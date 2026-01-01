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В поисках китов и северного сияния: загадочная Териберка

Если вы никогда не были на русском Севере, сейчас самое время! Зима в Териберке в самом разгаре
В поисках китов и северного сияния: загадочная ТериберкаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
В поисках китов и северного сияния: загадочная ТериберкаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
В поисках китов и северного сияния: загадочная ТериберкаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Со мной вы влюбитесь в Север!!!

Териберка — это место, где замерло время, край земли, где все пропитано духом первооткрывателей и тяжелой морской жизнью. Добро пожаловать на Русский север!

Вас ждёт настоящее приключение с пешими прогулками и выходом в море.

Увидим ландшафты арктического побережья и проникнемся мощью и величием Баренцева моря.

Идеально подойдет для семей с детьми.

Смелее, я жду вас, мои дорогие путешественники!

Программа тура по дням

1 день

Выход в Баренцево море

Встреча участников в 10:00 в Мурманске. Сразу же выезжаем в поселок Териберка, который находится в 130 км.

Первым ярким впечатлением станет живописная дорога, которая проходит вдоль потрясающих видов, вокруг только бесконечная тундра, сопки и скалы. Для нас, жителей средней полосы, привыкших к лесам, уходящим за горизонт, здешние пейзажи покажутся невероятными!

После приезда заселяемся в гостиницу, обедаем и сразу же отправляемся бороздить Баренцево море. Прогулка займет около 2-х часов и тут важно одеться потеплее, чтобы не оставить суровой северной погоде никаких шансов!

Наша цель - наслаждаться красивыми пейзажами, которые открываются с корабля и быть частью морской стихии Баренцева моря! А если нам повезёт, сможем увидеть китов, дельфинов или морских котиков. Важно помнить, что на всё воля матушки-природы и никаких гарантий дать невозможно, стоит расслабиться и просто получать удовольствие от морской прогулки.

После прогулки у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или прогуляться пешком до старой Териберки (3 км в одну сторону) и посмотреть на поселок в вечерней атмосфере. А можно пройтись по местным магазинчикам, в поисках сувениров.

Териберкские ночи точно не для сна! После ужина собираемся все вместе, чтобы весело провести время за играми и разговорами в ожидании северного сияния. Чем глубже ночь, тем яснее небо, тем больше шансов увидеть полыхающее огнями небо!

Выход в Баренцево мореВыход в Баренцево море
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Знакомство с Арктикой

Утром, после завтрака отправляемся навстречу приключениям!

Сегодня целый день будем ходить пешком и прочувствуем на себе всю прелесть арктической погоды. Теплая, удобная обувь и одежда очень важна в этой поездке, чтобы ничто не отвлекало от наслаждения северной красотой.

Отправляемся в тундру гулять по сопкам, путь держать будем до побережья Баренцева моря, дальше только Северный Ледовитый океан. Мы на самом краю света!

Увидим пляж валунов круглой формы Драконьи яйца. В это место можно влюбиться заранее по фотографиям в интернете, но подготовиться к виду такой красоты невозможно.

Дойдём до Батарейского водопада, в котором, мощь потока воды меняется в зависимости от времени года. Зимой он и вовсе превращается в ледопад.

Не смотря на погоду природа здесь фотогенична всегда!

После такой активной прогулки возвращаемся в гостиницу, обедаем и отдыхаем.

Чуть позже на ждёт дегустация местных морепродуктов, откроемся новому и попробуем морских ежей и гребешков.

Вечер мы проведем вместе, как и в первый день, за играми, песнями и разговорами, надеясь, что небо ночью озарится разноцветными огнями.

Знакомство с АрктикойЗнакомство с Арктикой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

На краю земли

Завтракаем, собираем вещи и отправляемся в Мурманск, но сперва обзорная экскурсия по старой Териберке. Эта часть поселка напоминает традиционные прибрежные рыболовецкие деревни, которых когда-то было множество по всему Кольскому полуострову. Здесь мы увидим локации к фильму Левиафан и кладбище старых кораблей - весьма атмосферное место!

Следующая локация для знакомства — прославленный Мурманск, с обзорной экскурсией по его самым главным достопримечательностям.

На этом наша программа заканчивается, но мы не спешим прощаться, а предлагаем всем вместе насладиться местной гастрономией в аутентичном ресторане. И уже вдоволь насладившись вкусом, поделившись впечатлениями, переполняющими эмоциями, можно смело отправляться в аэропорт.

На краю землиНа краю земли
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • 1 день (обед)
  • 2 день (завтрак, обед, гастроужин)
  • 3 день (завтрак)
  • Гастроужин - дегустация свежайших морепродуктов (гребешки, морской еж)
  • Трансфер Мурманск-Териберка и Териберка-Мурманск
  • Проживание в гостинице (2-х местные номера)
  • Обзорные экскурсии
  • Входные билеты в заповедные зоны
  • Забота и внимание инструктора 24/7
  • Поездка на санях снегохода после прогулки по побережью (зимние туры)
Что не входит в цену
  • Арктическая баня (бронируем при возможности)
  • Перелет до Мурманска и обратно
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Кафе, рестораны
  • Сувениры
  • Камчатский краб, от 1500 руб. на человека
  • Морская прогулка 2 часа (при хорошей погоде), от 5000 руб. за человека
  • Айсфлоатинг, снорклинг, дайвинг
  • Одноместное проживание (при наличии свободных номеров)
О чём нужно знать до поездки

  • Порядок экскурсий в зависимости от погодных условий может меняться

  • В этой поездке очень важна тёплая, удобная одежда и обувь

Пожелания к путешественнику

Самое главное: комплект очень теплой верхней одежды (пуховик+ штаны+ шапка+ варежки), чтобы не замерзнуть. Уделите особое внимание обуви! Она не должна промокать, должна быть рассчитана на низкие температуры и долгое пребывание на улице в снегу.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алена
Алена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Алёна, я организую туры в разные уголки мира. От комфортных путешествий до многодневных походов с рюкзаком в горы. Красота природы хрупка и совершенна, а эмоции от знакомства с ней самые искренние. Когда в поездке встречаешь близких по духу людей, это перестает быть просто путешествием, это становится жизнью. скрыть

Тур входит в следующие категории Териберки

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