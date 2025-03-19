Мини-группа
до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска: экскурсия по мистическим местам города
Погрузитесь в мистическую атмосферу Тобольска! Легенды о волшебных панцирях Ермака, тайны Тюремного замка и подземные ходы кремля ждут вас
Начало: В сквере Ершова
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: Кафе «У Ершова»
1 апр в 08:00
2 апр в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Выяснить, как город остаётся старинным и современным одновременно, и - влюбиться в него
Начало: В нагорной части на территории 6-го микрорайона
29 мар в 09:00
30 мар в 09:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена19 марта 2025Огромное спасибо Людмиле за прекрасно проведенную экскурсию!!!!
- ТТатьяна17 марта 2025Были на экскурсии с Людмилой, остались в восторге и от города, и от гида. Она своей энергией и любовью к
- ДДенис10 марта 2025Экскурсия длилась не по времени, а по своему содержанию. Видимо, следующая экскурсия не поджимала, поэтому наша длилась не 2, а почти 3 часа. Отличный экскурсовод, Людмила, кажется!
- AAnna22 февраля 2025Была у Марины на экскурсии. Все было очень интересно, познавательно. Не смотря на то что накануне я уже прогулялась по
- ММария20 января 2025Интересная небольшая, но содержательная экскурсия. Рекомендую!
- ААртем12 января 2025Емкая и интересная экскурсия! Ничего лишнего. Для знакомства с городом - самое то. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Софийский собор»
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