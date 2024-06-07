1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Светлогорск: путешествие от древней деревни до изысканного курорта
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Идеально для любителей истории и природы
Начало: Светлогорск-2
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 5 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Залюбоваться богатой природой, открыть историю и загадки полуострова и посетить уютный Зеленоградск
Начало: На ж/д вокзал Светлогорск 2
«Вы прогуляетесь по центральной улице города — Курортному проспекту, полюбуетесь милыми домиками конца 19 и начала 20 века»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Город-сказка Светлогорск: уникальная экскурсия по жемчужине Балтики
Погрузитесь в волшебный мир Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе озера Тихое
«На центральной улице вы увидите бывший дом бургомистра-охотника в стиле скандинавский модерн, где снимался фильм «Про Красную Шапочку»»
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ускользающее очарование Раушена: Путешествие по историческому Светлогорску
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Светлогорск Калининградский проспект,35 (ориентир ...
18 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 560₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
Погрузитесь в атмосферу Балтийска, самого западного города России. Узнайте о его истории, культурных пересечениях и уникальных природных заповедниках
Начало: На ж/д вокзале Светлогорск 2
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Светлогорск и Зеленоградск: как деревеньки стали курортами
Прогулка по Светлогорску и Зеленоградску откроет вам историю этих курортов. Насладитесь архитектурой, парками и уникальной атмосферой двух городов
«На прогулке по Курортному проспекту вы оцените сохранившиеся здания в стиле модерн»
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей
«По узким улочкам выйдете на Курортный проспект с уникальной архитектурой 19–20 веков и подышите морем на набережной»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
Прогуляться по современным улицам, которые сохранили в себе старинный Кёнигсберг (в группе)
Начало: На ж/д вокзале Светлогорска
«Для проектирования роскошных домов и улиц приглашались лучшие архитекторы»
Расписание: в воскресенье в 09:45
Завтра в 09:45
16 июня в 09:45
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 июня 2024Отличная экскурсия!!!
- ЕЕлена8 мая 2024Были семьёй в Калининграде и 1 лень полностью посвятили поездке в Зеленоградск и Светлогорск, было решено делать это не самостоятельно,
- ТТатьяна3 мая 2024Спасибо Татьяне за очень интересную и познавательную экскурсию в Светлогорск. Татьяна созвонилась с нами за день до экскурсии и сориентировала
- ЕЕкатерина2 мая 2024Ольга очень приятный, начитанный экскурсовод с богатым внутренним миром и обширными знаниями истории. Экскурсия очень понравилась, получили массу интересной информации и удовольствия от увиденного в двух красивейших городках Прибалтики. Всем рекомендую!
- ИИрина27 апреля 2024Экскурсия познавательная и интересная. Ольга деликатный, эрудированный, красивый человек. Передвижение между Светлогорском и Зеленоградском осуществлялось в комфортабельном автомобиле, в процессе
- ТТатьяна24 апреля 2024Маршрут экскурсии был очень хорошо спланирован. Прошли по всему городу, насладились красотой старого города и его современным обликом. Изюминкой экскурсии было приглашение местного жителя, который пригласил к себе в гости: с любовью показал и рассказал про свой дом.
- ДДарья16 апреля 2024Екатерина умеет держать внимание слушателя. Интересно, ненавязчиво, с хорошим настроением. Хорошее сочетание ходьбы и остановок на маршруте
- ААлла6 марта 2024Вторая экскурсия с Павлом! Спасибо большое! Познакомились и очаровались еще одним замечательным курортным городком! 🤗
- ЕЕлена30 декабря 2023Марина - отличный рассказчик, помогла нам составить цельное представление о Светлогорске, учла наши пожелания. Время экскурсии пролетело очень быстро). Было интересно и познавательно. Спасибо!
- ООльга15 ноября 2023В начале октября мы гуляли по Светлогорску с Павлом и остались очень довольны. Павел хорошо образован, прекрасно знает и любит
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Светлогорске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 300 до 19 900. Туристы уже оставили гидам 244 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Светлогорска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод