Костёл Пресвятой Троицы – экскурсии в Тобольске

Найдено 3 экскурсии в категории «Костёл Пресвятой Троицы» в Тобольске, цены от 1520 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Знакомьтесь, Тобольск
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Тобольск
Откройте для себя уникальные места Тобольска: кремль, костёл и купеческие дома. Сравните прошлое и настоящее города с редкими фото Прокудина-Горского
Начало: У Тобольского кремля
25 авг в 15:00
26 авг в 15:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Пешая
1.5 часа
Аудиогид
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Изучить второй русский город Сибири в комфортном для себя темпе
Начало: В районе тобольского кремля
Завтра в 06:30
24 авг в 06:30
1520 ₽ за всё до 10 чел.
Тобольск и Абалакский монастырь за один день (на вашем авто)
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тобольск и Абалакский монастырь за один день
Познакомьтесь с архитектурой и духовным наследием Сибири, прогуливаясь по Тобольску и Абалакскому монастырю. Откройте для себя уникальные места
24 авг в 12:00
25 авг в 08:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    8 августа 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Нашей семье очень понравилось экскурсия, которую нам провела Ирина! Рассказала интересную информацию из истории Тобольска. Ответила на вопросы, которые нас интересовали. Спасибо большое!
  • П
    Полина
    1 августа 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Ирина – экскурсовод от Бога! Экскурсия была увлекательная и познавательная! Ирина прекрасно знает, о чем рассказывает, и подаёт материал интересно,
    читать дальше

    с любовью к городу, о котором говорит. Каждый из группы был максимально вовлечен благодаря тому, что подход был личный к каждому (даже по имени гид всех запомнила, это невероятно!). Мы очень благодарны Ирине за прогулку, рассказы, ответы на наши неисторические вопросы, рекомендации и душевно проведённое время! это событие навсегда в наших сердечках))

  • С
    Сергей
    21 июля 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    11 июля 2025 года Ирина проводила нашей группе экскурсию в Тобольске, по Кремлю и нижнему городу. Хотели выразить восторг: информацию
    читать дальше

    Ирина подавала интересно, отвечала на наши многочисленные вопросы. Рассказала массу историй о городе Тобольск его истории и жителях города. Отличный пример экскурсовода который знает и любит свой город и пробуждает в гостях города интерес к нему, всем рекомендую Ирину!

    
  • Н
    Наталья
    15 июля 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Если вы приехали в Тобольск впервые, то без экскурсии тут никак. Город с многовековой историей и своим укладом. Выбор гида был неслучаен. Ирина историк, краевед и очень точно и красиво рассказала и показала город. Рекомендуем!
  • В
    Владимир
    11 июля 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Доброжелательное, квалифицированное отношение к клиентам.
  • Н
    Наталья
    6 июля 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Очень приятная экскурсовод с глубокими знаниями об истории города, готовая ответить на все возникающие вопросы, маршрут построен конструктивно, рассказывает очень интересно, не замечаешь как проходит время
  • Н
    Наталья
    3 июля 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Нам очень понравилась экскурсия, начали вовремя, было интересно, узнали много фактов о городе и его истории и планах по развитию. Захотелось вернуться))
    Спасибо!
  • Н
    Наталья
    1 июля 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Самый удобный формат экскурсии для первого знакомства с городом. Ирина дипломированный историк, владеющий обширными знаниями по теме экскурсии, хорошо поставленной,
    читать дальше

    грамотной речью, интересным преподнесением материала. Время пролетело незаметно. Мы узнали об истории края и города, о людях, внëсших вклад в основание и развитие Тобольска, получили рекомендации, что можно посмотреть самостоятельно. На экскурсии были с ребенком 10 лет, Ирина легко нашла с нашим сыном общий язык, он тоже был увлечен повествованием.

  • С
    Светлана
    1 июля 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Ирина- отличный экскурсовод! 100% рекомендую.
    Интересно рассказывает, влюбляет в свой город.
    Легко воспринимается и взрослыми и детьми.
    Шла на экскурсию без особых ожиданий, а получила массу впечатлений!
    
  • м
    мария
    15 июня 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Добрый день!
    Если вы впервые в Тобольске, то экскурсия подойдёт идеально: Ирина провела на по всем основным местам. Идеальная обзорная экскурсия. Появилось понимание где и что находится.
    После этой экскурсии уже можно планировать более углублённое изучение достопримечательностей.
    Большое спасибо!
    
  • А
    Алла
    15 мая 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Были на экскурсии 03.05.25. Спасибо Ирине за профессионализм, глубокие знания и любовь к Тобольску и Сибири, которыми она поделилась с нами!
  • Н
    Наталья
    10 мая 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Экскурсия понравилась. Маршрут продуман, информация систематизирована, подаётся в удобном для восприятия формате. На экскурсия была с дочерьми-подростками, им тоже было
    читать дальше

    все поеятно и интересно. По итогу, при посещении музея во Дворце наместника, прошли интерактивное тестирование успешно, значит основные моменты Ирина нам смогла донести.

