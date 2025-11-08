Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса и её люди: обзорная экскурсия
Прогуляйтесь по Тарусе, чтобы открыть для себя уникальные истории её жителей и посетить памятные места, связанные с известными писателями и художниками
Начало: В центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дачная Таруса и усадьба Истомино
Прогулка по Тарусе и визит в усадьбу Истомино откроют вам мир знаменитых дачников и дворянской культуры. Узнайте больше о жизни Цветаевой и Паустовского
Начало: В центре Тарусы
Завтра в 08:00
8 фев в 08:00
18 600 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Ночная Таруса - от собора до парящих мостов
Побродить по городу в компании бывшего мэра и послушать захватывающие истории
Начало: У информационного центра
Сегодня в 18:00
8 фев в 18:00
6300 ₽
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNATALIA8 ноября 2025Отличная экскурсия! Познавательно!
- ММихаил8 сентября 2025Экскурсия по Тарусе, ее окрестностями Поленово с Анной просто прекрасная! Без ее знаний и контактов
самстоятельно врядли бы получилось так увлекательно.
- ИИрина25 августа 2025Отличный способ познакомиться с Тарусой-заказать экскурсию по городку! Мы тоже так решили сделать и выбрали в качестве рассказчика Александра. Как
- ННаталья24 августа 2025Были на экскурсии с детьми 11 и 15 лет. Немного опасалась, что младшему будет не очень интересно, т. к. он
- ИИрина30 июля 2025Прекрасная экскурсия. Александр влюбил нас в Тарусу. Неторопливое, очень интересное повествование. Поэты, писатели, художники, музыканты - создатели неповторимого колорита небольшого
- ДДарья15 июля 2025Возможно, чересчур жаркая погода сыграла свою роль, но именно "души" в экскурсии Александра нам троим не хватило, так что не
- ООльга12 июня 2025Очень интересная экскурсия, Александр очень много рассказывал, отвечал на все вопросы
Видно, что с душой!
- ЕЕкатерина8 июня 2025Очень понравилась экскурсия от Александра. Он прекрасный рассказчик и материал экскурсии подобран очень интересный- затронута история города, чем живут люди
- ДДарья1 июня 2025Спасибо Александру за открытие Тарусы. Нам все понравилось.
- ММария12 мая 2025С удовольствием прогулялись с Александром по Тарусе с компанией друзей из Москвы.
