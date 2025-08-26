Индивидуальная
до 7 чел.
Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
Прогулка по живописному городу на берегу моря с изящными домами, тихими улицами и богатой историей
Начало: Светлогорск-2
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 5990 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 15 чел.
Знакомьтесь, Светлогорск
Прогулка по Светлогорску подарит незабываемые впечатления от старинных вилл и живописных парков, а также погружение в историю курортного города
Начало: У озера Тихое
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Город-сказка Светлогорск: уникальная экскурсия по жемчужине Балтики
Погрузитесь в волшебный мир Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе озера Тихое
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Светлогорску - с вниманием к деталям
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска, гуляя по его улицам и паркам. Откройте для себя город с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: На набережной озера Тихое
17 дек в 14:00
18 дек в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Раушен - Светлогорск. Уютный курорт на Балтике
Кирха, капелла, виллы и скульптуры - все это вы увидите на экскурсии в Светлогорске. Узнайте, чем привлекал Раушен немецкую аристократию
Начало: У озера Тихое
Завтра в 10:30
12 дек в 10:30
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Светлогорск - город в лесу или лес в городе? Узнайте на экскурсии, где вы увидите старинные виллы, скульптуры и уникальные мозаики. Насладитесь морским бризом
Начало: У озера Тихое
Завтра в 11:00
13 дек в 11:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Очарование Раушена в Светлогорске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска и откройте для себя его исторические и современные достопримечательности
Начало: От вокзала «Светлогорск-2»
Расписание: в понедельник и среду в 11:15, в субботу в 12:00
Завтра в 11:15
13 дек в 12:00
2000 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборСветлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: У «Макета средневекового Кёнигсберга»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
6030 ₽
6700 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Огни Раушена: фотоприключение в Светлогорске
Светлогорск, как истинный любимец королей, элегантен в любое время суток. Стать частью его истории и главным героем фотопрогулки - незабываемое приключение
Начало: У водонапорной башни
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
6555 ₽
6900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана26 августа 2025Очень приятная экскурсия, смело рекомендую для первого знакомства со Светлогорском. Наталия, спасибо!
- ААнтонина11 августа 2025Отличная экскурсия! Даже после недели пребывания в Светлогорске нам прказали много интересного.
- ААндрей8 августа 2025Экскурсию нам провела экскурсовод Ирина, которая отлично знает историю города. В первый раз были в Светлогорске, было очень интересно, информация
- ДДутова2 августа 2025Хорошая, легкая экскурсия. Нам понравилось
- ААндрей31 июля 2025Все очень понравилось. Наталия очень хороший рассказчик. Было очень интересно и слушать и смотреть. Всем рекомендую!
- ЕЕкатерина15 июля 2025Спасибо за отличную историю города Раушена-Светлгорска! Узнали столько, что наверное сами можем водить экскурсии)). Три часа пролетели незаметно.
- ЕЕкатерина9 июля 2025Очень понравилась экскурсия и экскурсовод! Наталья обладает всей полнотой знаний о городе и любит его. Нас было 9 человек, мы
- ТТатьяна9 июля 2025Очень понравилась экскурсия! Была с дочерью 9 лет, самое главное, что было интересно ей!
- ААнастасия29 июня 2025Замечательный гид! Очень интересно рассказывает, легко! Нам очень понравилось! Всем рекомендую!
- ООльга22 июня 2025Экскурсия очень понравилась, спасибо большое
- ААнна22 июня 2025Отлично структурированный рассказ о городе,нам очень понравилось!
- ДДмитрий13 июня 2025Супер!!!
- ААнастасия1 июня 2025Прекрасная экскурсия! Наталья покорила своим отношением к делу-очень внимательный и приятный человек! Мы узнали много нового про город и область. Насладились прекрасными видами и красотой города.
- ААнна15 мая 2025Спасибо за экскурсию! Ирина очень интересно рассказала нам о Светлогорске и показала этот красивый уютный город 👍💯
- ЕЕлена13 мая 2025Спасибо Наталье за замечательную
экскурсию. Мы с дочкой в восторге.
- ННаталия6 мая 2025Были на экскурсии 4 мая. В восторге от Светлогорска. Ирина- прекрасный гид с приятным голосом. Рассказала интересные факты, легенды, без излишних дат. Рекомендуем!
- MMoiseeva21 апреля 2025Было интересно, легко, познавательно. Понравилось и взрослым и детям.
- ЮЮлия12 апреля 2025Все очень понравилось! Наталия потрясающий экскурсовод, и как человек очень приятная! Много интересных фактов рассказала, было приятно слушать. Ответила на все наши вопросы. Определенно рекомендую! Спасибо за отлично проведенное время ❤️
- ИИрина28 марта 2025Очень понравилась экскурсия с Натальей. Было душевно, интересно, познавательно, благодаря рассказу Натальи Светлогорск мы полюбили, захотелось вернуться. Особенно хочу отметить,
- ООлег23 февраля 2025Очень интересная и содержательная экскурсия! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Памятный знак Томасу Манну»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в декабре 2025
Сейчас в Светлогорске в категории "Памятный знак Томасу Манну" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1200 до 7500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 665 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Светлогорске на 2025 год по теме «Памятный знак Томасу Манну», 665 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль