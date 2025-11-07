Узнайте, как Светлогорск стал частью кинематографа. Посетите знаковые места и раскройте их секреты на индивидуальной экскурсии
В Светлогорске было снято около двух десятков фильмов.
Экскурсия предлагает пройти по местам, которые показывали в кино, и обсудить, какую роль город играл в фильмах.
Участники узнают, как Светлогорск менялся со временем
и какие объекты можно увидеть только на кадрах киноплёнки. Интересные факты о съёмках, актёрах и их ролях сделают путешествие ещё более увлекательным. Посетите станции, озёра, улицы и здания, которые стали частью истории кино
Наталья — ваш гид в Светлогорске
Провела экскурсии для 63 туристов
Образование высшее, работаю гидом с 2023 года. Я — аттестованный гид по Калининградской области, в 2023-2024 году работала на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в качестве гида-волонтёра. Финалист конкурса «Проводники смыслов».
Н
Наталья
7 ноя 2025
Благодарю 🙏 Наталью за уникальные впечатления! Эта экскурсия стала для нас приятным открытием. Понравилась организация (быстро дали обратную связь плюс опции подстроиться по времени +++) и то, как Наталья выстроила
повествование, интересуясь что нам интересно. Мы не просто ходили и смотрели на достопримечательности, а погружались в другую эпоху, чувствуя дух времени.
Особенный шарм экскурсии придали истории про домики — когда за фасадом обычного здания вдруг открывалась целая судьба его прошлых жителей их киношных историй, их радости и драмы. Это было интересно и наглядно!
Очень ценно, что маршрут был построен так, чтобы показать известные места с неожиданного ракурса. Спасибо за профессионализм, глубокие знания и искреннюю любовь к своему делу.
Мария
30 окт 2025
Спасибо огромное Наталье за наше знакомство со Светологорском. Мы были здесь не в первый раз, но в предыдущие разы проездом, о чем очень сильно пожалели. И вот наконец-то нам выпал
шанс неспешно прогуляться по городу. Но неспешно у нас не получилось - приехали во второй половине дня и спешили успеть до захода солнца. И при таком темпе и объеме Наталья успела нам показать и рассказать о прелестях Светлогорска. Мы просто влюбились в этот город. Кто-то из нашей группы параллельно уже присматривал на сайтах агентств себе квартирку, кто-то остался сидеть у моря на высоком берегу и наслаждаться просторами, тишиной и видами. Наталью рекомендую от всей души! Подстроила маршрут под нас, как организатор понимаю, что ей было не очень комфортно менять локации и идти не по своей схеме, но она это с успехом сделала. За что ей огромная благодарность!
Т
Татьяна
28 окт 2025
Очень интересная, авторская экскурсия! Спасибо большое, Наталья! Понравилось и детям, и взрослым! Великолепная подача информаци и глубокие познания истории города.
Сергей
27 сен 2025
Удивительное погружение в историю города через кинематограф. Мы первый раз Светлогорске и вообще в Калининградской области. Три часа экскурсии пролетели незаметно, оставив после себя послевкусие старинных тихих улочек. Всем рекомендую экскурсовода Наталью, настоящий знаток города и профессиональный рассказчик.
Регина
14 сен 2025
Светлогорск, по следам кинематографа, поразил своей красотой и историей. Экскурсия с гидом Натальей была невероятно увлекательной и познавательной. Я узнали много нового о съемках фильмов в этом живописном городе. Наталья умело создала атмосферу волшебства и погрузила меня в мир кино. Благодарю за прекрасный день и незабываемые впечатления. До скорых встреч!!!
Т
Татьяна
6 сен 2025
Сегодня были на экскурсии с Натальей, остались в полном восторге! Наталья очень интересно преподнесла материал, сочетая снятые фильмы с историей самого города. В Светлогорске были впервые и благодаря ей, нам
удалось побывать во многих интересных местах и узнать историю города, начиная от старого города и заканчивая новым. Сразу видно, что человек увлечен работой и делится своей любовью к городу с туристами. Наталья, огромное Вам спасибо! Однозначно рекомендуем эту экскурсию к посещению и знакомству!
К
Константин
29 июл 2025
Спасибо за замечательную экскурсию! Казалось, что знаем уже почти всё о Светлогорске) Но Наталья сумела нас удивить - компетентный гид, который может интересно рассказать как об известных, так и о малоизвестных фактах, внесла изменения в наши познания. Время пролетело незаметно, ещё раз - спасибо!
