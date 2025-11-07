В Светлогорске было снято около двух десятков фильмов.Экскурсия предлагает пройти по местам, которые показывали в кино, и обсудить, какую роль город играл в фильмах.Участники узнают, как Светлогорск менялся со временем

и какие объекты можно увидеть только на кадрах киноплёнки. Интересные факты о съёмках, актёрах и их ролях сделают путешествие ещё более увлекательным. Посетите станции, озёра, улицы и здания, которые стали частью истории кино

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Светлогорске

Наталья Ваш гид в Светлогорске

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Станция Светлогорск-1. Здание в стиле модерн стало местом действия одного детектива.

Озеро Тихое. На живописных берегах бывшего Мельничного пруда неоднократно снимали романтические сцены.

Улица Октябрьская — самая кинематографичная улица Светлогорска.

Здание водогрязелечебницы с красивыми башенками, увитыми плющом, кинематографисты также не обошли своим вниманием.

Вилла Макса Брандштеттера и «кровавый домик фру Хансен» — это одно и то же здание?

Католическая капелла «Мария — звезда моря» — единственный в городе органный зал.

Театр эстрады «Янтарь-холл». А что, его тоже показывали в кино?

Ущелье Венеры: поговорим о том, существует ли оно сейчас, как выглядит и какие фильмы снимали в этом месте.

Курхаус и серпантинный спуск — самые знаковые места города в фильмах сыграли отнюдь не свои роли.

Дом звездочёта. Почему виллу в норвежском стиле, украшенную деревянными драконами, так называют?

Улица Московская — кусочек Европы в России. Какая из этих прекрасных вилл стала резиденцией западной разведки в культовом фильме «Ошибка резидента»?

Канатная дорога — единственная в области.