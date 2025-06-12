Териберка. Киты на Баренцевом море
Начало: Россия, Мурманск
«Приглашаем вас в незабываемое путешествие по побережью Баренцева моря, в живописный поселок Териберка, где киты — это частые гости»
3 июл в 10:00
4 июл в 10:00
от 42 000 ₽ за человека
Поход вдоль Баренцева моря к Териберке
Начало: Мурманск
«Пеший тур вдоль побережья Баренцева моря позволит насладиться силой и мощью Северного Ледовитого океана и полюбоваться красотой Крайнего Севера»
8 авг в 10:00
45 800 ₽ за человека
От Белого моря до Баренцева
Два моря, тундра, горы и сияние
«Качель с видом на Баренцево море»
Завтра в 10:00
9 июл в 10:00
от 40 990 ₽ за человека
От Баренцева до Белого моря. Зимний тур на Кольский полуостров
Начало: Г. Мурманск
«Мы отправимся в знаменитую Териберку – знаменитый рыбацкий поселок на побережье Баренцева моря, ставший символом суровой и завораживающей красоты Русской Арктики»
11 фев в 10:00
25 фев в 10:00
от 111 900 ₽ за человека
Териберка: киты на Баренцевом море
Ищем китов, греемся в сауне на корабле, рыбачим, пробуем морепродукты, гуляем по Териберке
«Тур в Териберку на поиски китов - к побережью Баренцева моря в посёлок Териберка, куда часто подходят киты»
7 авг в 10:00
31 июл в 10:00
от 42 000 ₽ за человека
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20%
Путешествие за Северным сиянием: всё включено
Захватывающее путешествие по побережью Баренцева моря
«Захватывающее путешествие по побережью Баренцева моря»
28 сен в 10:00
25 сен в 10:00
от 41 600 ₽
52 000 ₽ за человека
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