Ю
Юлия
25 июл 2025
Хотим выразить благодарность Наталье за прекрасную экскурсию: нас увлекла ее оригинальная идея соединить историю города с рассказом о том, какие фильмы снимались в разные годы в Светлогорске. Экскурсоводу удалось вместить
в свой рассказ множество интересных сведений об архитектуре, истории, знаменитых горожанах, создавших неповторимый облик этого чудесного города. Маршрут включил в себя не только места съёмок, но и все достопримечательности Светлогорска. А самое главное - Наталья очень увлечена своим делом, обладает огромными знаниями и готова делиться ими с гостями.
А
Антонина
19 июл 2025
Хочу поблагодарить Наталью за великолепную экскурсию по городу Светлогорску. Очень интересна тема самой экскурсии «Светлогорск в кино и наяву» в которой гармонично сочетается всё: доступная, увлекательная подача информации гидом, история,
связь прошлого и современности, нестандартный взгляд на знакомые и незнакомые объекты, яркие, незабываемые образы и потрясающие эмоции! Мы прошли по тем самым местам в городе, где снимали известные фильмы. У нас действительно была прекрасная возможность наяву познакомиться с достопримечательностями Светлогорска, которые видели раньше в кино. Мы словно почувствовали себя героями этих картин, погрузившись в атмосферу того времени. И это очень здорово! Экскурсия была оригинальная, увлекательная, познавательная и хорошо организована. Мы получили массу положительных эмоций и узнали много нового о прекрасном городе Светлогорске. Спасибо большое за незабываемые впечатления! Наталья- супер гид! Рекомендуем!
И
Ирина
19 июл 2025
13 июля состоялась пешеходная экскурсия "На кадрах старой киноплёнки я вижу город Светлогорск". Очень понравилась идея рассказать о городе через кинематограф. Оказывается, Светлогорск очень часто мелькал в кино, а мы этого и не замечали. Появилось желание посмотреть эти фильмы. Хочется отметить творческую работу экскурсовода Натальи. Помимо содержательной стороны (знание истории города, архитектуры),она была доброжелательной, эмоциональной. Получили огромное удовольствие, большое спасибо
Л
Лилиана
6 июл 2025
Спасибо Наталье, которая провела очень необычную и интересную экскурсию во время которой нас ожидало не только знакомство со Светлогорском, но и увлекательный рассказ о фильмах снятых на территории города. Неспешная в
спокойном темпе, но одновременно и насыщенная прогулка позволила многое узнать, и увидеть самые интересные места. Маршрут продуман рационально! Наталья влюбила нас в этот замечательный, спокойный и «медленный» город. Будем вспоминать Светлогорск с любовью и надеемся вернуться! Ну, а фильмы обязательно хочется пересмотреть! Ведь теперь мы знаем, на какие моменты обратить внимание! Спасибо гиду! Рекомендуем!
Олеся
11 июн 2025
Прекрасная экскурсия по Светлогорску от гида Натальи! Интересная информация о городе и о фильмах которые здесь снимали, после прогулки захотелось пересмотреть и увидеть знакомые картинки, где ты уже был в реальности. Город
раскрылся по новому, ведь я здесь была не раз… виллы, имена людей и очень красивые локации. Благодаря Наталье прошли маршрутом который самостоятельно не простроить Огромное спасибо за новые знания и красивые фото которые удалось делать по пути! Рекомендую каждому посетить данную экскурсию!
Е
Екатерина
11 июн 2025
Экскурсия оставила исключительно приятные впечатления. Профессиональная работа Натальи стала главным украшением экскурсии — её мягкий, приятный голос завораживал, создавая особую атмосферу погружения в историю города. Живое повествование, наполненное интересными фактами
и яркими деталями, позволило увидеть скрытые от глаз истории и события, запечатленные в фильмах. Особого внимания заслуживает умение Натальи вести экскурсию таким образом, чтобы каждый участник чувствовал себя частью происходящего. Она умело сочетала исторические факты с личными воспоминаниями местных жителей, благодаря чему экскурсия превратилась в настоящее путешествие во времени. Так же, хочется отметить, что эта экскурсия — идеальный способ провести день для тех, кто любит изучать историю, наслаждаясь приятной атмосферой общения и искренним интересом гида к своему делу.