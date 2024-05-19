Куршская коса с высоты Мюллера: групповая экскурсия из Светлогорска

Погрузитесь в уникальную атмосферу Куршской косы! Вас ждут захватывающие виды, прогулка по Танцующему лесу и увлекательные истории от опытных гидов
Экскурсия на Куршскую косу входит в топ-5 самых популярных в Калининградской области. Прогулка по Танцующему лесу и посещение высот Мюллера и Эфа подарят незабываемые впечатления.

Вид на Балтийское море и Куршский
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залив, различие дюн и опасности кочующих песков - всё это и многое другое вы узнаете на экскурсии. Комфортабельный автобус и опытные гиды сделают поездку максимально удобной и познавательной. Дополнительно оплачивается экологический сбор и питание

4.67
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌲 Уникальный Танцующий лес
  2. 🌊 Виды на Балтийское море и Куршский залив
  3. 📚 Интересные истории и факты
  4. 🚌 Комфортабельный автобус
  5. 🌍 Экологический сбор включён

Что можно увидеть

  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • Высота Мюллера
Куршская коса с высоты Мюллера: групповая экскурсия из Светлогорска
Куршская коса с высоты Мюллера: групповая экскурсия из Светлогорска
Куршская коса с высоты Мюллера: групповая экскурсия из Светлогорска
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Танцующий лес. Прогуливаясь мимо скрученных спиралевидных сосен, вы узнаете несколько версий происхождения этого феномена — научных, мистических и забавных.
  • Высота Эфа. С самой высокой точки Куршской косы, названной в честь дюнного инспектора Франца Эфа, вам откроется прекрасный вид на Балтийское море, Куршский залив, лес и уютные домики посёлка Морское.
  • Высота Мюллера. Рядом с посёлком Рыбачий находится самая высокая точка дюны Болотной (44,4 м над уровнем моря), названная в честь кёнигсбергского лесничего. Это древнейшая часть Куршской косы, именно отсюда давным-давно началось образование полуострова.

Вы узнаете:

  • Чем отличаются белые, серые и зелёные дюны
  • Каким способом укреплялись кочующие пески и что привело к песчаной катастрофе на Куршской косе, в результате которой из 14 посёлков осталось только 7
  • Как возникла Куршская коса и образовалось Балтийское море
  • Как долгая дорога в дюнах стала почтовым трактом от Санкт-Петербурга до Парижа
  • Почему эту дорогу любили русские князья, короли и императоры

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе
  • Дополнительно оплачивается экологический сбор — 300 руб. с человека (за исключением пенсионеров и детей до 18 лет при предъявлении соответствующих документов), а также еда и напитки (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в среду и пятницу в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 400 ₽
Дети 8-12 лет1 400 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1 400 ₽
Студенты1 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У здания ж/д вокзала в Светлогорске
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
Н
19 мая 2024
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Наталья просто замечательная. Очень интересно все рассказывала. Это первый в моей жизни экскурсовод, которая продолжила рассказ по дороге домой. С удовольствием поеду с ней и на
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другие маршруты. Очень понравилось содержание экскурсии. Времени хватило на всё, и всё посмотреть, и покушать, и отдохнуть. Четверку поставила за автобус, микрофон работал плохо, кондиционер с утра вообще не включали, а вечером его мощности не хватало. Утром я сидела с солнечной стороны и реально думала, что не доеду до места, было очень душно и жарко.

М
28 апр 2024
Гид Виктория просто чудо: отличное знание темы, ответы на все вопросы. Экскурсия сказка. Я в полном восторге!!!! Спасибо большое!!!
Людмила
1 апр 2024
Экскурсия очень понравилась. Конечно прекрасные виды и нам повезло с погодой.
Но во многом такое впечатление складывается от человека, который проводит экскурсию и практически целый день рядом. Инна- это профессионал с
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большой буквы.
Хорошее знание материала, подача информации. И просто приятный в общении человек. Пунктуальна, тактична, интеллигентна. Прислушивается к пожеланиям и готова пойти на встречу клиенту. Это очень важно и приятно.
Она сделала нам день незабываемым. Спасибо ей большое и побольше бы таких экскурсоводов.

Экскурсия очень понравилась. Конечно прекрасные виды и нам повезло с погодой.Экскурсия очень понравилась. Конечно прекрасные виды и нам повезло с погодой.Экскурсия очень понравилась. Конечно прекрасные виды и нам повезло с погодой.

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