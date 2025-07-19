Мои заказы

Сказка Балтики: Янтарный и Светлогорск

Погрузитесь в атмосферу Балтики, посетив Янтарный и Светлогорск. Узнайте о добыче янтаря и насладитесь курортной атмосферой этих мест
Экскурсия по Янтарному побережью предлагает уникальную возможность познакомиться с процессом добычи янтаря и историей региона.

Участники смогут посетить Приморский карьер и музей Янтарного комбината, прогуляться по историческому центру Янтарного и увидеть скульптуры в парке имени Беккера.

В Светлогорске туристы насладятся архитектурой и атмосферой курорта, посетят органный зал и променад с панорамным видом на море
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Уникальные виды на Балтийское море
  • 🧭 Интерактивная экскурсия по янтарному комбинату
  • 🏖 Прогулка по пляжу с Голубым флагом
  • 🏛 Историческая архитектура и скульптуры
  • 🚶‍♂️ Курортная атмосфера Светлогорска
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя14
ноя15
ноя19
ноя22
ноя23
ноя
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

Что можно увидеть

  • Приморский карьер
  • Музей Янтарного комбината
  • Парк имени Беккера
  • Площадь Мастеров
  • Органный зал

Описание экскурсии

Приморский карьер и музей Янтарного комбината

Мы отправимся к Приморскому карьеру — единственному в мире месторождению, где ежегодно добывают около 600 тонн солнечного камня. Смотровая площадка позволит взглянуть на масштаб разработки.
Затем вас ждёт интерактивный музей Янтарного комбината, где индивидуальную экскурсию проведу лично я — аккредитованный гид предприятия. Расскажу, как формировался этот самоцвет, и постараюсь разрушить миф о «бабушкиных бусах» — балтийский янтарь предстанет перед вами в новом свете.

Прогулка по Янтарному

В историческом центре мы заглянем в старинный парк имени Беккера. Среди раскидистых крон редких деревьев-интродуцентов найдём Ангела мира, хитрую камбалу, жирафов и другие неожиданные скульптуры. Пройдёмся по литературно-янтарной тропе, ведущей к морю, и выйдем на пляж с белоснежным песком — первый в России, удостоенным международного Голубого флага.

Архитектура и дух города

Янтарный — это удивительное сочетание эпох: немецкие домики бывшего Пальмникена, современная площадь Мастеров, здание старинного «Шлосс-отеля», ресторан с янтарными интерьерами и даже открытая экспозиция — макет Пальмникена 19 века. Мы посетим бывшую лютеранскую кирху, ныне православный храм Казанской иконы Божьей Матери. И внимательно рассмотрим лик Христа, выполненный из янтаря руками современных мастеров.

Светлогорск: курорт, где время замедляется

После возвращения — прогулка по бывшему немецкому Раушену. Исследуем его тихие улочки, увидим изящные виллы начала 20 века, органный зал в бывшей католической капелле, а также современный концертный комплекс «Янтарь-холл». В финале панорамный лифт доставит вас к морскому променаду — к бювету с минеральной водой, чайкам и бескрайнему горизонту.

Организационные детали

  • Экскурсия будет проходить на автомобиле Toyota RAV4
  • Старт из Светлогорска, возможен выезд из другого города с доплатой
  • Билеты на туристические объекты Янтарного комбината оплачиваются дополнительно в кассах музея (для приобретения льготных билетов необходимо иметь с собой документы или фотокопию)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Светлогорске
Провела экскурсии для 154 туристов
Меня зовут Ирина, я дипломированный гид по Калининградской области и человек, влюблённый в свою профессию. Буду рада поделиться своими знаниями. Время на экскурсии пролетит незаметно, но вспоминать её вы будете долго и с удовольствием. С нетерпением жду нашей встречи!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
19 июл 2025
И вот наша вторая долгожданная встреча с Ириной - теперь держим курс на Янтарный. С Ириной этот город стал для нас буквально океаном - мы полностью погрузились и в его
читать дальше

промышленную часть, и в историческую, и в туристическую. Исследуя их, мы узнавали с каждой минутой экскурсии всё больше и больше. С Ириной экскурсия нам показалась не просто одним днём в Янтарном, а целой неделей! Большое спасибо Ирине, профессионалу своего любимого дела!

Входит в следующие категории Светлогорска

