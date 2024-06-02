Н Наталья Променад по Светлогорску в мини-группе Экскурсия получилась интересная, содержательная. Мария прекрасный гид с четкой и хорошо структурированной подачей информации.

Т Татьяна Променад по Светлогорску в мини-группе Очень знающая и обаятельная гид Кристина провела увлекательную и всестороннюю экскурсию. Мне очень понравилось. Жаль что набережная с променадом были на реконструкции, но помимо этого город прекрасен и интересен.

Н Наталья Променад по Светлогорску в мини-группе Отлично составлен маршрут и рассказ по маршруту. Экскурсовод Мария профессионально провела экскурсию. Было очень интересно и познавательно и незаметно пролетело время на экскурсии. Спасибо огромное!

Т Татьяна Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта читать дальше как лучше добраться из Калининграда, а потом поделилась расписанием электрички для возвращения обратно. Время экскурсии пролетело незаметно, даже небольшой моросящий дождик и ветер не смогли испортить нашего настроения и впечатлений от города. Спасибо Татьяне за очень интересную и познавательную экскурсию в Светлогорск. Татьяна созвонилась с нами за день до экскурсии и сориентировала

Т Татьяна От средневековья до модерна: прогулка-фотосессия на Прусском побережье читать дальше здешнего побережья, чем получаешь в курортных городах. Анастасия - наша любовь с первого взгляда. Очень теплый, приятный человек и отличная рассказчица. Прекрасно пообщались, погуляли, пофотографировались. Великолепно провели день! Потрясающая экскурсия! Мы увидели невероятной красоты места: бухты и пляжи, раноцветныйорывы, немецкие домики, лебедей и аистов. Совсем иное впечатление от

Т Татьяна Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта Маршрут экскурсии был очень хорошо спланирован. Прошли по всему городу, насладились красотой старого города и его современным обликом. Изюминкой экскурсии было приглашение местного жителя, который пригласил к себе в гости: с любовью показал и рассказал про свой дом.

Д Дарья Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта Екатерина умеет держать внимание слушателя. Интересно, ненавязчиво, с хорошим настроением. Хорошее сочетание ходьбы и остановок на маршруте

М Мария Курортные города Светлогорск и Зеленоградск Алексей очень интересно рассказывал, во время экскурсии подстраивался под наш темп и нас) Алексей предусмотрел, и заранее заказал столик в ресторане с отличным видом. Всей нашей компании очень понравилось) огромное спасибо Алексею за прекрасно проведенный день)

А Алла Янтарный и Светлогорск Юрий невероятно замечательный и экскурсовод и человек Очень тонко чувствует людей и моментально подстраивается! Гибкий по маршруту и показывает больше чем положено по маршрутам! Человек любит то, чем занимается! Восторг!