Памятный знак Томасу Манну – экскурсии в Светлогорске

Найдено 9 экскурсий в категории «Памятный знак Томасу Манну» в Светлогорске, цены от 1200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
Пешая
2.5 часа
162 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
Прогулка по живописному городу на берегу моря с изящными домами, тихими улицами и богатой историей
Начало: Светлогорск-2
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 5990 ₽ за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Светлогорск
Пешая
2.5 часа
42 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Знакомьтесь, Светлогорск
Прогулка по Светлогорску подарит незабываемые впечатления от старинных вилл и живописных парков, а также погружение в историю курортного города
Начало: У озера Тихое
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
1200 ₽ за человека
Город-сказка Светлогорск
Пешая
3.5 часа
76 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Город-сказка Светлогорск: уникальная экскурсия по жемчужине Балтики
Погрузитесь в волшебный мир Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе озера Тихое
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5800 ₽ за всё до 6 чел.
По Светлогорску - с вниманием к деталям
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По Светлогорску - с вниманием к деталям
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска, гуляя по его улицам и паркам. Откройте для себя город с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: На набережной озера Тихое
17 дек в 14:00
18 дек в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Раушен - Светлогорск. Уютный курорт на Балтике
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Раушен - Светлогорск. Уютный курорт на Балтике
Кирха, капелла, виллы и скульптуры - все это вы увидите на экскурсии в Светлогорске. Узнайте, чем привлекал Раушен немецкую аристократию
Начало: У озера Тихое
Завтра в 10:30
12 дек в 10:30
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Пешая
2.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Светлогорск - город в лесу или лес в городе? Узнайте на экскурсии, где вы увидите старинные виллы, скульптуры и уникальные мозаики. Насладитесь морским бризом
Начало: У озера Тихое
Завтра в 11:00
13 дек в 11:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
Пешая
2 часа
139 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Очарование Раушена в Светлогорске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска и откройте для себя его исторические и современные достопримечательности
Начало: От вокзала «Светлогорск-2»
Расписание: в понедельник и среду в 11:15, в субботу в 12:00
Завтра в 11:15
13 дек в 12:00
2000 ₽ за человека
Светлогорск - маленькая Швейцария
Пешая
2 часа
-
10%
204 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Светлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: У «Макета средневекового Кёнигсберга»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
6030 ₽6700 ₽ за всё до 10 чел.
Огни Раушена: фотоприключение в Светлогорске
Пешая
1 час
-
5%
11 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Огни Раушена: фотоприключение в Светлогорске
Светлогорск, как истинный любимец королей, элегантен в любое время суток. Стать частью его истории и главным героем фотопрогулки - незабываемое приключение
Начало: У водонапорной башни
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
6555 ₽6900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    26 августа 2025
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Очень приятная экскурсия, смело рекомендую для первого знакомства со Светлогорском. Наталия, спасибо!
  • А
    Антонина
    11 августа 2025
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Отличная экскурсия! Даже после недели пребывания в Светлогорске нам прказали много интересного.
  • А
    Андрей
    8 августа 2025
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Экскурсию нам провела экскурсовод Ирина, которая отлично знает историю города. В первый раз были в Светлогорске, было очень интересно, информация
    читать дальше

    изложена в доступной, понятной форме,была дополнена историческими фотографиями. Спасибо большое, за увлекательную историю, все прошло отлично. 2 часа прошли незаметно. Рекомендую.

  • Д
    Дутова
    2 августа 2025
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Хорошая, легкая экскурсия. Нам понравилось
  • А
    Андрей
    31 июля 2025
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Все очень понравилось. Наталия очень хороший рассказчик. Было очень интересно и слушать и смотреть. Всем рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    15 июля 2025
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Спасибо за отличную историю города Раушена-Светлгорска! Узнали столько, что наверное сами можем водить экскурсии)). Три часа пролетели незаметно.
  • Е
    Екатерина
    9 июля 2025
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод! Наталья обладает всей полнотой знаний о городе и любит его. Нас было 9 человек, мы
    читать дальше

    задавали вопросы, кто-то шёл медленнее кто-то быстрее, переспрашивали. Всё время чувствовали уважение и активное участие! Спасибо за новый взгляд на город и его историю!

  • Т
    Татьяна
    9 июля 2025
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Очень понравилась экскурсия! Была с дочерью 9 лет, самое главное, что было интересно ей!
  • А
    Анастасия
    29 июня 2025
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Замечательный гид! Очень интересно рассказывает, легко! Нам очень понравилось! Всем рекомендую!
  • О
    Ольга
    22 июня 2025
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Экскурсия очень понравилась, спасибо большое
  • А
    Анна
    22 июня 2025
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Отлично структурированный рассказ о городе,нам очень понравилось!
  • Д
    Дмитрий
    13 июня 2025
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Супер!!!
  • А
    Анастасия
    1 июня 2025
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Прекрасная экскурсия! Наталья покорила своим отношением к делу-очень внимательный и приятный человек! Мы узнали много нового про город и область. Насладились прекрасными видами и красотой города.
  • А
    Анна
    15 мая 2025
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Спасибо за экскурсию! Ирина очень интересно рассказала нам о Светлогорске и показала этот красивый уютный город 👍💯
  • Е
    Елена
    13 мая 2025
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Спасибо Наталье за замечательную
    экскурсию. Мы с дочкой в восторге.
  • Н
    Наталия
    6 мая 2025
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Были на экскурсии 4 мая. В восторге от Светлогорска. Ирина- прекрасный гид с приятным голосом. Рассказала интересные факты, легенды, без излишних дат. Рекомендуем!
  • M
    Moiseeva
    21 апреля 2025
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Было интересно, легко, познавательно. Понравилось и взрослым и детям.
  • Ю
    Юлия
    12 апреля 2025
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Все очень понравилось! Наталия потрясающий экскурсовод, и как человек очень приятная! Много интересных фактов рассказала, было приятно слушать. Ответила на все наши вопросы. Определенно рекомендую! Спасибо за отлично проведенное время ❤️
  • И
    Ирина
    28 марта 2025
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Очень понравилась экскурсия с Натальей. Было душевно, интересно, познавательно, благодаря рассказу Натальи Светлогорск мы полюбили, захотелось вернуться. Особенно хочу отметить,
    читать дальше

    что Наталья показывала старые фотографии - было интересно сравнить. В нашей компании были дети Наталья увлекала их рассказом, учитывала их интересы.

  • О
    Олег
    23 февраля 2025
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Очень интересная и содержательная экскурсия! Спасибо!

