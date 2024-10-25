2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборТобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: Кафе «У Ершова»
5 ноя в 08:00
6 ноя в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе сквера Декабристов
Расписание: во вторник, среду и четверг в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:00
31 окт в 10:00
1 500₽ за человека
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Встретиться с Менделеевым, «поговорить» с ангелами и по-новому взглянуть на город
Начало: В сквере П.П. Ершова
3 ноя в 15:00
9 ноя в 15:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия25 октября 2024В Тобольске были впервые, очень интересная экскурсия и как же нам повезло с экскурсоводом, Людмила Александровна очень приятная женщина и
- ННадежда22 октября 2024Посетили экскурсию "Тобольск - отец городов сибирских" 19.10.24. Экскурсию нам проводила Людмила. Экскурсия прошла на одном дыхании, узнали много полезной и
- ДДмитрий17 октября 2024Экскурсовод Людмила Александровна отлично знает материал. По возможности будем стараться попасть на остальные ее экскурсии.
- ААлёна10 октября 2024Тобольск прекрасный, красивый городок! Каким я его увидела сама. Но очень интересно было посмотреть на него, именно с исторической подачей,
- ТТатьяна4 октября 2024Благодарим нашего гида Людмилу за прекрасно проведенную экскурсию «Тобольск — отец городов сибирских». Людмила – очень позитивный, энергичный и знающий
- ООКСАНА3 октября 2024Вот и прошел наш самомостоятельный Трип по городу Тобольск,мы в полном восторге от города,благодаря замечательному гиду Людмиле Александровне,человек знающий и
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Сквер Ершова»
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