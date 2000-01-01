Усадьба-музей «Лесной хуторок»

На усадьбу часто заглядывают приезжие и пришлые люди с разных концов к гостеприимному хозяину Василию Ивановичу. Много легенд связано с этим именем. Вот и мы, приглашаем Вас навестить чучельных дел мастера, превратившего свой дом в музей 🖼 сборы уходит совсем немного времени, так как Василий Иванович любезно приглашает нас в гости и проведёт увлекательную экскурсию ⛳ по музею, после чего усадит за стол и предложит деревенское угощение.

Легенды хутора «Каймен»

Об этом хуторе рассказывают легенду: племянник последней немецкой хозяйки хутора вывозил ценности из замка Каймен. В конце войны на хутор оттуда пригнали 6 машин, и… они никуда не выезжали!

Ещё одна легенда гласит, что от Каймена до кирхи в пос. Тростники ведёт подземный ход. Сотрудники НКВД после войны долго что-то искали в окрестностях хутора, допрашивали местное население. Местные мужики, зная, что одна из машин была загружена бочками с вином 🍷, перерыли всё вокруг — тоже безрезультатно.

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