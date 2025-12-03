Мои заказы

Красивые виды и панорамы Светлогорска

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Светлогорске, цены от 2100 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Пешая
2.5 часа
21 отзыв
Водная прогулка
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Светлогорск - город в лесу или лес в городе? Узнайте на экскурсии, где вы увидите старинные виллы, скульптуры и уникальные мозаики. Насладитесь морским бризом
Начало: У озера Тихое
Завтра в 11:00
11 фев в 11:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Светлогорск - город-сказка
Пешая
2.5 часа
-
5%
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Светлогорск - город-сказка
Поздороваться с морем и услышать о тайнах курортных вилл и их владельцев
Начало: Напротив вокзала Светлогорск-2
«На прогулке вы услышите множество сюжетов из истории Раушена и увидите панорамы с высоты дюн»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от 5700 ₽6000 ₽ за всё до 10 чел.
Волшебство южных окраин Калининграда: Правдинск и Железнодорожный (из Светлогорска)
На автобусе
7.5 часов
Групповая
Волшебство южных окраин Калининграда: Правдинск и Железнодорожный (из Светлогорска)
Путешествие по средневековым городам, замкам и кирхам бывшей Восточной Пруссии
Начало: На ул. Некрасова
«У вас будет возможность подняться на смотровую площадку и взглянуть на город с высоты — отсюда открывается выразительная панорама Правдинска и его окрестностей»
Расписание: в среду в 09:00
11 фев в 09:00
18 фев в 09:00
2100 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    3 декабря 2025
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Всё прошло чудесно! В очередной раз огромное спасибо Анне! Экскурсия ориентирована на более серьезное изучение города, к тому же пешком,
    читать дальше

    но Анна смогла подобрать «ключик» и к нашим детям (9 и 12 лет). Ходили и слушали, как завороженные! Это была уже третья экскурсия с Анной, и было очень приятно получить от неё неожиданный подарок-сюрприз в конце прогулки, дети были в восторге! Спасибо!

  • Ю
    Юлия
    26 ноября 2025
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Светлогорск - один из моих любимых городов! А в этот раз с городом знакомила маму и сестру)
    Спасибо Анне, теперь это
    читать дальше

    и для них один из любимых городов)
    За столь короткое время Анна рассказала всю историю этого небольшого, но такого уютного городка! И, я вас уверяю, благодаря расскажу Анны вы все запомните быстро и уже навсегда!
    Присоединяйтесь:)

  • О
    Ольга
    27 сентября 2025
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Великолепная экскурсия с замечательной Анной 👏
    3 часа пролетели незаметно, было интересно и взрослым, и подростку!
    Экскурсия больше похожа на дружескую прогулку по прекрасному тихому городу Светлогорску🏠🏡🏘️🌞
  • Н
    Наталья
    23 сентября 2025
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Прекрасная экскурсия от замечательного гида Анны по чудесному городу Светлогорску. Тут все совпало, было очень интересно, Анна прекрасный рассказчик, продуманный
    читать дальше

    маршрут от места где зарождался курорт до моря, прогулка проходит по улицам где нет толп, за то много прекрасных вилл и интересных арт-объектов. При желании можно в середине экскурсии зайти в атмосферное кафе на чашечку кофе или какао, в этом же кафе можно отправить открытку друзьям. Мы остались довольны прогулкой. Большое спасибо.

  • О
    Ольга
    10 июля 2025
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    На втрой день после приезда в Светлогорск пошли на пешую прогулку-экскурсию с Анной! Все очень понравилось! Анна интересно рассказала и
    читать дальше

    про историю города, и про каждый его уютный уголок. Мы вместе посмотрели виллы, побывали в переулке Гофмана, увидели и узнали историю одного из символов города-водонапорной башни, а также посмотрели и многие другие примечательные места! Анна провела экскурсию увлекательно, в спокойном и уверенном темпе. С нами было 2 подростка, и даже они слушали внимательно! После этой экскурсии у нас сложилось полное представление о городе и обо всех основных основных достопримечательностях!

  • Ю
    Юлия
    7 июля 2025
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Были уже в Светлогорске и на экскурсии в том числе. НО Анна по новому открыла и показала город. Забавно, но
    читать дальше

    экскурсия и ее темп, ритм и наполнение, содержание понравились всем трем возрастам родственников- участников: и 12 лет сыну и 44 нам с мужем и 65 лет моей маме.
    Очень много новых интересных фактов, особенно про Гофмана, создание и преображение, историю вилл, советы на будущее даже по ресторанчикам, интересные факты по истории города.
    Анна очень позитивный, интересный и приятный собеседник.
    Не зря ждала открытия записи на её экскурсии с января месяца.
    Большое спасибо за классный насыщенный день!

  • В
    Вера
    17 июня 2025
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Очень понравилась экскурсия с Анной. Анна не просто профессиональный гид, а душевный собеседник. Экскурсия с ней пролетает в одно мгновение, нет усталости совершенно, не смотря на большой объем информации и практически 3-х часовой пеший маршрут.
  • Е
    Елена
    30 мая 2025
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Прекрасная экскурсия, очень интересно и познавательно. Анна очень позитивная, мы были с нашим питомцем и всем было комфортно 😊
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2025
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Выражаем огромную благодарность Анне за проведенную экскурсию! Без малого три часа (при заявленых 2,5 часа) пролетели на одном дыхании! Анна любит и знает Светлогорск, от этого ее рассказ о нем был очень интересным и познавательным. Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    18 мая 2025
    Светлогорск - город-сказка
    Спасибо огромное Юлии за такую интересную и познавательную экскурсию! В Светлогорске наша дружная семья оказалась впервые, хотелось не только увидеть
    читать дальше

    город, но и прочувствовать его. И, благодаря Юлии, нам это удалось. Красивый, интересный и продуманный до мелочей маршрут, когда можно за короткий период много увидеть, узнать и проникнуться атмосферой уютного курортного городка. Впечатления от экскурсии самые лучшие, они навсегда останутся с нами.

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря;
  2. Светлогорск - город-сказка;
  3. Волшебство южных окраин Калининграда: Правдинск и Железнодорожный (из Светлогорска).
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Водонапорная башня Раушена;
  3. Озеро Тихое;
  4. Солнечные часы «Зодиак»;
  5. Высота Эфа;
  6. Куршская Коса;
  7. Набережная (променад);
  8. «Янтарь-холл»;
  9. Скульптура «Царевна-Лягушка»;
  10. Высота Мюллера.
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в феврале 2026
Сейчас в Светлогорске в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 2100 до 7500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Светлогорске на 2026 год по теме «Панорамы», 24 ⭐ отзыва, цены от 2100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель