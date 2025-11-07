Мои заказы

Светлогорск в кино и наяву

Узнайте, как Светлогорск стал частью кинематографа. Посетите знаковые места и раскройте их секреты на индивидуальной экскурсии
В Светлогорске было снято около двух десятков фильмов.

Экскурсия предлагает пройти по местам, которые показывали в кино, и обсудить, какую роль город играл в фильмах.

Участники узнают, как Светлогорск менялся со временем
и какие объекты можно увидеть только на кадрах киноплёнки. Интересные факты о съёмках, актёрах и их ролях сделают путешествие ещё более увлекательным. Посетите станции, озёра, улицы и здания, которые стали частью истории кино

5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎥 Уникальные кинолокации
  • 📜 Исторические факты
  • 🌟 Знаковые места города
  • 🎭 Интересные истории о съёмках
  • 🏛 Архитектурные шедевры
Светлогорск в кино и наяву© Наталья
Светлогорск в кино и наяву© Наталья
Светлогорск в кино и наяву© Наталья
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя17
ноя18
ноя21
ноя22
ноя25
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Станция Светлогорск-1
  • Озеро Тихое
  • Улица Октябрьская
  • Здание водогрязелечебницы
  • Вилла Макса Брандштеттера
  • Католическая капелла «Мария - звезда моря»
  • Театр эстрады «Янтарь-холл»
  • Ущелье Венеры
  • Курхаус и серпантинный спуск
  • Дом звездочёта
  • Улица Московская
  • Канатная дорога

Описание экскурсии

Станция Светлогорск-1. Здание в стиле модерн стало местом действия одного детектива.

Озеро Тихое. На живописных берегах бывшего Мельничного пруда неоднократно снимали романтические сцены.

Улица Октябрьская — самая кинематографичная улица Светлогорска.

Здание водогрязелечебницы с красивыми башенками, увитыми плющом, кинематографисты также не обошли своим вниманием.

Вилла Макса Брандштеттера и «кровавый домик фру Хансен» — это одно и то же здание?

Католическая капелла «Мария — звезда моря» — единственный в городе органный зал.

Театр эстрады «Янтарь-холл». А что, его тоже показывали в кино?

Ущелье Венеры: поговорим о том, существует ли оно сейчас, как выглядит и какие фильмы снимали в этом месте.

Курхаус и серпантинный спуск — самые знаковые места города в фильмах сыграли отнюдь не свои роли.

Дом звездочёта. Почему виллу в норвежском стиле, украшенную деревянными драконами, так называют?

Улица Московская — кусочек Европы в России. Какая из этих прекрасных вилл стала резиденцией западной разведки в культовом фильме «Ошибка резидента»?

Канатная дорога — единственная в области.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У здания вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Светлогорске
Провела экскурсии для 63 туристов
Образование высшее, работаю гидом с 2023 года. Я — аттестованный гид по Калининградской области, в 2023-2024 году работала на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в качестве гида-волонтёра. Финалист конкурса «Проводники смыслов».
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Н
Наталья
7 ноя 2025
Благодарю 🙏 Наталью за уникальные впечатления! Эта экскурсия стала для нас приятным открытием. Понравилась организация (быстро дали обратную связь плюс опции подстроиться по времени +++) и то, как Наталья выстроила
повествование, интересуясь что нам интересно. Мы не просто ходили и смотрели на достопримечательности, а погружались в другую эпоху, чувствуя дух времени.

Особенный шарм экскурсии придали истории про домики — когда за фасадом обычного здания вдруг открывалась целая судьба его прошлых жителей их киношных историй, их радости и драмы. Это было интересно и наглядно!

Очень ценно, что маршрут был построен так, чтобы показать известные места с неожиданного ракурса. Спасибо за профессионализм, глубокие знания и искреннюю любовь к своему делу.

Мария
Мария
30 окт 2025
Спасибо огромное Наталье за наше знакомство со Светологорском. Мы были здесь не в первый раз, но в предыдущие разы проездом, о чем очень сильно пожалели. И вот наконец-то нам выпал
шанс неспешно прогуляться по городу. Но неспешно у нас не получилось - приехали во второй половине дня и спешили успеть до захода солнца. И при таком темпе и объеме Наталья успела нам показать и рассказать о прелестях Светлогорска. Мы просто влюбились в этот город. Кто-то из нашей группы параллельно уже присматривал на сайтах агентств себе квартирку, кто-то остался сидеть у моря на высоком берегу и наслаждаться просторами, тишиной и видами. Наталью рекомендую от всей души! Подстроила маршрут под нас, как организатор понимаю, что ей было не очень комфортно менять локации и идти не по своей схеме, но она это с успехом сделала. За что ей огромная благодарность!

