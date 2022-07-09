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Полезная информация о Тарусе

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Местное время в Тарусе
13:2946
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаТаруса
По-английскиtarusa
Население города10 180 чел.

Где находится Таруса на карте

Популярные экскурсии в Тарусе

Старинная, уютная, талантливая Таруса
Старинная, уютная, талантливая Таруса
5
3 отзыва
4500
за всё
С интересом погулять по городу на Оке, осмотреть его памятники и вспомнить выдающихся людей
Экскурсия в Поленово из Тарусы
Экскурсия в Поленово из Тарусы
5000
за всё
Экскурсия по Тарусе с посещением «Дома-музея семьи Цветаевых»
Экскурсия по Тарусе с посещением «Дома-музея семьи Цветаевых»
5
1 отзыв
5500
за всё
Обзорная экскурсия по Тарусе
Обзорная экскурсия по Тарусе
5
1 отзыв
4500
за всё
Приокско-террасный заповедник - Страусиная ферма - Серпухов
Приокско-террасный заповедник - Страусиная ферма - Серпухов
12000
за всё
Начнем нашу экскурсию на живописном берегу Оки, в Приокско-Террасном заповеднике
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову
4500
за всё
История малых городов: Серпухов и Таруса
История малых городов: Серпухов и Таруса
7000
за всё
Вас ждет путешествие по старинному Серпухову (на автомобиле
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