читать дальше другие маршруты. Очень понравилось содержание экскурсии. Времени хватило на всё, и всё посмотреть, и покушать, и отдохнуть. Четверку поставила за автобус, микрофон работал плохо, кондиционер с утра вообще не включали, а вечером его мощности не хватало. Утром я сидела с солнечной стороны и реально думала, что не доеду до места, было очень душно и жарко.

Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Наталья просто замечательная. Очень интересно все рассказывала. Это первый в моей жизни экскурсовод, которая продолжила рассказ по дороге домой. С удовольствием поеду с ней и на