Приморский Зеленоградск лежит по пути на Куршскую косу, и ему стоит уделить внимание — поэтому в моей экскурсии я предлагаю программу 2в1. Вы насладитесь атмосферой косы, полюбуетесь видами с высоты Эфа и подышите сосново-морским воздухом. А в Зеленоградске пройдёте вдоль моря, увидите старые особняки и граффити с котиками.

Описание экскурсии

Самое-самое на Куршской косе

Всего час от Калининграда, пропускной пункт на въезде в Национальный парк — и вы окажетесь на уникальной узкой полоске суши. Проедете по живописной дороге и услышите о том, почему деревья танцуют, а пески поют. На высоте Эфа и высоте Мюллера полюбуетесь лунным пейзажем песчаных дюн и послушаете шум ветра в верхушках сосен.

Душевный Зеленоградск

По соседству с Куршской косой находится первый курортный городок Восточной Пруссии: вместе мы проедем по уютным улочкам Зеленоградска, поговорим о судьбе Зеленоградска и обсудим, почему на гербе города изображены лосиный рог и камбала. А после вы самостоятельно исследуете пешеходный центр, увидите особняки в стиле модерн и погуляете по длинному променаду вдоль моря.

По желанию вы сможете закончить путешествие в кафе в деревенском стиле (в меню самолепные вареники, пельмени и пирожки) либо в теплом кафе с видом на море — или остаться в этом городе до вечера и вернуться в Светлогорск самостоятельно.

Организационные детали

Что не включено в стоимость