Спасибо огромное Наталье за наше знакомство со Светологорском. Мы были здесь не в первый раз, но
Т
Татьяна
28 окт 2025
Очень интересная, авторская экскурсия! Спасибо большое, Наталья! Понравилось и детям, и взрослым! Великолепная подача информаци и глубокие познания истории города.
Очень интересная, авторская экскурсия! Спасибо большое, Наталья! Понравилось и детям, и взрослым! Великолепная подача информаци и глубокие познания истории города.
Сергей
Сергей
27 сен 2025
Удивительное погружение в историю города через кинематограф. Мы первый раз Светлогорске и вообще в Калининградской области. Три часа экскурсии пролетели незаметно, оставив после себя послевкусие старинных тихих улочек. Всем рекомендую экскурсовода Наталью, настоящий знаток города и профессиональный рассказчик.
Удивительное погружение в историю города через кинематограф. Мы первый раз Светлогорске и вообще в Калининградской области. Три часа экскурсии пролетели незаметно, оставив после себя послевкусие старинных тихих улочек. Всем рекомендую экскурсовода Наталью, настоящий знаток города и профессиональный рассказчик.
Регина
Регина
14 сен 2025
Светлогорск, по следам кинематографа, поразил своей красотой и историей. Экскурсия с гидом Натальей была невероятно увлекательной и познавательной. Я узнали много нового о съемках фильмов в этом живописном городе. Наталья умело создала атмосферу волшебства и погрузила меня в мир кино. Благодарю за прекрасный день и незабываемые впечатления.
До скорых встреч!!!
Светлогорск, по следам кинематографа, поразил своей красотой и историей. Экскурсия с гидом Натальей была невероятно увлекательной и познавательной. Я узнали много нового о съемках фильмов в этом живописном городе. Наталья умело создала атмосферу волшебства и погрузила меня в мир кино. Благодарю за прекрасный день и незабываемые впечатления.
До скорых встреч!!!
Т
Татьяна
6 сен 2025
Сегодня были на экскурсии с Натальей, остались в полном восторге! Наталья очень интересно преподнесла материал, сочетая снятые фильмы с историей самого города. В Светлогорске были впервые и благодаря ей, нам
удалось побывать во многих интересных местах и узнать историю города, начиная от старого города и заканчивая новым. Сразу видно, что человек увлечен работой и делится своей любовью к городу с туристами.
Наталья, огромное Вам спасибо! Однозначно рекомендуем эту экскурсию к посещению и знакомству!

Сегодня были на экскурсии с Натальей, остались в полном восторге! Наталья очень интересно преподнесла материал, сочетаяСегодня были на экскурсии с Натальей, остались в полном восторге! Наталья очень интересно преподнесла материал, сочетаяСегодня были на экскурсии с Натальей, остались в полном восторге! Наталья очень интересно преподнесла материал, сочетаяСегодня были на экскурсии с Натальей, остались в полном восторге! Наталья очень интересно преподнесла материал, сочетая
К
Константин
29 июл 2025
Спасибо за замечательную экскурсию! Казалось, что знаем уже почти всё о Светлогорске) Но Наталья сумела нас удивить
- компетентный гид, который может интересно рассказать как об известных, так и о малоизвестных фактах, внесла изменения в наши познания.
Время пролетело незаметно, ещё раз - спасибо!
Ю
Юлия
25 июл 2025
Хотим выразить благодарность Наталье за прекрасную экскурсию: нас увлекла ее оригинальная идея соединить историю города с рассказом о том, какие фильмы снимались в разные годы в Светлогорске. Экскурсоводу удалось вместить
в свой рассказ множество интересных сведений об архитектуре, истории, знаменитых горожанах, создавших неповторимый облик этого чудесного города. Маршрут включил в себя не только места съёмок, но и все достопримечательности Светлогорска. А самое главное - Наталья очень увлечена своим делом, обладает огромными знаниями и готова делиться ими с гостями.

А
Антонина
19 июл 2025
Хочу поблагодарить Наталью за великолепную экскурсию по городу Светлогорску. Очень интересна тема самой экскурсии «Светлогорск в кино и наяву» в которой гармонично сочетается всё: доступная, увлекательная подача информации гидом, история,
связь прошлого и современности, нестандартный взгляд на знакомые и незнакомые объекты, яркие, незабываемые образы и потрясающие эмоции!
Мы прошли по тем самым местам в городе, где снимали известные фильмы. У нас действительно была прекрасная возможность наяву познакомиться с достопримечательностями Светлогорска, которые видели раньше в кино. Мы словно почувствовали себя героями этих картин, погрузившись в атмосферу того времени. И это очень здорово! Экскурсия была оригинальная, увлекательная, познавательная и хорошо организована.
Мы получили массу положительных эмоций и узнали много нового о прекрасном городе Светлогорске. Спасибо большое за незабываемые впечатления! Наталья- супер гид! Рекомендуем!

