Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Тобольск
Откройте для себя уникальные места Тобольска: кремль, костёл и купеческие дома. Сравните прошлое и настоящее города с редкими фото Прокудина-Горского
Начало: У Тобольского кремля
25 авг в 15:00
26 авг в 15:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Изучить второй русский город Сибири в комфортном для себя темпе
Начало: В районе тобольского кремля
Завтра в 06:30
24 авг в 06:30
1520 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тобольск и Абалакский монастырь за один день
Познакомьтесь с архитектурой и духовным наследием Сибири, прогуливаясь по Тобольску и Абалакскому монастырю. Откройте для себя уникальные места
24 авг в 12:00
25 авг в 08:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
- ЕЕкатерина8 августа 2025Нашей семье очень понравилось экскурсия, которую нам провела Ирина! Рассказала интересную информацию из истории Тобольска. Ответила на вопросы, которые нас интересовали. Спасибо большое!
- ППолина1 августа 2025Ирина – экскурсовод от Бога! Экскурсия была увлекательная и познавательная! Ирина прекрасно знает, о чем рассказывает, и подаёт материал интересно,
- ССергей21 июля 202511 июля 2025 года Ирина проводила нашей группе экскурсию в Тобольске, по Кремлю и нижнему городу. Хотели выразить восторг: информацию
- ННаталья15 июля 2025Если вы приехали в Тобольск впервые, то без экскурсии тут никак. Город с многовековой историей и своим укладом. Выбор гида был неслучаен. Ирина историк, краевед и очень точно и красиво рассказала и показала город. Рекомендуем!
- ВВладимир11 июля 2025Доброжелательное, квалифицированное отношение к клиентам.
- ННаталья6 июля 2025Очень приятная экскурсовод с глубокими знаниями об истории города, готовая ответить на все возникающие вопросы, маршрут построен конструктивно, рассказывает очень интересно, не замечаешь как проходит время
- ННаталья3 июля 2025Нам очень понравилась экскурсия, начали вовремя, было интересно, узнали много фактов о городе и его истории и планах по развитию. Захотелось вернуться))
Спасибо!
- ННаталья1 июля 2025Самый удобный формат экскурсии для первого знакомства с городом. Ирина дипломированный историк, владеющий обширными знаниями по теме экскурсии, хорошо поставленной,
- ССветлана1 июля 2025Ирина- отличный экскурсовод! 100% рекомендую.
Интересно рассказывает, влюбляет в свой город.
Легко воспринимается и взрослыми и детьми.
Шла на экскурсию без особых ожиданий, а получила массу впечатлений!
- ммария15 июня 2025Добрый день!
Если вы впервые в Тобольске, то экскурсия подойдёт идеально: Ирина провела на по всем основным местам. Идеальная обзорная экскурсия. Появилось понимание где и что находится.
После этой экскурсии уже можно планировать более углублённое изучение достопримечательностей.
Большое спасибо!
- ААлла15 мая 2025Были на экскурсии 03.05.25. Спасибо Ирине за профессионализм, глубокие знания и любовь к Тобольску и Сибири, которыми она поделилась с нами!
- ННаталья10 мая 2025Экскурсия понравилась. Маршрут продуман, информация систематизирована, подаётся в удобном для восприятия формате. На экскурсия была с дочерьми-подростками, им тоже было
- ААртём3 мая 2025Ирина отлично организовала экскурсию. Порадовал индивидуальный подход, экскурсия состоялась несмотря на отвратительную погоду, достопримечательности осмотрены, отфотографированы а также запечатлены мы на фоне красивых видов. Будем обязательно рекомендовать знакомым.
- ССветлана3 мая 2025Ирина - это не просто экскурсовод, это проводник в прошлое, настоящий хранитель тобольской души. Ее обзорная экскурсия по Тобольску -
- ЕЕкатерина7 апреля 2025Экскурсия с Ириной прошла легко и познавательно. Пешком прошли кремлевскую часть маршрута, пока было еще светло. А вторую часть эскурсии
- ЕЕлена1 апреля 2025Спасибо Ирине за увлекательно-познавательную экскурсию. Все было великолепно!!!!
- ААнна29 марта 2025Рекомендуем 100%
Спасибо большое Ирине за экскурсию. Мы получили большое удовольствие. Погуляли по Кремлю,зашли в главный храм,посетили торговые ряды. Ирина ответила на все наши вопросы. Время пролетело не заметно. Интересное знакомство с городом с профессилналом своего дела.
- KKira16 марта 2025Очень понравилась экскурсия с Ириной. Информация структурирована, маршрут построен логично, Ирина отвечала на все мои дополнительные вопросы:)
Ирина посоветовала места для самостоятельного посещения, сориентировала по местным ресторанам и кафе.
Спасибо большое за потрясающее знакомство с городом.
- ММарина26 февраля 2025Что понравилось? Ирина рассказывала нам как наш хороший знакомый. Увлечённо и заинтересованно. Это располагает очень.
Чувствуются академические знания, собственный интерес.
После этой экскурсии самостоятельно прошли по Дворцу наместника. Информация осталась в голове. Было понятно что мы видим. . Бланодарим
- ВВиктория23 февраля 2025Отличная прогулка по Тобольску, сопровождаемая увлекательным рассказом историка. Ирина обладает глубокими знаниями истории своего края и в целом Сибири. Ответила
