Описание тура
Со мной вы влюбитесь в Север!!!
Териберка — это место, где замерло время, край земли, где все пропитано духом первооткрывателей и тяжелой морской жизнью. Добро пожаловать на Русский север!
Вас ждёт настоящее приключение с пешими прогулками и выходом в море.
Увидим ландшафты арктического побережья и проникнемся мощью и величием Баренцева моря.
Идеально подойдет для семей с детьми.
Смелее, я жду вас, мои дорогие путешественники!
Программа тура по дням
Выход в Баренцево море
Встреча участников в 10:00 в Мурманске. Сразу же выезжаем в поселок Териберка, который находится в 130 км.
Первым ярким впечатлением станет живописная дорога, которая проходит вдоль потрясающих видов, вокруг только бесконечная тундра, сопки и скалы. Для нас, жителей средней полосы, привыкших к лесам, уходящим за горизонт, здешние пейзажи покажутся невероятными!
После приезда заселяемся в гостиницу, обедаем и сразу же отправляемся бороздить Баренцево море. Прогулка займет около 2-х часов и тут важно одеться потеплее, чтобы не оставить суровой северной погоде никаких шансов!
Наша цель - наслаждаться красивыми пейзажами, которые открываются с корабля и быть частью морской стихии Баренцева моря! А если нам повезёт, сможем увидеть китов, дельфинов или морских котиков. Важно помнить, что на всё воля матушки-природы и никаких гарантий дать невозможно, стоит расслабиться и просто получать удовольствие от морской прогулки.
После прогулки у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или прогуляться пешком до старой Териберки (3 км в одну сторону) и посмотреть на поселок в вечерней атмосфере. А можно пройтись по местным магазинчикам, в поисках сувениров.
Териберкские ночи точно не для сна! После ужина собираемся все вместе, чтобы весело провести время за играми и разговорами в ожидании северного сияния. Чем глубже ночь, тем яснее небо, тем больше шансов увидеть полыхающее огнями небо!
Знакомство с Арктикой
Утром, после завтрака отправляемся навстречу приключениям!
Сегодня целый день будем ходить пешком и прочувствуем на себе всю прелесть арктической погоды. Теплая, удобная обувь и одежда очень важна в этой поездке, чтобы ничто не отвлекало от наслаждения северной красотой.
Отправляемся в тундру гулять по сопкам, путь держать будем до побережья Баренцева моря, дальше только Северный Ледовитый океан. Мы на самом краю света!
Увидим пляж валунов круглой формы Драконьи яйца. В это место можно влюбиться заранее по фотографиям в интернете, но подготовиться к виду такой красоты невозможно.
Дойдём до Батарейского водопада, в котором, мощь потока воды меняется в зависимости от времени года. Зимой он и вовсе превращается в ледопад.
Не смотря на погоду природа здесь фотогенична всегда!
После такой активной прогулки возвращаемся в гостиницу, обедаем и отдыхаем.
Чуть позже на ждёт дегустация местных морепродуктов, откроемся новому и попробуем морских ежей и гребешков.
Вечер мы проведем вместе, как и в первый день, за играми, песнями и разговорами, надеясь, что небо ночью озарится разноцветными огнями.
На краю земли
Завтракаем, собираем вещи и отправляемся в Мурманск, но сперва обзорная экскурсия по старой Териберке. Эта часть поселка напоминает традиционные прибрежные рыболовецкие деревни, которых когда-то было множество по всему Кольскому полуострову. Здесь мы увидим локации к фильму Левиафан и кладбище старых кораблей - весьма атмосферное место!
Следующая локация для знакомства — прославленный Мурманск, с обзорной экскурсией по его самым главным достопримечательностям.
На этом наша программа заканчивается, но мы не спешим прощаться, а предлагаем всем вместе насладиться местной гастрономией в аутентичном ресторане. И уже вдоволь насладившись вкусом, поделившись впечатлениями, переполняющими эмоциями, можно смело отправляться в аэропорт.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 1 день (обед)
- 2 день (завтрак, обед, гастроужин)
- 3 день (завтрак)
- Гастроужин - дегустация свежайших морепродуктов (гребешки, морской еж)
- Трансфер Мурманск-Териберка и Териберка-Мурманск
- Проживание в гостинице (2-х местные номера)
- Обзорные экскурсии
- Входные билеты в заповедные зоны
- Забота и внимание инструктора 24/7
- Поездка на санях снегохода после прогулки по побережью (зимние туры)
Что не входит в цену
- Арктическая баня (бронируем при возможности)
- Перелет до Мурманска и обратно
- Трансфер из/в аэропорт
- Кафе, рестораны
- Сувениры
- Камчатский краб, от 1500 руб. на человека
- Морская прогулка 2 часа (при хорошей погоде), от 5000 руб. за человека
- Айсфлоатинг, снорклинг, дайвинг
- Одноместное проживание (при наличии свободных номеров)
О чём нужно знать до поездки
Порядок экскурсий в зависимости от погодных условий может меняться
В этой поездке очень важна тёплая, удобная одежда и обувь
Пожелания к путешественнику
Самое главное: комплект очень теплой верхней одежды (пуховик+ штаны+ шапка+ варежки), чтобы не замерзнуть. Уделите особое внимание обуви! Она не должна промокать, должна быть рассчитана на низкие температуры и долгое пребывание на улице в снегу.