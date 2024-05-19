Экскурсия на Куршскую косу входит в топ-5 самых популярных в Калининградской области. Прогулка по Танцующему лесу и посещение высот Мюллера и Эфа подарят незабываемые впечатления.
Вид на Балтийское море и Куршский
Вид на Балтийское море и Куршский
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальный Танцующий лес
- 🌊 Виды на Балтийское море и Куршский залив
- 📚 Интересные истории и факты
- 🚌 Комфортабельный автобус
- 🌍 Экологический сбор включён
Что можно увидеть
- Танцующий лес
- Высота Эфа
- Высота Мюллера
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Танцующий лес. Прогуливаясь мимо скрученных спиралевидных сосен, вы узнаете несколько версий происхождения этого феномена — научных, мистических и забавных.
- Высота Эфа. С самой высокой точки Куршской косы, названной в честь дюнного инспектора Франца Эфа, вам откроется прекрасный вид на Балтийское море, Куршский залив, лес и уютные домики посёлка Морское.
- Высота Мюллера. Рядом с посёлком Рыбачий находится самая высокая точка дюны Болотной (44,4 м над уровнем моря), названная в честь кёнигсбергского лесничего. Это древнейшая часть Куршской косы, именно отсюда давным-давно началось образование полуострова.
Вы узнаете:
- Чем отличаются белые, серые и зелёные дюны
- Каким способом укреплялись кочующие пески и что привело к песчаной катастрофе на Куршской косе, в результате которой из 14 посёлков осталось только 7
- Как возникла Куршская коса и образовалось Балтийское море
- Как долгая дорога в дюнах стала почтовым трактом от Санкт-Петербурга до Парижа
- Почему эту дорогу любили русские князья, короли и императоры
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе
- Дополнительно оплачивается экологический сбор — 300 руб. с человека (за исключением пенсионеров и детей до 18 лет при предъявлении соответствующих документов), а также еда и напитки (по желанию)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в среду и пятницу в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 400 ₽
|Дети 8-12 лет
|1 400 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1 400 ₽
|Студенты
|1 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания ж/д вокзала в Светлогорске
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — Организатор в Светлогорске
Провела экскурсии для 38 туристов
Наша дружная команда профессионально подходит к организации экскурсий, при этом мы внимательно изучаем пожелания каждого! Организация экскурсий с 1989 года — это опыт и понимание клиента с полуслова. В нашей команде квалифицированные экскурсоводы — местные и коренные жители. Приятные эмоции для каждого экскурсанта — наш девиз!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
19 мая 2024
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Наталья просто замечательная. Очень интересно все рассказывала. Это первый в моей жизни экскурсовод, которая продолжила рассказ по дороге домой. С удовольствием поеду с ней и на
М
Морозова
28 апр 2024
Гид Виктория просто чудо: отличное знание темы, ответы на все вопросы. Экскурсия сказка. Я в полном восторге!!!! Спасибо большое!!!
Людмила
1 апр 2024
Экскурсия очень понравилась. Конечно прекрасные виды и нам повезло с погодой.
Но во многом такое впечатление складывается от человека, который проводит экскурсию и практически целый день рядом. Инна- это профессионал с
Но во многом такое впечатление складывается от человека, который проводит экскурсию и практически целый день рядом. Инна- это профессионал с
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