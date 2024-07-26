3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Светлогорск: путешествие от древней деревни до изысканного курорта
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Идеально для любителей истории и природы
Начало: Светлогорск-2
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 5 990₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
На велосипеде - по побережью Светлогорска: история и природа
Индивидуальная велосипедная экскурсия по побережью Светлогорска. Узнайте историю курортов, насладитесь видами и свежим воздухом, найдите следы древних культур
Начало: У «Янтарь-холла»
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
89908 541₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Светлогорск - город в лесу или лес в городе? Узнайте на экскурсии, где вы увидите старинные виллы, скульптуры и уникальные мозаики. Насладитесь морским бризом
Начало: У озера Тихое
25 авг в 10:00
27 авг в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина26 июля 2024Прекрасная экскурсия! Отлично составленный маршрут, позволивший узнать историю города и увидеть все самое интересное и красивое. Большое спасибо Анне за рекомендации по дальнейшему изучению города.
- ТТатьяна25 июля 2024Спасибо огромное нашей замечательной Оксане за потрясающую экскурсию! ❤️❤️❤️ Очень увлекательно, интересно, с легкой подачей материала. Очень много узнали о городе, его истории и чем живет в настоящее время. Рекомендуем! 😍😍😍
- ММария24 июля 2024Невероятно увлекательное повествование о г. Светлогорск, с интересными фактами и историей города, хорошо продуманный и удобный маршрут, легкость в общении, истинный знаток своей родины - Анастасия, спасибо Вам!
- ЕЕлена21 июля 2024Заказывали экскурсию по Светлогорску, пешком 3 часа. Знакомство с городом и гидом началось у красивейшего озера Тихое, с первых минут
- ЕЕлена10 июля 2024Экскурсия прошла за секунду! Анна очень интересно и увлекательно рассказывает! Была с подругой, нам очень все понравилось, однозначно рекомендуем. Лучше идти
- ООльга10 июля 2024Экскурсия, которую приготовила для нас Людмила, произвела неизгладимое впечатление! Понравилась сама идея, экскурсии на велосипеде. Понравился маршрут и объекты достопримечательностей этого района. Людмила прекрасный рассказчик и профессионал!
- ЕЕвгений27 июня 2024Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸
- ТТатьяна27 июня 2024Экскурсия с Анной великолепна! Не заметили как пробежало время. Каждая минута -это новое удивление и восторг! Какой прекрасный город Светлогорск!
- ННаталья26 июня 2024Экскурсия очень понравилась, необычный формат! Хотели прокатиться на великах по знаменитой велотропе Светлогорск-Зеленоградск, а получили поездку с интересными историями, пикником
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории ««Янтарь-холл»»
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