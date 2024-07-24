2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На Красной площади
28 июл в 08:00
31 июл в 13:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Аудиогид
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
10 авг в 13:00
16 авг в 10:30
6 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе сквера Декабристов
Расписание: во вторник, среду и четверг в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:30
28 июл в 10:30
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья24 июля 2024Очень понравилось, прекрасный экскурсовод, увлеченный своим делом, были с детьми, всем было интересно и познавательно, хорошо построен маршрут. Рекомендуем.
- ААнна24 июля 2024Благодарны Людмиле за душевную экскурсию. Кажется, нет ничего, чего бы она не знала о городе; прекрасный рассказчик и собеседник. Получили удовольствие от первого знакомства с Тобольском.
- ААнна23 июля 2024Экскурсия познавательна, Елена описала историю города с момента образования, рассказала о знаменитостях родившихся и живущих в Тобольске, все интересно и
- ЕЕлена22 июля 2024Оказывается организатор этой экскурсии, Наталья - она же и автор идеи Ангелов Тобольска, она же - автор текстов рассказов Ангелов,
- ННина21 июля 2024Экскурсия очень содержательна, интересна, познавательна. Системно представлены все объекты и локации экскурсии. Содержание экскурсии гораздо шире темы "ангелы Тобольска". Организатор мероприятия отвечал на вопросы, сообщая интересные факты, связанные с данным объектом. Наталья помогала делать фото. Экскусия будет интересна ВСЕМ!
- ААлла16 июля 2024Прекрасная экскурсия! Спасибо большое Наталье за идею, за великолепную подачу материала! Ангелы просто прелесть!!!! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Самое главное»
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