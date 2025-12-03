читать дальше

про историю города, и про каждый его уютный уголок. Мы вместе посмотрели виллы, побывали в переулке Гофмана, увидели и узнали историю одного из символов города-водонапорной башни, а также посмотрели и многие другие примечательные места! Анна провела экскурсию увлекательно, в спокойном и уверенном темпе. С нами было 2 подростка, и даже они слушали внимательно! После этой экскурсии у нас сложилось полное представление о городе и обо всех основных основных достопримечательностях!