И
Ирина
19 июл 2025
13 июля состоялась пешеходная экскурсия "На кадрах старой киноплёнки я вижу город Светлогорск". Очень понравилась идея рассказать о городе через кинематограф. Оказывается, Светлогорск очень часто мелькал в кино, а мы этого и не замечали. Появилось желание посмотреть эти фильмы. Хочется отметить творческую работу экскурсовода Натальи. Помимо содержательной стороны (знание истории города, архитектуры),она была доброжелательной, эмоциональной. Получили огромное удовольствие, большое спасибо
13 июля состоялась пешеходная экскурсия "На кадрах старой киноплёнки я вижу город Светлогорск". Очень понравилась идея рассказать о городе через кинематограф. Оказывается, Светлогорск очень часто мелькал в кино, а мы этого и не замечали. Появилось желание посмотреть эти фильмы. Хочется отметить творческую работу экскурсовода Натальи. Помимо содержательной стороны (знание истории города, архитектуры),она была доброжелательной, эмоциональной. Получили огромное удовольствие, большое спасибо
Л
Лилиана
6 июл 2025
Спасибо Наталье, которая провела очень необычную и интересную экскурсию во время которой нас ожидало не только знакомство со Светлогорском, но и увлекательный рассказ о фильмах снятых на территории города.
Неспешная в
Неспешная в
спокойном темпе, но одновременно и насыщенная прогулка позволила многое узнать, и увидеть самые интересные места. Маршрут продуман рационально! Наталья влюбила нас в этот замечательный, спокойный и «медленный» город. Будем вспоминать Светлогорск с любовью и надеемся вернуться! Ну, а фильмы обязательно хочется пересмотреть! Ведь теперь мы знаем, на какие моменты обратить внимание! Спасибо гиду! Рекомендуем!

Спасибо Наталье, которая провела очень необычную и интересную экскурсию во время которой нас ожидало не толькоСпасибо Наталье, которая провела очень необычную и интересную экскурсию во время которой нас ожидало не толькоСпасибо Наталье, которая провела очень необычную и интересную экскурсию во время которой нас ожидало не только
Олеся
Олеся
11 июн 2025
Прекрасная экскурсия по Светлогорску от гида Натальи!
Интересная информация о городе и о фильмах которые здесь снимали, после прогулки захотелось пересмотреть и увидеть знакомые картинки, где ты уже был в реальности.
Город
раскрылся по новому, ведь я здесь была не раз… виллы, имена людей и очень красивые локации.
Благодаря Наталье прошли маршрутом который самостоятельно не простроить
Огромное спасибо за новые знания и красивые фото которые удалось делать по пути!
Рекомендую каждому посетить данную экскурсию!

Прекрасная экскурсия по Светлогорску от гида Натальи!Прекрасная экскурсия по Светлогорску от гида Натальи!Прекрасная экскурсия по Светлогорску от гида Натальи!Прекрасная экскурсия по Светлогорску от гида Натальи!Прекрасная экскурсия по Светлогорску от гида Натальи!
Е
Екатерина
11 июн 2025
Экскурсия оставила исключительно приятные впечатления. Профессиональная работа Натальи стала главным украшением экскурсии — её мягкий, приятный голос завораживал, создавая особую атмосферу погружения в историю города. Живое повествование, наполненное интересными фактами
и яркими деталями, позволило увидеть скрытые от глаз истории и события, запечатленные в фильмах.
Особого внимания заслуживает умение Натальи вести экскурсию таким образом, чтобы каждый участник чувствовал себя частью происходящего. Она умело сочетала исторические факты с личными воспоминаниями местных жителей, благодаря чему экскурсия превратилась в настоящее путешествие во времени.
Так же, хочется отметить, что эта экскурсия — идеальный способ провести день для тех, кто любит изучать историю, наслаждаясь приятной атмосферой общения и искренним интересом гида к своему делу.

Экскурсия оставила исключительно приятные впечатления. Профессиональная работа Натальи стала главным украшением экскурсии — её мягкий, приятныйЭкскурсия оставила исключительно приятные впечатления. Профессиональная работа Натальи стала главным украшением экскурсии — её мягкий, приятныйЭкскурсия оставила исключительно приятные впечатления. Профессиональная работа Натальи стала главным украшением экскурсии — её мягкий, приятныйЭкскурсия оставила исключительно приятные впечатления. Профессиональная работа Натальи стала главным украшением экскурсии — её мягкий, приятный

Входит в следующие категории Светлогорска

