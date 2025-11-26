На этой экскурсии вы познакомитесь с Сибирью через её архитектуру и духовное наследие. Прогуляетесь по улочкам Тобольска, увидите уникальный каменный кремль и старинные здания.
А затем окунётесь в атмосферу Абалакского монастыря, где вековые традиции и религиозная история соседствуют с живописной природой.
Описание экскурсии
Прогулка по улочкам Тобольска
Вы увидите краснокаменный Польский костёл 1907 года, посмотрите на губернскую гимназию и Дом губернатора, побываете на Плацпарадной площади. А ещё мы зайдём в сад Ермака и осмотрим обелиск первопроходцу земли сибирской.
Тобольский кремль
Мы заглянем в единственный каменный кремль Сибири и полюбуемся монументальным архитектурным ансамблем, который включает в себя Софийско-Успенский собор, Рентерею, хозяйственные и жилые постройки.
Абалакский мужской монастырь
Старинная обитель некогда была местом паломничества к образу иконы Абалакской Божией Матери. В советские годы икона была утрачены, но сохранились многочисленные храмы и монастырские сооружения, которые мы и осмотрим.
И конечно, вы узнаете:
- чем отличаются Софийско-Успенский собор и Рентерея от московских храмов 17–18 веков
- как создавался город с точки зрения обороны и городской планировки
- почему Тобольск стал столицей Сибири
- о традициях паломничества и влиянии монастыря на жизнь сибирских поселений
И о многом другом!
Организационные детали
- В машине должно быть место для гида
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Тобольске
Провела экскурсии для 17754 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
