«Янтарь-холл» – экскурсии в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории ««Янтарь-холл»» в Светлогорске, цены от 5 990 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
Пешая
114 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Светлогорск: путешествие от древней деревни до изысканного курорта
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Идеально для любителей истории и природы
Начало: Светлогорск-2
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 5 990 за всё до 5 чел.
На велосипеде - по побережью Светлогорска
На велосипеде
скидка
5%
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
На велосипеде - по побережью Светлогорска: история и природа
Индивидуальная велосипедная экскурсия по побережью Светлогорска. Узнайте историю курортов, насладитесь видами и свежим воздухом, найдите следы древних культур
Начало: У «Янтарь-холла»
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
89908 541 за всё до 4 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Пешая
4 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Светлогорск - город в лесу или лес в городе? Узнайте на экскурсии, где вы увидите старинные виллы, скульптуры и уникальные мозаики. Насладитесь морским бризом
Начало: У озера Тихое
25 авг в 10:00
27 авг в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    26 июля 2024
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Прекрасная экскурсия! Отлично составленный маршрут, позволивший узнать историю города и увидеть все самое интересное и красивое. Большое спасибо Анне за рекомендации по дальнейшему изучению города.
  • Т
    Татьяна
    25 июля 2024
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Спасибо огромное нашей замечательной Оксане за потрясающую экскурсию! ❤️❤️❤️ Очень увлекательно, интересно, с легкой подачей материала. Очень много узнали о городе, его истории и чем живет в настоящее время. Рекомендуем! 😍😍😍
  • М
    Мария
    24 июля 2024
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Невероятно увлекательное повествование о г. Светлогорск, с интересными фактами и историей города, хорошо продуманный и удобный маршрут, легкость в общении, истинный знаток своей родины - Анастасия, спасибо Вам!
  • Е
    Елена
    21 июля 2024
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Заказывали экскурсию по Светлогорску, пешком 3 часа. Знакомство с городом и гидом началось у красивейшего озера Тихое, с первых минут
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    мы были очарованы данным местом и дальнейшим знакомством с городом. Очень интересная и познавательная экскурсия. Екатерина, наш гид, рассказывала и показывала достопримечательности настолько интересно и увлекательно, чтт мы не заметили как пролетело время. Спасибо большое, Екатерина за этот чудесный день в Светлогорске❤️👌🏻👏🏻

  • Е
    Елена
    10 июля 2024
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Экскурсия прошла за секунду! Анна очень интересно и увлекательно рассказывает! Была с подругой, нам очень все понравилось, однозначно рекомендуем. Лучше идти
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    с утра, чтобы успеть узнать о городе со знающим человеком, а после самому прогулять по нему, сходить на пляж Спасибо большое за впечатления!

    Экскурсия прошла за секунду! Анна очень интересно и увлекательно рассказывает! Была с подругой, нам очень все понравилось, однозначно рекомендуем
  • О
    Ольга
    10 июля 2024
    На велосипеде - по побережью Светлогорска
    Экскурсия, которую приготовила для нас Людмила, произвела неизгладимое впечатление! Понравилась сама идея, экскурсии на велосипеде. Понравился маршрут и объекты достопримечательностей этого района. Людмила прекрасный рассказчик и профессионал!
  • Е
    Евгений
    27 июня 2024
    На велосипеде - по побережью Светлогорска
    Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸
    Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸
  • Т
    Татьяна
    27 июня 2024
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Экскурсия с Анной великолепна! Не заметили как пробежало время. Каждая минута -это новое удивление и восторг! Какой прекрасный город Светлогорск!
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    Как много потрясающих уголков этого приморского курортного городка со спокойным и мягким течением жизни. Очень рекомендую побродить с Аней по его уютным улицам!

  • Н
    Наталья
    26 июня 2024
    На велосипеде - по побережью Светлогорска
    Экскурсия очень понравилась, необычный формат! Хотели прокатиться на великах по знаменитой велотропе Светлогорск-Зеленоградск, а получили поездку с интересными историями, пикником
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    на пляже, поисками янтаря и окаменелых останков древних существ😅 В итоге отлично проведённый день с пользой для здоровья и ума👌 Рекомендую 💯

    Экскурсия очень понравилась, необычный формат! Хотели прокатиться на великах по знаменитой велотропе Светлогорск-Зеленоградск, а получили поездкуЭкскурсия очень понравилась, необычный формат! Хотели прокатиться на великах по знаменитой велотропе Светлогорск-Зеленоградск, а получили поездку

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории ««Янтарь-холл»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
  2. На велосипеде - по побережью Светлогорска
  3. Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
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  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Солнечные часы «Зодиак»
  5. Озеро Тихое
  6. Охотничий домик
  7. Водонапорная башня
  8. Балтийская коса
  9. Замок Шаакен
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Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в августе 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "«Янтарь-холл»" можно забронировать 3 экскурсии от 5 990 до 8 541 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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