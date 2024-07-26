И Ирина Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря Прекрасная экскурсия! Отлично составленный маршрут, позволивший узнать историю города и увидеть все самое интересное и красивое. Большое спасибо Анне за рекомендации по дальнейшему изучению города.

Т Татьяна Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта Спасибо огромное нашей замечательной Оксане за потрясающую экскурсию! ❤️❤️❤️ Очень увлекательно, интересно, с легкой подачей материала. Очень много узнали о городе, его истории и чем живет в настоящее время. Рекомендуем! 😍😍😍

М Мария Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта Невероятно увлекательное повествование о г. Светлогорск, с интересными фактами и историей города, хорошо продуманный и удобный маршрут, легкость в общении, истинный знаток своей родины - Анастасия, спасибо Вам!

Е Елена Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта читать дальше мы были очарованы данным местом и дальнейшим знакомством с городом. Очень интересная и познавательная экскурсия. Екатерина, наш гид, рассказывала и показывала достопримечательности настолько интересно и увлекательно, чтт мы не заметили как пролетело время. Спасибо большое, Екатерина за этот чудесный день в Светлогорске❤️👌🏻👏🏻 Заказывали экскурсию по Светлогорску, пешком 3 часа. Знакомство с городом и гидом началось у красивейшего озера Тихое, с первых минут

Е Елена Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря читать дальше с утра, чтобы успеть узнать о городе со знающим человеком, а после самому прогулять по нему, сходить на пляж Спасибо большое за впечатления! Экскурсия прошла за секунду! Анна очень интересно и увлекательно рассказывает! Была с подругой, нам очень все понравилось, однозначно рекомендуем. Лучше идти

О Ольга На велосипеде - по побережью Светлогорска Экскурсия, которую приготовила для нас Людмила, произвела неизгладимое впечатление! Понравилась сама идея, экскурсии на велосипеде. Понравился маршрут и объекты достопримечательностей этого района. Людмила прекрасный рассказчик и профессионал!

Е Евгений На велосипеде - по побережью Светлогорска Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸

Т Татьяна Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря читать дальше Как много потрясающих уголков этого приморского курортного городка со спокойным и мягким течением жизни. Очень рекомендую побродить с Аней по его уютным улицам! Экскурсия с Анной великолепна! Не заметили как пробежало время. Каждая минута -это новое удивление и восторг! Какой прекрасный город Светлогорск!