Лавка Чеховых – экскурсии в Таганроге

Найдено 7 экскурсий в категории «Лавка Чеховых» в Таганроге, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Таганрогу пешком или на авто туристов
Пешая
На автобусе
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: Путешествие в прошлое
Таганрог, старший брат Санкт-Петербурга, очарует вас своими историческими улочками, морскими панорамами и уникальными архитектурными памятниками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:00
26 апр в 08:00
5000 ₽ за экскурсию
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Таганрог - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогулка начнется с Каменной лестницы и завершится у дворца Алфераки, погружая вас в прошлое
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
На машине
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
Не упустите шанс увидеть Таганрог за 3 часа! Дворец Александра I, Пушкинская набережная, купеческие особняки XIX века и многое другое ждут вас
Начало: Улица Чехова, 109, Таганрог
Расписание: Любой день, любое время
Завтра в 08:00
26 апр в 08:00
7862 ₽ за экскурсию
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Исторический центр Таганрога за 2,5 часа
Экспресс-прогулка по историческому центру Таганрога за 2,5 часа. Памятники, музеи, здания, купеческие лавки, панорамы, истории, факты и фотографии ждут вас
Начало: Улица Чехова, 109, Таганрог
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
26 апр в 08:00
8500 ₽ за экскурсию
Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте туриста
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу
Посетите Таганрог и погрузитесь в его богатую историю. Узнайте о знаменитых жителях города, насладитесь видами старинных храмов и купеческих особняков
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
26 апр в 09:00
7000 ₽ за экскурсию
Замечательный день в Таганроге
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Замечательный день в Таганроге: индивидуальная экскурсия
Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте, способный очаровать своими пастельными красками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности, предпочтительней с утра. Экскурсию проводит команда гидов.
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за экскурсию
Автомобильно-пешеходная экскурсия на авто гида
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Таганрог: экскурсия на авто гида с пешими прогулками
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу на автомобиле гида. Узнайте историю города, насладитесь морскими панорамами и посетите чеховские места
Начало: Ул. Чехова, 107, Таганрог
Расписание: По договоренности
12 мая в 08:00
13 мая в 08:00
7000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    7 октября 2024
    Автомобильно-пешеходная экскурсия на авто гида
    Блистательный экскурсовод,влюбленный в свое дело и в свой город. Профессионал. Прекрасная речь.
  • Т
    Тамара
    23 сентября 2024
    Автомобильно-пешеходная экскурсия на авто гида
    Побывали на прекрасной экскурсии по Таганрогу, Благодаря гиду Сергею, узнали, какой это интересный, туристически привлекательный город. Богатая история, архитектура, стремительное
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    развитие и благоустройство. Конечно, это все стало понятно благодаря экскурсоводу., его обширным знаниям и артистическому изложению. Экскурссия продлилась около 4 часов вместо запланированнх 3. И осталось столько недосказанного… Но нам нужно было уезжать. Обязательно вернемся в этот город еще. У Сергея собран огромный материал. . Нужно брать именно такую автомобильно- пешеходную экскурсию, она позволяет увидеть максимально много. И да, 3 часа это слишком мало, столько осталось за кадром. . Мы безмерно благодарны Сергею, пожалуй это была самая интересная экскурсия, на которой я побывала. Всем советую побывать на экскурсии с Сергеем. У него есть самые разные маршруты. Еще раз благодарю за доставленное удовольствие. Всем желаю приятного отдыха и ярких впечатлений.

  • О
    Оксана
    7 августа 2024
    Автомобильно-пешеходная экскурсия на авто гида
    Были на экскурсии с Сергеем Датченко 7 августа. Ну очень классный экскурсовод! Комфортный, чистый автомобиль с кондиционером. Грамотный и опытный,
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    с отличным знанием города - наш Сергей провёл очень увлекательное путешествие по Таганрогу. Город открывается с другой стороны, исторические места, события, личности… все так захватывает, чувствуешь себя так, будто прикоснулся к истории. Раневская, Чехов, Шмидт, Александр 1, Пушкин… Они тоже когда-то были там, где сейчас я. Вот такие ощущения дарит Сергей. Очень внимательный, располагает к себе с первых секунд. Я очень благодарна Сергею за новые знания, новые впечатления. Спасибо большое. П. С. экскурсия очень недорого стоит (честно, я бы брала значительно больше) и ещё в конце экскурсии презент)))

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Замечательный день в Таганроге
    Спасибо большое за экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Очень надеюсь посетить его ещё.
  • С
    Света
    1 мая 2024
    Замечательный день в Таганроге
    27 апреля посетили г. Таганрог в составе организованной группы. Сергей - эрудированный, деликатный профессионал своего дела с тонким чувством юмора
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    смог за несколько часов познакомить с городом Петра I, Александра I, А. П. Чехова, Ф. Г. Раневской, М. Танича, К. Савицкого, святого Павла Таганрогского и мн. др. Также Сергей провел нас по непарадной части города - рыбацкому кварталу Богудонии. Время экскурсии пролетело как несколько минут, не хотелось расставаться. Не могу не сказать об экипировке Сергея: современное профессиональное аудио-оборудование, альбом с фотографиями и документами, а также реквизит для памятных фото плюс перед окончанием экскурсии лотерея с розыгрышем магнитика на память о Таганроге! Конечно, за один день невозможно побывать везде и всюду, но представление о городе мы получили, спасибо, Сергей! Обязательно приедем еще! Желаю дальнейших Вам успехов!

Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Лавка Чеховых»

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  1. Обзорная экскурсия по Таганрогу пешком или на авто туристов
  2. Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
  3. Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
  4. Индивидуальная пешеходная экскурсия по Таганрогу
  5. Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте туриста
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  1. Художественный Музей
  2. Набережная
  3. Парк Горького
  4. Дворец Александра I
  5. Свято-Никольский храм
Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в апреле 2025
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