Водная прогулка
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Светлогорск - город в лесу или лес в городе? Узнайте на экскурсии, где вы увидите старинные виллы, скульптуры и уникальные мозаики. Насладитесь морским бризом
Начало: У озера Тихое
Завтра в 11:00
11 фев в 11:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Светлогорск - город-сказка
Поздороваться с морем и услышать о тайнах курортных вилл и их владельцев
Начало: Напротив вокзала Светлогорск-2
«На прогулке вы услышите множество сюжетов из истории Раушена и увидите панорамы с высоты дюн»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от 5700 ₽
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Волшебство южных окраин Калининграда: Правдинск и Железнодорожный (из Светлогорска)
Путешествие по средневековым городам, замкам и кирхам бывшей Восточной Пруссии
Начало: На ул. Некрасова
«У вас будет возможность подняться на смотровую площадку и взглянуть на город с высоты — отсюда открывается выразительная панорама Правдинска и его окрестностей»
Расписание: в среду в 09:00
11 фев в 09:00
18 фев в 09:00
2100 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон3 декабря 2025Всё прошло чудесно! В очередной раз огромное спасибо Анне! Экскурсия ориентирована на более серьезное изучение города, к тому же пешком,
- ЮЮлия26 ноября 2025Светлогорск - один из моих любимых городов! А в этот раз с городом знакомила маму и сестру)
Спасибо Анне, теперь это
- ООльга27 сентября 2025Великолепная экскурсия с замечательной Анной 👏
3 часа пролетели незаметно, было интересно и взрослым, и подростку!
Экскурсия больше похожа на дружескую прогулку по прекрасному тихому городу Светлогорску🏠🏡🏘️🌞
- ННаталья23 сентября 2025Прекрасная экскурсия от замечательного гида Анны по чудесному городу Светлогорску. Тут все совпало, было очень интересно, Анна прекрасный рассказчик, продуманный
- ООльга10 июля 2025На втрой день после приезда в Светлогорск пошли на пешую прогулку-экскурсию с Анной! Все очень понравилось! Анна интересно рассказала и
- ЮЮлия7 июля 2025Были уже в Светлогорске и на экскурсии в том числе. НО Анна по новому открыла и показала город. Забавно, но
- ВВера17 июня 2025Очень понравилась экскурсия с Анной. Анна не просто профессиональный гид, а душевный собеседник. Экскурсия с ней пролетает в одно мгновение, нет усталости совершенно, не смотря на большой объем информации и практически 3-х часовой пеший маршрут.
- ЕЕлена30 мая 2025Прекрасная экскурсия, очень интересно и познавательно. Анна очень позитивная, мы были с нашим питомцем и всем было комфортно 😊
- ЮЮлия19 мая 2025Выражаем огромную благодарность Анне за проведенную экскурсию! Без малого три часа (при заявленых 2,5 часа) пролетели на одном дыхании! Анна любит и знает Светлогорск, от этого ее рассказ о нем был очень интересным и познавательным. Спасибо большое!
- ЕЕлена18 мая 2025Спасибо огромное Юлии за такую интересную и познавательную экскурсию! В Светлогорске наша дружная семья оказалась впервые, хотелось не только увидеть
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Панорамы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в феврале 2026
Сейчас в Светлогорске в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 2100 до 7500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Светлогорске на 2026 год по теме «Панорамы», 24 ⭐ отзыва, цены от 2100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель