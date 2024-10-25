Сквер Ершова – экскурсии в Тобольске

Найдено 3 экскурсии в категории «Сквер Ершова» в Тобольске, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Тобольск - отец городов сибирских
Пешая
229 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: Кафе «У Ершова»
5 ноя в 08:00
6 ноя в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Пешая
11 отзывов
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе сквера Декабристов
Расписание: во вторник, среду и четверг в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:00
31 окт в 10:00
1 500 за человека
Иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Пешая
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Встретиться с Менделеевым, «поговорить» с ангелами и по-новому взглянуть на город
Начало: В сквере П.П. Ершова
3 ноя в 15:00
9 ноя в 15:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    25 октября 2024
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    В Тобольске были впервые, очень интересная экскурсия и как же нам повезло с экскурсоводом, Людмила Александровна очень приятная женщина и
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    время в ее компании прошло незаметно, очень знающая, прекрасная речь, на все вопросы отвечала, много интересного рассказала, видно, что человек влюблен в свой город и в свою профессию) в след раз будем обращаться только к ней) спасибо огромное)

  • Н
    Надежда
    22 октября 2024
    Тобольск - отец городов сибирских
    Посетили экскурсию "Тобольск - отец городов сибирских" 19.10.24. Экскурсию нам проводила Людмила. Экскурсия прошла на одном дыхании, узнали много полезной и
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    интересной информации, исторических фактов, различных нюансов. Хочу отметить, что Людмила очень любит свой город, великолепно знает его историю, особенности, устройство. Это очень чувствовалось на протяжении всей экскурсии! Впечатления самые положительные. Рекомендую!

  • Д
    Дмитрий
    17 октября 2024
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Экскурсовод Людмила Александровна отлично знает материал. По возможности будем стараться попасть на остальные ее экскурсии.
  • А
    Алёна
    10 октября 2024
    Тобольск - отец городов сибирских
    Тобольск прекрасный, красивый городок! Каким я его увидела сама. Но очень интересно было посмотреть на него, именно с исторической подачей,
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    поэтому я и выбрала эту экскурсию. Моим гидом была Людмила. Прекрасный, позитивный человек, любящий свое дело! Красивое, живое повествование, интересные факты, увлекательный рассказ… Время пролетело мгновенно.

    Тобольск прекрасный, красивый городок! Каким я его увидела сама. Но очень интересно было посмотреть на негоТобольск прекрасный, красивый городок! Каким я его увидела сама. Но очень интересно было посмотреть на негоТобольск прекрасный, красивый городок! Каким я его увидела сама. Но очень интересно было посмотреть на него
  • Т
    Татьяна
    4 октября 2024
    Тобольск - отец городов сибирских
    Благодарим нашего гида Людмилу за прекрасно проведенную экскурсию «Тобольск — отец городов сибирских». Людмила – очень позитивный, энергичный и знающий
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    экскурсовод! Она познакомила нас с интересными фактами из истории Тобольска и его жителей, поделилась с нами частичкой своей любви к родному городу! Несмотря на холодную и ветреную погоду, экскурсия прошла на одном дыхании. С удовольствием рекомендуем данную экскурсию.

  • О
    ОКСАНА
    3 октября 2024
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Вот и прошел наш самомостоятельный Трип по городу Тобольск,мы в полном восторге от города,благодаря замечательному гиду Людмиле Александровне,человек знающий и
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    любящий свой город, Людмила Александровна провела экскурсии больше положенного времени,узнали много нового,ни смотря на ранее прочитанной информации о городе,очень рекомендую гида Людмилу Александровну,доступно по цене,и полной информации по достопримечательностям,ни чуть не хуже заявленной экскурсии на 3 часа

    Вот и прошел наш самомостоятельный Трип по городу Тобольск,мы в полном восторге от города,благодаря замечательному гидуВот и прошел наш самомостоятельный Трип по городу Тобольск,мы в полном восторге от города,благодаря замечательному гидуВот и прошел наш самомостоятельный Трип по городу Тобольск,мы в полном восторге от города,благодаря замечательному гидуВот и прошел наш самомостоятельный Трип по городу Тобольск,мы в полном восторге от города,благодаря замечательному гиду

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Сквер Ершова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тобольске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тобольск - отец городов сибирских
  2. Тобольск: пешком по Верхнему посаду
  3. Иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Какие места ещё посмотреть в Тобольске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Тобольский кремль
  2. Кремль
  3. Самое главное
  4. Сад Ермака
  5. Базарная площадь
  6. Сквер Ершова
  7. Софийский собор
  8. Дворец наместника
  9. Тюремный замок
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в октябре 2024
Сейчас в Тобольске в категории "Сквер Ершова" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 240 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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