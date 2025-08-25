Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Тобольска

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Тобольске, цены от 1400 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Град Тоболеск - страницы истории
Пешая
3 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Погрузитесь в историю Тобольска, посетив его главные достопримечательности, включая Кремль и аллею декабристов. Узнайте о знаменитых жителях города
Начало: В нагорной части на территории 6-го микрорайона
«Памятник Дмитрию Менделееву — полюбуемся центральными проспектами в новом Тобольске, поговорим о развитии города и на автобусе или пешком отправимся в Старый город»
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Иммерсивная прогулка-спектакль «Тобольск - хранитель времени»
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Театрализованный аудиоспектакль в Тобольске подарит незабываемые впечатления. Узнайте тайны города и его истории, которые оживут прямо перед вами
Начало: В сквере П.П. Ершова
«Маршрут охватывает все основные достопримечательности города: сквер Ершова, Тобольский кремль, Тюремный замок, Гостиный двор, Дворец наместника, Базарную площадь, улицу Мира»
Завтра в 14:00
27 сен в 15:00
1400 ₽ за человека
Знакомьтесь, Тобольск
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Тобольск
Откройте для себя уникальные места Тобольска: кремль, костёл и купеческие дома. Сравните прошлое и настоящее города с редкими фото Прокудина-Горского
Начало: У Тобольского кремля
«Большую Петропавловскую улицу, где жили многие известные люди»
22 сен в 15:00
24 сен в 15:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    25 августа 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    При планировании поездки на Тобольский марафон забронировали экскурсию с Натальей. Безумно рады, что попали именно к этому экскурсоводу, поскольку сложилось
    читать дальше

    все! Наталья очень интересно и содержательно ведёт рассказ, со знанием дела отвечает на вопросы, напоследок не смогли удержаться от обнимашек. Спасибо, что ещё больше скрасили наши впечатления от посещения вашего замечательнейшего города, обязательно вернёмся снова и посетим другие экскурсии.

  • Р
    Расул
    24 августа 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Были первый раз, очень понравился город. Организатор Наталья отлично справилась со своей работой, чётко, ясно, грамотно провела экскурсию в Кремле и по городу. Рекомендую.
    Были первый раз, очень понравился город. Организатор Наталья отлично справилась со своей работой, чётко, ясно, грамотно
  • Н
    Наталья
    22 августа 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Посетили прекрасный город Тобольск, приехали двумя семьями. Наталья, очень интересно рассказала о исторических местах, подмечала какие то тонкости, отвечала на вопросы, было познавательно, видно, что она любит и знает историю своего города. Обязательно вернемся еще!
  • А
    Анна
    17 августа 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Очень понравилась экскурсия! Наталья - поразительной эрудиции экскурсовод, мне кажется, не существует вопроса, на который она бы затруднилась ответить. Улыбчивая,
    читать дальше

    живая, замечательная! Три часа пролетели очень быстро, и дождик не помешал нам любоваться Тобольском - часть экскурсии провели в машине, разъезжая по центру и рассматривая достопримечательности из окна и слушая Наталью. Большое спасибо, привет из Екатеринбурга)) рекомендую от души🔥

    Очень понравилась экскурсия! Наталья - поразительной эрудиции экскурсовод, мне кажется, не существует вопроса, на который онаОчень понравилась экскурсия! Наталья - поразительной эрудиции экскурсовод, мне кажется, не существует вопроса, на который онаОчень понравилась экскурсия! Наталья - поразительной эрудиции экскурсовод, мне кажется, не существует вопроса, на который она
  • А
    Антонина
    16 августа 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Экскурсия "Город Тоболеск - страницы истории" был великолепна! У нашей компании большой экскурсионный опыт и мы достаточно привередливы. Но экскурсия
    читать дальше

