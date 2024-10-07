Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по Таганрогу: Путешествие в прошлое
Таганрог, старший брат Санкт-Петербурга, очарует вас своими историческими улочками, морскими панорамами и уникальными архитектурными памятниками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:00
26 апр в 08:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Таганрог - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогулка начнется с Каменной лестницы и завершится у дворца Алфераки, погружая вас в прошлое
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
Не упустите шанс увидеть Таганрог за 3 часа! Дворец Александра I, Пушкинская набережная, купеческие особняки XIX века и многое другое ждут вас
Начало: Улица Чехова, 109, Таганрог
Расписание: Любой день, любое время
Завтра в 08:00
26 апр в 08:00
7862 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Исторический центр Таганрога за 2,5 часа
Экспресс-прогулка по историческому центру Таганрога за 2,5 часа. Памятники, музеи, здания, купеческие лавки, панорамы, истории, факты и фотографии ждут вас
Начало: Улица Чехова, 109, Таганрог
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
26 апр в 08:00
8500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу
Посетите Таганрог и погрузитесь в его богатую историю. Узнайте о знаменитых жителях города, насладитесь видами старинных храмов и купеческих особняков
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
26 апр в 09:00
7000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Замечательный день в Таганроге: индивидуальная экскурсия
Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте, способный очаровать своими пастельными красками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности, предпочтительней с утра. Экскурсию проводит команда гидов.
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Таганрог: экскурсия на авто гида с пешими прогулками
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу на автомобиле гида. Узнайте историю города, насладитесь морскими панорамами и посетите чеховские места
Начало: Ул. Чехова, 107, Таганрог
Расписание: По договоренности
12 мая в 08:00
13 мая в 08:00
7000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий7 октября 2024Блистательный экскурсовод,влюбленный в свое дело и в свой город. Профессионал. Прекрасная речь.
- ТТамара23 сентября 2024Побывали на прекрасной экскурсии по Таганрогу, Благодаря гиду Сергею, узнали, какой это интересный, туристически привлекательный город. Богатая история, архитектура, стремительное
- ООксана7 августа 2024Были на экскурсии с Сергеем Датченко 7 августа. Ну очень классный экскурсовод! Комфортный, чистый автомобиль с кондиционером. Грамотный и опытный,
- ЕЕлена12 мая 2024Спасибо большое за экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Очень надеюсь посетить его ещё.
- ССвета1 мая 202427 апреля посетили г. Таганрог в составе организованной группы. Сергей - эрудированный, деликатный профессионал своего дела с тонким чувством юмора
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Лавка Чеховых»
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