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она же - вдохновитель группы исполнения этой идеи… И она же сама ведёт эту экскурсию! Это что-то невероятное! Я почувствовала, как Ангелы Тобольска рядом с ней на миг оживали для нас! Фантастика! Спасибо Вам, Наталья!