    
  • А
    Артём
    3 мая 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Ирина отлично организовала экскурсию. Порадовал индивидуальный подход, экскурсия состоялась несмотря на отвратительную погоду, достопримечательности осмотрены, отфотографированы а также запечатлены мы на фоне красивых видов. Будем обязательно рекомендовать знакомым.
  • С
    Светлана
    3 мая 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Ирина - это не просто экскурсовод, это проводник в прошлое, настоящий хранитель тобольской души. Ее обзорная экскурсия по Тобольску -
    читать дальше

    это не сухой пересказ исторических фактов, а захватывающий рассказ, оживляющий древние стены Кремля, шумную атмосферу базарной площади и даже тишину дома Куклина.

    Первое, что впечатляет - это глубокие знания Ирины. Она не просто знает даты и имена, она чувствует город, его ритм, его трагедии и триумфы. Она умеет связать историю с современностью, показать, как прошлое формирует настоящее. В ее рассказе Тобольский Кремль предстает не просто крепостью, а живым свидетелем борьбы, веры и амбиций.

    Смотровая площадка - это, конечно, прекрасный вид, но Ирина помогла увидеть в этой панораме не просто красоту, а историю. Она рассказала, как менялся ландшафт, как развивался город, как река Иртыш была не просто водной артерией, а дорогой жизни.

    Базарная площадь ожила благодаря ее умению описывать характеры, нравы и обычаи прошлых веков. Казалось, что вот-вот услышишь крики торговцев и почувствуешь запах пряностей.

    Особое впечатление произвело посещение дома Куклина. Ирина не просто показала интерьер, она погрузила в атмосферу быта, рассказала о жизни семьи, о их мечтах и надеждах. Это был момент глубокого сопереживания и понимания человеческой судьбы.

    Что особенно ценно в работе Ирины - это ее искреннее увлечение своим делом. Она рассказывает с таким энтузиазмом, что невольно заражаешься ее любовью к Тобольску. Она умеет говорить простым и понятным языком, при этом не упрощая историю, а делая ее доступной и интересной для каждого.

    В общем, если вы хотите не просто посмотреть Тобольск, а почувствовать его, понять его душу - обязательно выбирайте экскурсию с Ириной. Это будет не просто познавательная поездка, а настоящее путешествие во времени, которое оставит незабываемые впечатления. Она - настоящий профессионал, человек, который любит свою работу и свой город, и это чувствуется в каждом ее слове.

  • Е
    Екатерина
    7 апреля 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Экскурсия с Ириной прошла легко и познавательно. Пешком прошли кремлевскую часть маршрута, пока было еще светло. А вторую часть эскурсии
    читать дальше

    обозревали из машины: Ирина готова была ехать на своей, но мы взяли ее к нам в авто, чтобы можно было не выходить из машины. Так как к вечеру дети уже устали и предпочли смотреть на красоты Тобольска из окна.
    Понравилась эта гибкость в формате проведения, а также живой и легкий стиль общения Ирины. Это дает ощущение приятной прогулки по городу с интересным собеседником, а не лекции на тему истории России:)

    
  • Е
    Елена
    1 апреля 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Спасибо Ирине за увлекательно-познавательную экскурсию. Все было великолепно!!!!
  • А
    Анна
    29 марта 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Рекомендуем 100%
    Спасибо большое Ирине за экскурсию. Мы получили большое удовольствие. Погуляли по Кремлю,зашли в главный храм,посетили торговые ряды. Ирина ответила на все наши вопросы. Время пролетело не заметно. Интересное знакомство с городом с профессилналом своего дела.
    Рекомендуем 100%
  • K
    Kira
    16 марта 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Очень понравилась экскурсия с Ириной. Информация структурирована, маршрут построен логично, Ирина отвечала на все мои дополнительные вопросы:)
    Ирина посоветовала места для самостоятельного посещения, сориентировала по местным ресторанам и кафе.
    Спасибо большое за потрясающее знакомство с городом.
  • М
    Марина
    26 февраля 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Что понравилось? Ирина рассказывала нам как наш хороший знакомый. Увлечённо и заинтересованно. Это располагает очень.
    Чувствуются академические знания, собственный интерес.
    После этой экскурсии самостоятельно прошли по Дворцу наместника. Информация осталась в голове. Было понятно что мы видим. . Бланодарим
  • В
    Виктория
    23 февраля 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Отличная прогулка по Тобольску, сопровождаемая увлекательным рассказом историка. Ирина обладает глубокими знаниями истории своего края и в целом Сибири. Ответила
    читать дальше

    на все наши вопросы, обсудили персонажей книги Алексея Иванова Тобол, узнали что было вымыслом, а что правдой и увидели по какому лазу губернатор по книге мог нести пушнину.

    

