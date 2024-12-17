Приглашаю в насыщенное и очень живописное путешествие! За один день вы побываете на пляже с Голубым флагом, понаблюдаете за добычей янтаря и посетите военно-морскую базу Балтийского флота.
Подышите свежим воздухом, рассмотрите очаровательные старинные дома и раскроете Калининградскую область по-новому!
Подышите свежим воздухом, рассмотрите очаровательные старинные дома и раскроете Калининградскую область по-новому!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Янтарное побережье
Вы увидите три самобытных и очень интересных места. В программе:
- Балтийск — самый западный город России. Вы рассмотрите военные корабли, полюбуетесь изящными немецкими постройками и покормите лебедей. А также услышите, какие события здесь происходили и почему долгое время Балтийск был закрыт.
- Янтарный — поселок, где в промышленных масштабах добывают янтарь. Вы понаблюдаете за этим процессом со смотровой площадки Приморского карьера. Погуляете по чистейшим пляжам и променаду из сибирской лиственницы.
- Светлогорск — утопающий в зелени городок со сказочными домиками и канатной дорогой, ведущей прямо к морю. Я покажу водонапорную башню и солнечные часы, расскажу, какие известные фильмы здесь снимали.
Организационные детали
- Трансфер включён в стоимость. Поездка проходит на автомобилях Volkswagen Touareg, KIA Magentis, Renault Sandero, Volkswagen Jetta или Hyundai H-1
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Для групп от 5 до 7 человек стоимость экскурсии составит 261 000 ₽
Дополнительные расходы (по желанию)
- смотровая площадка Приморского карьера: 900 ₽ — общий билет; 400 ₽ — льготный
- посещение Балтийской косы
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваша команда гидов в Светлогорске
Провели экскурсии для 1237 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Егор, я представляю команду профессиональных гидов со стажем. Мы проводим экскурсии по Калининграду, Куршской косе, Зеленоградску, Балтийску, Янтарному и Светлогорску. Буду рад организовать для вас экскурсии в нашем замечательном крае.Задать вопрос
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