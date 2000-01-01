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«Немецкий хутор» — живые легенды прошлого

Планета
Планета – Гид из Светлогорска
Хутор — настоящий музей 🖼 под открытым небом.

Во дворе — плуг и крестьянская телега довоенных лет.

На усадьбу часто заглядывают приезжие и пришлые люди с разных концов, к гостеприимному хозяину Василию Ивановичу.

Много легенд связано с этим именем.

Вот и мы, приглашаем Вас навестить чучельных дел мастера, превратившего свой дом в музей.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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«Немецкий хутор» — живые легенды прошлого
«Немецкий хутор» — живые легенды прошлого

Что вы увидите

  • Школа-музей «Вальдвинкель»
  • Немецкий хутор «Каймен»
Усадьба-музей «Лесной хуторок»
На усадьбу часто заглядывают приезжие и пришлые люди с разных концов к гостеприимному хозяину Василию Ивановичу. Много легенд связано с этим именем. Вот и мы, приглашаем Вас навестить чучельных дел мастера, превратившего свой дом в музей 🖼 сборы уходит совсем немного времени, так как Василий Иванович любезно приглашает нас в гости и проведёт увлекательную экскурсию ⛳ по музею, после чего усадит за стол и предложит деревенское угощение.
Легенды хутора «Каймен»
Об этом хуторе рассказывают легенду: племянник последней немецкой хозяйки хутора вывозил ценности из замка Каймен. В конце войны на хутор оттуда пригнали 6 машин, и… они никуда не выезжали!
Ещё одна легенда гласит, что от Каймена до кирхи в пос. Тростники ведёт подземный ход. Сотрудники НКВД после войны долго что-то искали в окрестностях хутора, допрашивали местное население. Местные мужики, зная, что одна из машин была загружена бочками с вином 🍷, перерыли всё вокруг — тоже безрезультатно.

В программе:

  • Путевая информация по маршруту;
  • История хутора с посещением музейной экспозиции;
  • Коллекция предметов быта;
  • Деревенское угощение (обед).
Что входит
  • Путевая информация по маршруту
  • Школа - музей «Вальдвинкель»
  • История хутора с посещением музейной экспозиции
  • Коллекция предметов быта
  • Деревенское угощение (ужин)
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Светлогорск, ул. Ленина, 33
«Немецкий хутор» — живые легенды прошлого
«Немецкий хутор» — живые легенды прошлого
«Немецкий хутор» — живые легенды прошлого
«Немецкий хутор» — живые легенды прошлого

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Планета
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