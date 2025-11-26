На этой экскурсии вы познакомитесь с Сибирью через её архитектуру и духовное наследие. Прогуляетесь по улочкам Тобольска, увидите уникальный каменный кремль и старинные здания. А затем окунётесь в атмосферу Абалакского монастыря, где вековые традиции и религиозная история соседствуют с живописной природой.

Описание экскурсии

Прогулка по улочкам Тобольска

Вы увидите краснокаменный Польский костёл 1907 года, посмотрите на губернскую гимназию и Дом губернатора, побываете на Плацпарадной площади. А ещё мы зайдём в сад Ермака и осмотрим обелиск первопроходцу земли сибирской.

Тобольский кремль

Мы заглянем в единственный каменный кремль Сибири и полюбуемся монументальным архитектурным ансамблем, который включает в себя Софийско-Успенский собор, Рентерею, хозяйственные и жилые постройки.

Абалакский мужской монастырь

Старинная обитель некогда была местом паломничества к образу иконы Абалакской Божией Матери. В советские годы икона была утрачены, но сохранились многочисленные храмы и монастырские сооружения, которые мы и осмотрим.

И конечно, вы узнаете:

чем отличаются Софийско-Успенский собор и Рентерея от московских храмов 17–18 веков

как создавался город с точки зрения обороны и городской планировки

почему Тобольск стал столицей Сибири

о традициях паломничества и влиянии монастыря на жизнь сибирских поселений

И о многом другом!

Организационные детали