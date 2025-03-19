читать дальше городу и кое что прочитала в интернете, Марина смогла меня удивить, обратила внимание на детали, которые можно легко пропустить. И очень здорово, что у экскурсовода были ответы на все возникающие вопросы. 10 из 10🔥

Была у Марины на экскурсии. Все было очень интересно, познавательно. Не смотря на то что накануне я уже прогулялась по