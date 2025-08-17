Индивидуальная
до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Погрузитесь в историю Тобольска, посетив его главные достопримечательности, включая Кремль и аллею декабристов. Узнайте о знаменитых жителях города
Начало: В нагорной части на территории 6-го микрорайона
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Тобольск: тайны Нижнего посада
Нижний посад Тобольска - место, где оживает история. Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, узнайте о судьбах местных жителей и исследуйте архитектурные шедевры
Начало: У входа в Гостиный двор
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
2700 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тобольск и Абалакский монастырь за один день (на вашем авто)
Погрузиться в историю Сибири и побывать в знаковых местах
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна17 августа 2025Очень понравилась экскурсия! Наталья - поразительной эрудиции экскурсовод, мне кажется, не существует вопроса, на который она бы затруднилась ответить. Улыбчивая,
- ААнтонина16 августа 2025Экскурсия "Город Тоболеск - страницы истории" был великолепна! У нашей компании большой экскурсионный опыт и мы достаточно привередливы. Но экскурсия
- ТТатьяна8 августа 2025Экскурсия прошла замечательно. Восхитились глубокими знаниями Натальи и были поражены, с какой любовью Наталья рассказывала о своем городе. Захотелось приехать в Тобольск еще. Спасибо большое Наталье!
- ААнна5 августа 2025Тобольск поистине волшебный город! Он покорил моё сердце своей величественной красотой и атмосферой живого музея под открытым небом. Каждая улица,
- ООльга2 августа 2025Экскурсия была насыщенной. Узнали много нового и интересного. Наталья прекрасный знаток города и его истории, приятный собеседник, отвечала на все
- ООльга28 июля 2025Заказывала экскурсию для семьи с двумя подростками и бабушкой. Все очень довольны, экскурсия была интересной, никто не скучал.
- ООльга26 июля 202520 июля посетили Тобольск с экскурсией от Натальи. На экскурсии было 2 взрослых и 2 подроста 14 и 17 лет.
Чудесным
- ГГлеб23 июля 2025Наталья - отличный экскурсовод! Продуманный маршрут, интересные локации, много, а порой слишком много фактов в легкой подаче! Доволен 😊 Рекомендую! 👍
- ССветлана20 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Все было супер!!!
- ААниса19 июля 2025Познавательная экскурсия, интересный рассказ, очень знающий своё дело гид, но отношение холодное, без души. Моим гостям понравилось всё, кроме того,
- ЕЕкатерина8 июля 2025К Наталье в планах обратиться осенью для полной экскурсии по Кремлю. Не хватило времени на более расширенную экскурсию, т. к.
- ЕЕлена5 июля 2025Экскурсия очень понравилась. За 3 часа была возможность познакомиться с разным Тобольском - как современным, так и старой частью. Ну
- ЕЕвгений4 июля 2025Мы были не впервые в Тобольске. Но Наталья сумела провести экскурсию нестандартно, познавательно, интересно. Большой объём информации был преподнесен простым
- ББаженова2 июля 2025Наталья -замечательный экскурсовод и любящий свой город человек. Маршрут выстроен очень грамотно: познакомились и с современной, и с исторической частью
- ЕЕкатерина1 июля 2025Обаятельная, знающая. . влились в город. Хотим продолжения. Несмотря на мороз, слушали с интересом.
- ИИлья1 июля 2025Наталья прекрасный экскурсовод и знаток своего города. Понравилась разнообразие подачи информации о городе. Взгляд на Тобольск с разных углов зрения. Верхний город, нижний город. Получили ожидаемое удовольствие от прогулки и беседы. Был с отцом, вдвоём.
- ЛЛидия28 июня 2025Спасибо большое Наталье за экскурсию! Наталья рассказывает очень интересно, душевно и с любовью к городу! Я впервые в Тобольске и за пару часов узнала очень много - как будто я стала свидетелем разных исторических событий.
- ССкукина25 июня 2025Спасибо огромное за экскурсию!
Понравилось все! Ваша подача материала, маршрут, атмосфера…:)
Надеемся на встречу вновь!
- ММарина22 июня 2025Очень интересная и содержательная экскурсия прошла на одном дыхании. Наталья показала город современный и старый, рассказала о нём и его жителях. Показала какие места можно посетить.
- ООльга22 июня 2025Прекрасно подготовленная и организованная экскурсия. Экскурсовод оперирует глубоким знаниями.
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Здание мужской гимназии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тобольске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тобольске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в сентябре 2025
Сейчас в Тобольске в категории "Здание мужской гимназии" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 7500. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Тобольске на 2025 год по теме «Здание мужской гимназии», 148 ⭐ отзывов, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь