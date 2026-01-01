1 день

Выход в Баренцево море

Встреча участников в 10:00 в Мурманске. Сразу же выезжаем в поселок Териберка, который находится в 130 км.

Первым ярким впечатлением станет живописная дорога, которая проходит вдоль потрясающих видов, вокруг только бесконечная тундра, сопки и скалы. Для нас, жителей средней полосы, привыкших к лесам, уходящим за горизонт, здешние пейзажи покажутся невероятными!

После приезда заселяемся в гостиницу, обедаем и сразу же отправляемся бороздить Баренцево море. Прогулка займет около 2-х часов и тут важно одеться потеплее, чтобы не оставить суровой северной погоде никаких шансов!

Наша цель - наслаждаться красивыми пейзажами, которые открываются с корабля и быть частью морской стихии Баренцева моря! А если нам повезёт, сможем увидеть китов, дельфинов или морских котиков. Важно помнить, что на всё воля матушки-природы и никаких гарантий дать невозможно, стоит расслабиться и просто получать удовольствие от морской прогулки.

После прогулки у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или прогуляться пешком до старой Териберки (3 км в одну сторону) и посмотреть на поселок в вечерней атмосфере. А можно пройтись по местным магазинчикам, в поисках сувениров.

Териберкские ночи точно не для сна! После ужина собираемся все вместе, чтобы весело провести время за играми и разговорами в ожидании северного сияния. Чем глубже ночь, тем яснее небо, тем больше шансов увидеть полыхающее огнями небо!

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086