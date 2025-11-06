Мои заказы

По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом

Изучить второй русский город Сибири в комфортном для себя темпе
Если вы любите путешествовать без гида — эта программа для вас! Вы увидите ключевые достопримечательности Тобольска и выясните версии происхождения его названия. Полюбуетесь панорамами города глазами Менделеева, Романовых и известных ссыльных.

Найдёте своего ангела, а старинные фотографии и истории от местных жителей сделают ваш день максимально насыщенным.
5
6 отзывов
Описание аудиогида

Маршрут можно пройти за несколько часов или с перерывами на музеи, кофе и сувенирные лавки гулять хоть целый день.

Итак, вы увидите:

  • Единственный в Сибири каменный кремль
  • Дворец наместника
  • Софийско-Успенский собор
  • Гостиный двор
  • Тюремный замок, где Короленко написал свой рассказ
  • Панораму Нижнего посада
  • Католический костёл и Базарную площадь
  • Музей Николая II в доме, где в ссылке жила семья Романовых
  • Сквер Ершова и сад Ермака
  • Скульптуры ангелы Тобольска

Вы узнаете:

  • Почему ещё задолго до похода Ермака Иван Грозный включал в свой титул «Царь всея Сибири»
  • Как менялась карта региона и появлялись новые губернаторства
  • Какими городами управлял Тобольск и кому сам подчинялся
  • Кто сделал Тобольск «богом поцелованным»
  • Чьи труды легли в основу карты Ремезова
  • Где каялся композитор Алябьев и кому сказочник Ершов доверил судьбу семьи

Организационные детали

  • Ссылку на аудиогид и инструкцию мы отправим вам после 100% оплаты экскурсии
  • Ссылку на доплату пришлём после бронирования. Оплата невозвратная, так как вы получаете неограниченный доступ к материалу
  • Мобильный интернет для прогулки с аудиогидом не нужен
  • Аудиогид составлен так, что вы можете делать перерывы в любое время и в любом месте
  • В понедельник государственные музеи не работают. Если вы намереваетесь посетить Тобольск в понедельник, напишите нам заранее, и вы получите инструкцию к аудиогиду с учётом этого

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Тобольского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Тобольске
Провели экскурсии для 2857 туристов
Мы любим путешествия, любим смотреть на город с высоты птичьего полёта, пробовать неизведанное и слышать голоса новых городов так же, как и вы. Ведь жизнь — дни, которые не просто
прошли, а запомнились, для этого и нужны экскурсии. Мы команда организаторов и гидов. Создаём то, что сами любим в путешествиях: обзоры города с высоты, необычные экскурсии с аудиогидами и гастрономические приключения, пишем статьи о странствиях в газеты и журналы, книги. А самое главное — делаем всё это для того, чтобы вам было интереснее жить.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
6 ноя 2025
Очень понравился формат и содержание, спасибо большое. Удобно:
1) аудиогид не зависит от наличия интернета,
2)можно организовать просмотр в своем ритме с перерывами на обед/сувениры и тп. Для нас было очень актуально,
так как погода была не для долгих прогулок.
Татьяна дала очень много и дополнительной информации, в том числе и организационной, спасибо огромное.
Безусловно, надо заранее прочитать все инструкции и рекомендации, загрузить файлы, т. е. это материал для путешественников, которые умеют или хотят научиться организовывать свои экскурсии самостоятельно.

Оксана
Оксана
18 окт 2025
Мне понравилось. Нет привязки к дате и времени, можешь пойти в любое для себя удобное, сделать перерыв на кафе, или вообще разделить осмотр города на несколько дней. Такой формат экскурсии,
на мой взгляд, больше подойдёт туристам с опытом, хорошо ориентирующимся в картах, и не любящих "бегать за группой".
Информация изложена доступно, рассказ интересный. В сопроводительных файлах много полезной информации.
Разработчики аудиогида молодцы, что внедряют такой формат за пределами музеев.
Процветания вам) и побольше благодарных путешественников.

