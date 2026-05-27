Я изучил огромное количество исследований по творчеству знаменитых тарусских литераторов и хочу рассказать вам об особенностях их работы — с примерами и подтверждениями.
Мы разберём выразительные приёмы Паустовского и вехи эволюции Заболоцкого, углубимся в диалог двух поэтесс. А по пути посмотрим на дома, в которых они жили.
Описание экскурсии
Нить маршрута проходит от собора Петра и Павла через набережную Оки с галереей памятников. Затем мы выйдем к дому, где жил Заболоцкий. Пройдём мимо музея Цветаевой и отправимся к дому-музею Паустовского.
Обсудим:
- тайну пейзажной лирики Паустовского: с помощью каких выразительных средств он создавал такую особенную прозу
- эволюцию Заболоцкого: как заметить по стихам, что философские взгляды поэта менялись
- диалог поэтических миров Ахмадулиной и Цветаевой: как Белла выражала своё отношение к Марине через стихи
Организационные детали
Посещение музеев в программу не входит — осматриваем дома снаружи.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы до бронирования.
Александр — ваш гид в Тарусе
Я переехал в Тарусу из Москвы и теперь живу здесь постоянно. Я думаю, что меня привела в Тарусу поэтическая тропа — имена Цветаевой и Паустовского всегда были святыми для меня. Теперь я хорошо знаю город и то, чем он привлекает людей. Готов поделиться знаниями о Тарусе и её жителях.
