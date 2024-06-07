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Ольга продолжала рассказывать, и не только по теме экскурсии, но и в целом об истории Калининграда и области. Отдельно хочу отметить предварительную подготовку к самой экскурсии, у нас уточнили детали поездки и Ольга забронировала для обеда отличный ресторан в Зеленоградске. В процессе экскурсии Ольга угостила нас бутилированной минеральной водой и даже запасла стаканчики, чтобы сравнить с этой же водой непосредственно из бювета. Такая забота о своих гостях очень ценна, благодарны Ольге за непринуждённое интересное общение. Рекомендую!