышите легенды старого Кёнигсберга и завершите вечер органным концертом в Кафедральном соборе — единственном в России, где звучит музыка 18 века на исторических инструментах.
Описание экскурсии
Выезжаем из Светлогорска — дорога займёт 1 час. По пути вы услышите о Калининградской области, её удивительной истории и о том, как из города-крепости вырос современный мегаполис.
В Калининграде вы посетите:
- Старинные городские ворота — Бранденбургские, Королевские, Закхаймские — каменные свидетели прусской эпохи
- Остров Канта (бывший Кнайпхоф) — самый атмосферный район города с 700-летней историей
- Кафедральный собор — символ Калининграда, отреставрированный готический шедевр 14 века
- Могилу Иммануила Канта
- Рыбную деревню — современную стилизацию старинного немецкого квартала
В финале — органный мини-концерт в Кафедральном соборе: 40 минут живой музыки Баха, Генделя и Вивальди на одном из крупнейших органов России.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном туристическом автобусе
- Отдельно оплачивается билет на концерт органной музыки — 700 ₽ взрослый, 400–300 ₽ льготный
- С вами будет гид из нашей команды
в четверг в 14:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1615 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 14:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провели экскурсии для 1498 туристов
Наша дружная команда профессионально подходит к организации экскурсий. При этом мы внимательно изучаем пожелания каждого! Организация экскурсий с 1989 года — это опыт и понимание клиента с полуслова. В нашей команде квалифицированные экскурсоводы — местные и коренные жители. Приятные эмоции для каждого путешественника — наш девиз!
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