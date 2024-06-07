Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Светлогорска

Найдено 8 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Светлогорске, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
106 отзывов
Светлогорск: путешествие от древней деревни до изысканного курорта
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Идеально для любителей истории и природы
Начало: Светлогорск-2
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 5 340 за всё до 5 чел.
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Залюбоваться богатой природой, открыть историю и загадки полуострова и посетить уютный Зеленоградск
Начало: На ж/д вокзал Светлогорск 2
«Вы прогуляетесь по центральной улице города — Курортному проспекту, полюбуетесь милыми домиками конца 19 и начала 20 века»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
19 900 за всё до 4 чел.
Город-сказка Светлогорск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
58 отзывов
Город-сказка Светлогорск: уникальная экскурсия по жемчужине Балтики
Погрузитесь в волшебный мир Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе озера Тихое
«На центральной улице вы увидите бывший дом бургомистра-охотника в стиле скандинавский модерн, где снимался фильм «Про Красную Шапочку»»
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400 за всё до 8 чел.
Ускользающее очарование Раушена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Ускользающее очарование Раушена: Путешествие по историческому Светлогорску
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Светлогорск Калининградский проспект,35 (ориентир ...
18 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 560 за всё до 4 чел.
Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
Погрузитесь в атмосферу Балтийска, самого западного города России. Узнайте о его истории, культурных пересечениях и уникальных природных заповедниках
Начало: На ж/д вокзале Светлогорск 2
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Светлогорск и Зеленоградск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Светлогорск и Зеленоградск: как деревеньки стали курортами
Прогулка по Светлогорску и Зеленоградску откроет вам историю этих курортов. Насладитесь архитектурой, парками и уникальной атмосферой двух городов
«На прогулке по Курортному проспекту вы оцените сохранившиеся здания в стиле модерн»
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670 за всё до 4 чел.
Калининградская ривьера
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей
«По узким улочкам выйдете на Курортный проспект с уникальной архитектурой 19–20 веков и подышите морем на набережной»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
Прогуляться по современным улицам, которые сохранили в себе старинный Кёнигсберг (в группе)
Начало: На ж/д вокзале Светлогорска
«Для проектирования роскошных домов и улиц приглашались лучшие архитекторы»
Расписание: в воскресенье в 09:45
Завтра в 09:45
16 июня в 09:45
1 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    7 июня 2024
    Ускользающее очарование Раушена
    Отличная экскурсия!!!
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Светлогорск и Зеленоградск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
    Были семьёй в Калининграде и 1 лень полностью посвятили поездке в Зеленоградск и Светлогорск, было решено делать это не самостоятельно,
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    а с сопровождением, чтобы отвезли, всё показали и рассказали. Чудесная Ольга забрала нас от дома, в котором мы жили, с максимальной заботой о своих туристах - экскурсия, индивидуальный темп и все запросы, заранее забронировала нам обед в отличном ресторане, интересная беседа. Всё посмотрели, что хотели, узнали многое. Очень рекомендуем гида!

  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Спасибо Татьяне за очень интересную и познавательную экскурсию в Светлогорск. Татьяна созвонилась с нами за день до экскурсии и сориентировала
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    как лучше добраться из Калининграда, а потом поделилась расписанием электрички для возвращения обратно. Время экскурсии пролетело незаметно, даже небольшой моросящий дождик и ветер не смогли испортить нашего настроения и впечатлений от города.

  • Е
    Екатерина
    2 мая 2024
    Светлогорск и Зеленоградск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
    Ольга очень приятный, начитанный экскурсовод с богатым внутренним миром и обширными знаниями истории. Экскурсия очень понравилась, получили массу интересной информации и удовольствия от увиденного в двух красивейших городках Прибалтики. Всем рекомендую!
  • И
    Ирина
    27 апреля 2024
    Светлогорск и Зеленоградск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
    Экскурсия познавательная и интересная. Ольга деликатный, эрудированный, красивый человек. Передвижение между Светлогорском и Зеленоградском осуществлялось в комфортабельном автомобиле, в процессе
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    Ольга продолжала рассказывать, и не только по теме экскурсии, но и в целом об истории Калининграда и области. Отдельно хочу отметить предварительную подготовку к самой экскурсии, у нас уточнили детали поездки и Ольга забронировала для обеда отличный ресторан в Зеленоградске. В процессе экскурсии Ольга угостила нас бутилированной минеральной водой и даже запасла стаканчики, чтобы сравнить с этой же водой непосредственно из бювета. Такая забота о своих гостях очень ценна, благодарны Ольге за непринуждённое интересное общение. Рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    24 апреля 2024
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Маршрут экскурсии был очень хорошо спланирован. Прошли по всему городу, насладились красотой старого города и его современным обликом. Изюминкой экскурсии было приглашение местного жителя, который пригласил к себе в гости: с любовью показал и рассказал про свой дом.
    Маршрут экскурсии был очень хорошо спланирован. Прошли по всему городу, насладились красотой старого города и егоМаршрут экскурсии был очень хорошо спланирован. Прошли по всему городу, насладились красотой старого города и егоМаршрут экскурсии был очень хорошо спланирован. Прошли по всему городу, насладились красотой старого города и егоМаршрут экскурсии был очень хорошо спланирован. Прошли по всему городу, насладились красотой старого города и егоМаршрут экскурсии был очень хорошо спланирован. Прошли по всему городу, насладились красотой старого города и его
  • Д
    Дарья
    16 апреля 2024
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Екатерина умеет держать внимание слушателя. Интересно, ненавязчиво, с хорошим настроением. Хорошее сочетание ходьбы и остановок на маршруте
  • А
    Алла
    6 марта 2024
    Город-сказка Светлогорск
    Вторая экскурсия с Павлом! Спасибо большое! Познакомились и очаровались еще одним замечательным курортным городком! 🤗
  • Е
    Елена
    30 декабря 2023
    Ускользающее очарование Раушена
    Марина - отличный рассказчик, помогла нам составить цельное представление о Светлогорске, учла наши пожелания. Время экскурсии пролетело очень быстро). Было интересно и познавательно. Спасибо!
  • О
    Ольга
    15 ноября 2023
    Город-сказка Светлогорск
    В начале октября мы гуляли по Светлогорску с Павлом и остались очень довольны. Павел хорошо образован, прекрасно знает и любит
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    свой край. Думаю, в Светлогорске не осталось уголка, куда бы мы не заглянули. Очень приятно, что Павел общителен, учитывает пожелания экскурсантов и заботится о них. Особое удовольствие гарантированно получат любители котов! Огромное спасибо Павлу! Рекомендуем всем.

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Улицы и переулки»

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  4. Ускользающее очарование Раушена
  5. Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Озеро Тихое
  5. Солнечные часы «Зодиак»
  6. Водонапорная башня
  7. Охотничий домик
  8. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июне 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 300 до 19 900. Туристы уже оставили гидам 244 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Светлогорска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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