Вдохновляющая Таруса откроет перед вами свои двери и пригласит в мир творческой провинции. Вы прогуляетесь по ней и поймёте, в чём заключается магия этого маленького городка.
Описание экскурсии
- Вы увидите Соборную площадь, Петропавловский собор, здания Дворянского собрания, Воскресенскую гору и Воскресенский храм, памятники Паустовскому, Цветаевой и Ахмадулиной, Хлыстовское кладбище, могилу Борисова-Мусатова и многое другое
- Выйдете к смотровой площадке с видами на Оку и услышите романтичную легенду о возникновении названия города
- Выясните, как Таруса переоделась из кольчуги в купеческий кафтан и где в старину проводились городские ярмарки
- Узнаете, как изменился город после визита императрицы Екатерины II в Калужский край
- Поймёте, как Таруса стала местом притяжения художников, музыкантов и литераторов
- Узнаете, почему здесь находили политическое убежище ссыльные и неблагонадёжные личности и как их судьбы отражались в творчестве
- Услышите рассказы о жизни в Тарусе семьи Цветаевых, Паустовского, Борисова-Мусатова, Ватагина, Рихтера, Ахмадулиной, Ракицкого и многих других
- Прогуляетесь по живописному берегу Оки, полюбуетесь русской природой и узнаете о старинных усадьбах в окрестностях Тарусы — Поленово, Истомино и Богимово
- Услышите строки из произведений поэтов и писателей, вдохновлённых Тарусой
Организационные детали
Все объекты осматриваем снаружи. Посещение музеев в ходе экскурсии не запланировано.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Генералу М.Г. Ефремову, ул. Розы Люксембург, дом 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Тарусе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 581 туриста
Я лицензированный гид с историческим образованием. Всю жизнь живу в Калуге, хорошо знаю и люблю свой город, изучаю его историю по документам и серьёзным трудам краеведов. С удовольствием делюсь своими
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