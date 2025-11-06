Если вы любите путешествовать без гида — эта программа для вас! Вы увидите ключевые достопримечательности Тобольска и выясните версии происхождения его названия. Полюбуетесь панорамами города глазами Менделеева, Романовых и известных ссыльных.
Найдёте своего ангела, а старинные фотографии и истории от местных жителей сделают ваш день максимально насыщенным.
Описание аудиогида
Маршрут можно пройти за несколько часов или с перерывами на музеи, кофе и сувенирные лавки гулять хоть целый день.
Итак, вы увидите:
- Единственный в Сибири каменный кремль
- Дворец наместника
- Софийско-Успенский собор
- Гостиный двор
- Тюремный замок, где Короленко написал свой рассказ
- Панораму Нижнего посада
- Католический костёл и Базарную площадь
- Музей Николая II в доме, где в ссылке жила семья Романовых
- Сквер Ершова и сад Ермака
- Скульптуры ангелы Тобольска
Вы узнаете:
- Почему ещё задолго до похода Ермака Иван Грозный включал в свой титул «Царь всея Сибири»
- Как менялась карта региона и появлялись новые губернаторства
- Какими городами управлял Тобольск и кому сам подчинялся
- Кто сделал Тобольск «богом поцелованным»
- Чьи труды легли в основу карты Ремезова
- Где каялся композитор Алябьев и кому сказочник Ершов доверил судьбу семьи
Организационные детали
- Ссылку на аудиогид и инструкцию мы отправим вам после 100% оплаты экскурсии
- Ссылку на доплату пришлём после бронирования. Оплата невозвратная, так как вы получаете неограниченный доступ к материалу
- Мобильный интернет для прогулки с аудиогидом не нужен
- Аудиогид составлен так, что вы можете делать перерывы в любое время и в любом месте
- В понедельник государственные музеи не работают. Если вы намереваетесь посетить Тобольск в понедельник, напишите нам заранее, и вы получите инструкцию к аудиогиду с учётом этого
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Тобольского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Тобольске
Провели экскурсии для 2857 туристов
Мы любим путешествия, любим смотреть на город с высоты птичьего полёта, пробовать неизведанное и слышать голоса новых городов так же, как и вы. Ведь жизнь — дни, которые не просто
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
6 ноя 2025
Очень понравился формат и содержание, спасибо большое. Удобно:
1) аудиогид не зависит от наличия интернета,
2)можно организовать просмотр в своем ритме с перерывами на обед/сувениры и тп. Для нас было очень актуально,
Оксана
18 окт 2025
Мне понравилось. Нет привязки к дате и времени, можешь пойти в любое для себя удобное, сделать перерыв на кафе, или вообще разделить осмотр города на несколько дней. Такой формат экскурсии,
Ольга
7 окт 2025
Формат экскурсии отличный для самостоятельных путешествий. Не надо никуда бежать за гидом в толпе. Прослушали информацию, сидя на скамейке, потом прошли по маршруту в удобном темпе, если надо еще раз
М
Мария
4 окт 2025
Прекрасно составленный аудиогид! Видно, что автор проделал огромную работу и смог разыскать интересные факты и детали. Бесконечно благодарна за продуманную памятку, в которой максимально полезная информация. Мы ехали из Тюмени
Г
Гуля
8 сен 2025
Приехали в Тобольск на день - познакомиться с городом. Взяли формат аудиогида. Для нашей поездки оказался формат удобным: с 7 утра в любое время подключались/отключались. После оплаты Татьяна выслала на
Татьяна
Ответ организатора:
Гуля, искренне благодарю за развёрнутый отзыв. Было приятно с вами работать.
Мы рады, что вы интересуетесь Тюремным замком. У нас есть
Е
Елена
26 авг 2025
Очень понравилось. Чувствуется, что проделана громадная работа по составлению. Рассказано авторски, с большой любовью к городу.
Такой удобный формат. Даже не понадобилась карта местности. Сильно помогла дополнительная информация в инструкции. Хорошо, что прочитали ее до того, как выехали в Тобольск.
Некоторые факты нас поразили. До слез. Решили и дальше изучать историю Сибири.
