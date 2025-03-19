Софийский собор – экскурсии в Тобольске

Найдено 3 экскурсии в категории «Софийский собор» в Тобольске, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Легенды и мифы Тобольска
Пешая
1 час
15 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска: экскурсия по мистическим местам города
Погрузитесь в мистическую атмосферу Тобольска! Легенды о волшебных панцирях Ермака, тайны Тюремного замка и подземные ходы кремля ждут вас
Начало: В сквере Ершова
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1200 ₽ за человека
Тобольск - отец городов сибирских
Пешая
2 часа
247 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: Кафе «У Ершова»
1 апр в 08:00
2 апр в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Выяснить, как город остаётся старинным и современным одновременно, и - влюбиться в него
Начало: В нагорной части на территории 6-го микрорайона
29 мар в 09:00
30 мар в 09:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    19 марта 2025
    Тобольск - отец городов сибирских
    Огромное спасибо Людмиле за прекрасно проведенную экскурсию!!!!
  • Т
    Татьяна
    17 марта 2025
    Тобольск - отец городов сибирских
    Были на экскурсии с Людмилой, остались в восторге и от города, и от гида. Она своей энергией и любовью к
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    Тобольску показала нам самые интересные и знакомые места, поведала много интересных фактов и из прошлого и из настоящего, рассказала про планы на будущее. Успехов во всем. Будем рекомендовать друзьям.

  • Д
    Денис
    10 марта 2025
    Тобольск - отец городов сибирских
    Экскурсия длилась не по времени, а по своему содержанию. Видимо, следующая экскурсия не поджимала, поэтому наша длилась не 2, а почти 3 часа. Отличный экскурсовод, Людмила, кажется!
  • A
    Anna
    22 февраля 2025
    Легенды и мифы Тобольска
    Была у Марины на экскурсии. Все было очень интересно, познавательно. Не смотря на то что накануне я уже прогулялась по
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    городу и кое что прочитала в интернете, Марина смогла меня удивить, обратила внимание на детали, которые можно легко пропустить. И очень здорово, что у экскурсовода были ответы на все возникающие вопросы. 10 из 10🔥

  • М
    Мария
    20 января 2025
    Легенды и мифы Тобольска
    Интересная небольшая, но содержательная экскурсия. Рекомендую!
  • А
    Артем
    12 января 2025
    Легенды и мифы Тобольска
    Емкая и интересная экскурсия! Ничего лишнего. Для знакомства с городом - самое то. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Софийский собор»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Тобольске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Тобольский кремль
  2. Базарная площадь
  3. Сад Ермака
  4. Самое главное
  5. Дворец наместника
  6. Кремль
  7. Софийский собор
  8. Здание мужской гимназии
  9. Сквер Ершова
  10. Тюремный замок
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в марте 2025
Сейчас в Тобольске в категории "Софийский собор" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 6000. Туристы уже оставили гидам 262 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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