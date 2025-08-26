С Светлана Светлогорск - маленькая Швейцария Очень приятная экскурсия, смело рекомендую для первого знакомства со Светлогорском. Наталия, спасибо!

А Антонина Светлогорск - маленькая Швейцария Отличная экскурсия! Даже после недели пребывания в Светлогорске нам прказали много интересного.

А Андрей Светлогорск - маленькая Швейцария читать дальше изложена в доступной, понятной форме,была дополнена историческими фотографиями. Спасибо большое, за увлекательную историю, все прошло отлично. 2 часа прошли незаметно. Рекомендую. Экскурсию нам провела экскурсовод Ирина, которая отлично знает историю города. В первый раз были в Светлогорске, было очень интересно, информация

Д Дутова Светлогорск - маленькая Швейцария Хорошая, легкая экскурсия. Нам понравилось

А Андрей Светлогорск - маленькая Швейцария Все очень понравилось. Наталия очень хороший рассказчик. Было очень интересно и слушать и смотреть. Всем рекомендую!

Е Екатерина Светлогорск - маленькая Швейцария Спасибо за отличную историю города Раушена-Светлгорска! Узнали столько, что наверное сами можем водить экскурсии)). Три часа пролетели незаметно.

Е Екатерина Светлогорск - маленькая Швейцария читать дальше задавали вопросы, кто-то шёл медленнее кто-то быстрее, переспрашивали. Всё время чувствовали уважение и активное участие! Спасибо за новый взгляд на город и его историю! Очень понравилась экскурсия и экскурсовод! Наталья обладает всей полнотой знаний о городе и любит его. Нас было 9 человек, мы

Т Татьяна Светлогорск - маленькая Швейцария Очень понравилась экскурсия! Была с дочерью 9 лет, самое главное, что было интересно ей!

А Анастасия Светлогорск - маленькая Швейцария Замечательный гид! Очень интересно рассказывает, легко! Нам очень понравилось! Всем рекомендую!

О Ольга Светлогорск - маленькая Швейцария Экскурсия очень понравилась, спасибо большое

А Анна Светлогорск - маленькая Швейцария Отлично структурированный рассказ о городе,нам очень понравилось!

Д Дмитрий Светлогорск - маленькая Швейцария Супер!!!

А Анастасия Светлогорск - маленькая Швейцария Прекрасная экскурсия! Наталья покорила своим отношением к делу-очень внимательный и приятный человек! Мы узнали много нового про город и область. Насладились прекрасными видами и красотой города.

А Анна Светлогорск - маленькая Швейцария Спасибо за экскурсию! Ирина очень интересно рассказала нам о Светлогорске и показала этот красивый уютный город 👍💯

Е Елена Светлогорск - маленькая Швейцария Спасибо Наталье за замечательную

экскурсию. Мы с дочкой в восторге.

Н Наталия Светлогорск - маленькая Швейцария Были на экскурсии 4 мая. В восторге от Светлогорска. Ирина- прекрасный гид с приятным голосом. Рассказала интересные факты, легенды, без излишних дат. Рекомендуем!

M Moiseeva Светлогорск - маленькая Швейцария Было интересно, легко, познавательно. Понравилось и взрослым и детям.

Ю Юлия Светлогорск - маленькая Швейцария Все очень понравилось! Наталия потрясающий экскурсовод, и как человек очень приятная! Много интересных фактов рассказала, было приятно слушать. Ответила на все наши вопросы. Определенно рекомендую! Спасибо за отлично проведенное время ❤️

И Ирина Светлогорск - маленькая Швейцария читать дальше что Наталья показывала старые фотографии - было интересно сравнить. В нашей компании были дети Наталья увлекала их рассказом, учитывала их интересы. Очень понравилась экскурсия с Натальей. Было душевно, интересно, познавательно, благодаря рассказу Натальи Светлогорск мы полюбили, захотелось вернуться. Особенно хочу отметить,