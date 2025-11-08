Мои заказы

Экскурсии из центра Тарусы

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Тарусе, цены от 5000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Таруса и её люди: обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса и её люди: обзорная экскурсия
Прогуляйтесь по Тарусе, чтобы открыть для себя уникальные истории её жителей и посетить памятные места, связанные с известными писателями и художниками
Начало: В центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Дачная Таруса и усадьба Истомино
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Дачная Таруса и усадьба Истомино
Прогулка по Тарусе и визит в усадьбу Истомино откроют вам мир знаменитых дачников и дворянской культуры. Узнайте больше о жизни Цветаевой и Паустовского
Начало: В центре Тарусы
Завтра в 08:00
8 фев в 08:00
18 600 ₽ за всё до 6 чел.
Ночная Таруса - от собора до парящих мостов
Пешая
3 часа
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Ночная Таруса - от собора до парящих мостов
Побродить по городу в компании бывшего мэра и послушать захватывающие истории
Начало: У информационного центра
Сегодня в 18:00
8 фев в 18:00
6300 ₽7000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    NATALIA
    8 ноября 2025
    Таруса и её люди: обзорная экскурсия
    Отличная экскурсия! Познавательно!
  • М
    Михаил
    8 сентября 2025
    Дачная Таруса и усадьба Истомино
    Экскурсия по Тарусе, ее окрестностями Поленово с Анной просто прекрасная! Без ее знаний и контактов
    самстоятельно врядли бы получилось так увлекательно.
  • И
    Ирина
    25 августа 2025
    Таруса и её люди: обзорная экскурсия
    Отличный способ познакомиться с Тарусой-заказать экскурсию по городку! Мы тоже так решили сделать и выбрали в качестве рассказчика Александра. Как
    читать дальше

    экскурсовода оцениваем его на высший бал,было интересно слушать его,задавать и получать полные ответы.
    Но "ложка дёгтя" все же была. В условиях экскурсии было заявлено время -2часа. Мы рассчитывали на это,но в реальности Александр "уложился" в не полные 1,5 часа,а точнее 1ч20мин. Мы уверены,что знания и интересные рассказы о городке и её знаменитых жителях у него не закончились,просто он не рассчитал и слишком быстро всем поделился,либо ему нужно было спешить на следующее мероприятие… В любом случае этим мы остались недовольны.

  • Н
    Наталья
    24 августа 2025
    Таруса и её люди: обзорная экскурсия
    Были на экскурсии с детьми 11 и 15 лет. Немного опасалась, что младшему будет не очень интересно, т. к. он
    читать дальше

    не про всех писателей и поэтов слышал, которые жили в Тарусе. Но Александр так живо и интересно рассказывал, что дети остались очень довольны. Экскурсия была в формате спокойного рассказа, общения, мы задавали вопросы, получали ответы. Нам все понравилось. Рекомендую обращаться к этому гиду.

  • И
    Ирина
    30 июля 2025
    Таруса и её люди: обзорная экскурсия
    Прекрасная экскурсия. Александр влюбил нас в Тарусу. Неторопливое, очень интересное повествование. Поэты, писатели, художники, музыканты - создатели неповторимого колорита небольшого
    читать дальше

    уездного города прошли перед нашими глазами за время двухчасового путешествия по городу. С равным вниманием Александра слушал мой старший девятнадцатилетний сын и младший, едва достигший семилетнего возраста. Имена Цветовой, Ахмадулиной, Рихтера, Ватагина не сходили с их уст до позднего вечера. Огромное спасибо за прекрасное путешествие. Мы обязательно вернемся!

  • Д
    Дарья
    15 июля 2025
    Таруса и её люди: обзорная экскурсия
    Возможно, чересчур жаркая погода сыграла свою роль, но именно "души" в экскурсии Александра нам троим не хватило, так что не
    читать дальше

    можем разделить предыдущие восторженные отзывы. Мы часто берём индивидуальные экскурсии, наверное, просто "избалованы" гидами, влюблёнными в тот город, в котором живут. И ты очаровываешься местом вместе с ними … забываешь даже про порой некомфортную погоду. Ну а тут - не случилось. И экскурсия рассчитана на 1,5 часа, а не на 2, как указано в ее описании (мы опоздали на 10 минут, т. к. ехали издалека по пробкам, но ровно через 1,5 часа от начала было обозначено окончание рассказа и предложено задать вопросы).

  • О
    Ольга
    12 июня 2025
    Таруса и её люди: обзорная экскурсия
    Очень интересная экскурсия, Александр очень много рассказывал, отвечал на все вопросы
    Видно, что с душой!
  • Е
    Екатерина
    8 июня 2025
    Таруса и её люди: обзорная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия от Александра. Он прекрасный рассказчик и материал экскурсии подобран очень интересный- затронута история города, чем живут люди
    читать дальше

    сейчас. Особенно интересно рассказано про великих людей, которые проживали в городе в прошлом и внесли свою лепту в создание атмосферы современной Тарусы.

  • Д
    Дарья
    1 июня 2025
    Таруса и её люди: обзорная экскурсия
    Спасибо Александру за открытие Тарусы. Нам все понравилось.
  • М
    Мария
    12 мая 2025
    Таруса и её люди: обзорная экскурсия
    С удовольствием прогулялись с Александром по Тарусе с компанией друзей из Москвы.

Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тарусе
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Таруса и её люди: обзорная экскурсия;
  2. Дачная Таруса и усадьба Истомино;
  3. Ночная Таруса - от собора до парящих мостов.
Какие места ещё посмотреть в Тарусе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Картинная галерея;
  3. Набережная Оки;
  4. Храм Воскресения Христова;
  5. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Тарусе в феврале 2026
Сейчас в Тарусе в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 18 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
