Экскурсия по Янтарному побережью предлагает уникальную возможность познакомиться с процессом добычи янтаря и историей региона. Участники смогут посетить Приморский карьер и музей Янтарного комбината, прогуляться по историческому центру Янтарного и увидеть скульптуры в парке имени Беккера. В Светлогорске туристы насладятся архитектурой и атмосферой курорта, посетят органный зал и променад с панорамным видом на море

Описание экскурсии

Приморский карьер и музей Янтарного комбината

Мы отправимся к Приморскому карьеру — единственному в мире месторождению, где ежегодно добывают около 600 тонн солнечного камня. Смотровая площадка позволит взглянуть на масштаб разработки.

Затем вас ждёт интерактивный музей Янтарного комбината, где индивидуальную экскурсию проведу лично я — аккредитованный гид предприятия. Расскажу, как формировался этот самоцвет, и постараюсь разрушить миф о «бабушкиных бусах» — балтийский янтарь предстанет перед вами в новом свете.

Прогулка по Янтарному

В историческом центре мы заглянем в старинный парк имени Беккера. Среди раскидистых крон редких деревьев-интродуцентов найдём Ангела мира, хитрую камбалу, жирафов и другие неожиданные скульптуры. Пройдёмся по литературно-янтарной тропе, ведущей к морю, и выйдем на пляж с белоснежным песком — первый в России, удостоенным международного Голубого флага.

Архитектура и дух города

Янтарный — это удивительное сочетание эпох: немецкие домики бывшего Пальмникена, современная площадь Мастеров, здание старинного «Шлосс-отеля», ресторан с янтарными интерьерами и даже открытая экспозиция — макет Пальмникена 19 века. Мы посетим бывшую лютеранскую кирху, ныне православный храм Казанской иконы Божьей Матери. И внимательно рассмотрим лик Христа, выполненный из янтаря руками современных мастеров.

Светлогорск: курорт, где время замедляется

После возвращения — прогулка по бывшему немецкому Раушену. Исследуем его тихие улочки, увидим изящные виллы начала 20 века, органный зал в бывшей католической капелле, а также современный концертный комплекс «Янтарь-холл». В финале панорамный лифт доставит вас к морскому променаду — к бювету с минеральной водой, чайкам и бескрайнему горизонту.

Организационные детали