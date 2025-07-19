Мы отправимся к Приморскому карьеру — единственному в мире месторождению, где ежегодно добывают около 600 тонн солнечного камня. Смотровая площадка позволит взглянуть на масштаб разработки. Затем вас ждёт интерактивный музей Янтарного комбината, где индивидуальную экскурсию проведу лично я — аккредитованный гид предприятия. Расскажу, как формировался этот самоцвет, и постараюсь разрушить миф о «бабушкиных бусах» — балтийский янтарь предстанет перед вами в новом свете.
Прогулка по Янтарному
В историческом центре мы заглянем в старинный парк имени Беккера. Среди раскидистых крон редких деревьев-интродуцентов найдём Ангела мира, хитрую камбалу, жирафов и другие неожиданные скульптуры. Пройдёмся по литературно-янтарной тропе, ведущей к морю, и выйдем на пляж с белоснежным песком — первый в России, удостоенным международного Голубого флага.
Архитектура и дух города
Янтарный — это удивительное сочетание эпох: немецкие домики бывшего Пальмникена, современная площадь Мастеров, здание старинного «Шлосс-отеля», ресторан с янтарными интерьерами и даже открытая экспозиция — макет Пальмникена 19 века. Мы посетим бывшую лютеранскую кирху, ныне православный храм Казанской иконы Божьей Матери. И внимательно рассмотрим лик Христа, выполненный из янтаря руками современных мастеров.
Светлогорск: курорт, где время замедляется
После возвращения — прогулка по бывшему немецкому Раушену. Исследуем его тихие улочки, увидим изящные виллы начала 20 века, органный зал в бывшей католической капелле, а также современный концертный комплекс «Янтарь-холл». В финале панорамный лифт доставит вас к морскому променаду — к бювету с минеральной водой, чайкам и бескрайнему горизонту.
Организационные детали
Экскурсия будет проходить на автомобиле Toyota RAV4
Старт из Светлогорска, возможен выезд из другого города с доплатой
Билеты на туристические объекты Янтарного комбината оплачиваются дополнительно в кассах музея (для приобретения льготных билетов необходимо иметь с собой документы или фотокопию)
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ирина — ваш гид в Светлогорске
Провела экскурсии для 154 туристов
Меня зовут Ирина, я дипломированный гид по Калининградской области и человек, влюблённый в свою профессию. Буду рада поделиться своими знаниями. Время на экскурсии пролетит незаметно, но вспоминать её вы будете долго и с удовольствием. С нетерпением жду нашей встречи!
М
Марина
19 июл 2025
И вот наша вторая долгожданная встреча с Ириной - теперь держим курс на Янтарный. С Ириной этот город стал для нас буквально океаном - мы полностью погрузились и в его читать дальше
промышленную часть, и в историческую, и в туристическую. Исследуя их, мы узнавали с каждой минутой экскурсии всё больше и больше. С Ириной экскурсия нам показалась не просто одним днём в Янтарном, а целой неделей! Большое спасибо Ирине, профессионалу своего любимого дела!