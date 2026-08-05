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Таруса: о магии города и его окрестностей

Творческая Таруса - обзорная экскурсия по городу
Вдохновляющая Таруса откроет перед вами свои двери и пригласит в мир творческой провинции. Вы прогуляетесь по ней и поймёте, в чём заключается магия этого маленького городка.
Таруса: о магии города и его окрестностей
Таруса: о магии города и его окрестностей
Таруса: о магии города и его окрестностей

Описание экскурсии

  • Вы увидите Соборную площадь, Петропавловский собор, здания Дворянского собрания, Воскресенскую гору и Воскресенский храм, памятники Паустовскому, Цветаевой и Ахмадулиной, Хлыстовское кладбище, могилу Борисова-Мусатова и многое другое
  • Выйдете к смотровой площадке с видами на Оку и услышите романтичную легенду о возникновении названия города
  • Выясните, как Таруса переоделась из кольчуги в купеческий кафтан и где в старину проводились городские ярмарки
  • Узнаете, как изменился город после визита императрицы Екатерины II в Калужский край
  • Поймёте, как Таруса стала местом притяжения художников, музыкантов и литераторов
  • Узнаете, почему здесь находили политическое убежище ссыльные и неблагонадёжные личности и как их судьбы отражались в творчестве
  • Услышите рассказы о жизни в Тарусе семьи Цветаевых, Паустовского, Борисова-Мусатова, Ватагина, Рихтера, Ахмадулиной, Ракицкого и многих других
  • Прогуляетесь по живописному берегу Оки, полюбуетесь русской природой и узнаете о старинных усадьбах в окрестностях Тарусы — Поленово, Истомино и Богимово
  • Услышите строки из произведений поэтов и писателей, вдохновлённых Тарусой

Организационные детали

Все объекты осматриваем снаружи. Посещение музеев в ходе экскурсии не запланировано.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Генералу М.Г. Ефремову, ул. Розы Люксембург, дом 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Тарусе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 581 туриста
Я лицензированный гид с историческим образованием. Всю жизнь живу в Калуге, хорошо знаю и люблю свой город, изучаю его историю по документам и серьёзным трудам краеведов. С удовольствием делюсь своими
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знаниями с гостями города. Провожу вдохновляющие и небанальные экскурсии по Калуге и окрестностям, настраивающие на размышления и взаимный диалог. В моих программах нет места непроверенным фактам, выдумкам и незатейливым увеселениям. Мои путешественники получают глубокую и интересную информацию о Калужском крае, которая вдохновляет на дальнейшие путешествия по родным просторам.

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