Ольга
Ольга
7 окт 2025
Формат экскурсии отличный для самостоятельных путешествий. Не надо никуда бежать за гидом в толпе. Прослушали информацию, сидя на скамейке, потом прошли по маршруту в удобном темпе, если надо еще раз
слушая рассказ. Чувствуется, что Татьяна вложила душу в свою работу, чтобы передать любовь к своему краю. Когда обсуждали увиденное через несколько дней, то еще раз прослушивали отдельные моменты. Очень удобно.
Тобольск останется в нашем сердце и в памяти, в том числе благодаря рассказам Татьяны

М
Мария
4 окт 2025
Прекрасно составленный аудиогид! Видно, что автор проделал огромную работу и смог разыскать интересные факты и детали. Бесконечно благодарна за продуманную памятку, в которой максимально полезная информация. Мы ехали из Тюмени
и как раз было время все спокойно изучить и воспользоваться советами.
Сам формат аудиогида также очень понравился, так как можно запланировать самостоятельное посещение города без привязки ко времени. И даже если не удалось дойти до какого-то объекта, то все равно можно получить исчерпывающую информацию о нем.
Огромная благодарность еще раз составителю также за сопровождение во время нашего пребывания. Татьяна была на связи и даже порекомендовала одну экскурсию, забронировав нам места.
Благодаря всему этому мы просто бесконечно влюбились в Толбольск.

Г
Гуля
8 сен 2025
Приехали в Тобольск на день - познакомиться с городом. Взяли формат аудиогида. Для нашей поездки оказался формат удобным: с 7 утра в любое время подключались/отключались. После оплаты Татьяна выслала на
почту аудиофайлы для закачивания на телефон. Очень удобно.
Из инструкции взяли для себя инфо, как добраться от жд вокзала до Кремля и где можно позавтракать, в т. ч. рано утром. Ехали не из Тюмени, поэтому часть инфо про дорогу просто пропустили.
Еще Татьяна очень кстати дополнительно написала, что в день нашей поездки в Тобольске будет закрытие фестиваля Уха-царица. Мы посмотрели, как запускают маленьких осетриков в Иртыш, красочное карнавальное шествие участников фестиваля, побродили по ярмарке. Были в гуще событий) Обещанной ухи не дождались, правда - не хватило времени.
Во время самой экскурсии были небольшие накладки, но возможно связаны конкретно с нашими тел: почему то с пункта 5 перестала инфо передаваться на наушники, пришлось слушать с телефона на громкой связи. Дома, после приезда, все норм.
Порекомендуйте туристам в инструкции брать аудиогид в тюремном комплексе? В кассе сказали, что на экскурсии нужно записываться заранее, а аудиогид почему то не предложили. С ним было бы намного интереснее, чем просто ходить и смотреть.

А в целом все хорошо для первого знакомства с городом. Спасибо Татьяне, которая на связи и обстоятельно отвечает на все вопросы.

Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Гуля, искренне благодарю за развёрнутый отзыв. Было приятно с вами работать.

Мы рады, что вы интересуетесь Тюремным замком. У нас есть
отдельная экскурсия, которая подробно рассказывает о нём. Она называется «Тобольский кремль и Тюремный замок: факты, легенды и расследование».

Формат аудиогида позволяет слушать экскурсию прямо с телефона, и каждый участник может слушать её со своего устройства, в своём собственном темпе. Это очень удобно: не нужно никуда спешить за гидом, и можно прослушивать информацию в комфортной для вас обстановке.

Мы надеемся, что вам снова захочется открыть для себя что-то новое в наших краях.

Е
Елена
26 авг 2025
Очень понравилось. Чувствуется, что проделана громадная работа по составлению. Рассказано авторски, с большой любовью к городу.
Такой удобный формат. Даже не понадобилась карта местности. Сильно помогла дополнительная информация в инструкции. Хорошо, что прочитали ее до того, как выехали в Тобольск.
Некоторые факты нас поразили. До слез. Решили и дальше изучать историю Сибири.