    Натальи превзошла все наши ожидания. Маршрут показал нам развитие города в исторической перспективе и его потенциал не только как исторического центра, но и как промышленного, развивающегося города. Содержание текста было концентрированным, оно мгновенно укладывалось у нас и памяти в ячейки с приготовленными вопросами), изменяя наши представления о городе. Отмечу очень грамотную речь, приятный голос и дружелюбность общения Натальи. Три часа экскурсии пролетели очень быстро. Наталья дала нам несколько советов-рекомендаций по поводу посещения некоторых неочевидных достопримечательностей, которым мы последовали и не пожалели. Спасибо огромное за них!
    Желаю Наталье хороших экскурсантов и здоровья, а всем туристам в Тобольске - посетить ее экскурсию!
    От имени группы из 5 туристов из Екатеринбурга - Антонина.

  • Т
    Татьяна
    8 августа 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Экскурсия прошла замечательно. Восхитились глубокими знаниями Натальи и были поражены, с какой любовью Наталья рассказывала о своем городе. Захотелось приехать в Тобольск еще. Спасибо большое Наталье!
  • Е
    Екатерина
    8 августа 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Нашей семье очень понравилось экскурсия, которую нам провела Ирина! Рассказала интересную информацию из истории Тобольска. Ответила на вопросы, которые нас интересовали. Спасибо большое!
  • А
    Анна
    5 августа 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Тобольск поистине волшебный город! Он покорил моё сердце своей величественной красотой и атмосферой живого музея под открытым небом. Каждая улица,
    читать дальше

    каждый дом здесь хранит удивительные страницы сибирской истории.
    Экскурсия с Натальей стала настоящим открытием. Её умение преподнести исторические факты, соединить их с живыми эмоциями и искренней любовью к городу превратило обычную экскурсию в незабываемое путешествие сквозь века.
    Особенно ценно, что Наталья не просто делилась знаниями, а по-настоящему влюбляла в город, раскрывая его душу через каждую историю, через каждую деталь. Её профессионализм и энтузиазм сделали экскурсию по-настоящему волшебной.

    От всей души благодарю за это чудесное знакомство с Тобольском! Однозначно рекомендую всем посетить этот удивительный город в компании такого замечательного гида.

    Тобольск поистине волшебный город! Он покорил моё сердце своей величественной красотой и атмосферой живого музея подТобольск поистине волшебный город! Он покорил моё сердце своей величественной красотой и атмосферой живого музея подТобольск поистине волшебный город! Он покорил моё сердце своей величественной красотой и атмосферой живого музея подТобольск поистине волшебный город! Он покорил моё сердце своей величественной красотой и атмосферой живого музея подТобольск поистине волшебный город! Он покорил моё сердце своей величественной красотой и атмосферой живого музея под
  • О
    Ольга
    2 августа 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Экскурсия была насыщенной. Узнали много нового и интересного. Наталья прекрасный знаток города и его истории, приятный собеседник, отвечала на все
    читать дальше

    интересующие вопросы. Прокатились на автомобиле по дополнительным локациям. Помогла сориентироваться в дальнейшем посещении музеев и интересных мест в городе и за его пределами. Всем советуем.

  • П
    Полина
    1 августа 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Ирина – экскурсовод от Бога! Экскурсия была увлекательная и познавательная! Ирина прекрасно знает, о чем рассказывает, и подаёт материал интересно,
    читать дальше

    с любовью к городу, о котором говорит. Каждый из группы был максимально вовлечен благодаря тому, что подход был личный к каждому (даже по имени гид всех запомнила, это невероятно!). Мы очень благодарны Ирине за прогулку, рассказы, ответы на наши неисторические вопросы, рекомендации и душевно проведённое время! это событие навсегда в наших сердечках))

  • О
    Ольга
    28 июля 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Заказывала экскурсию для семьи с двумя подростками и бабушкой. Все очень довольны, экскурсия была интересной, никто не скучал.
  • О
    Ольга
    26 июля 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    20 июля посетили Тобольск с экскурсией от Натальи. На экскурсии было 2 взрослых и 2 подроста 14 и 17 лет.
    Чудесным
    читать дальше

    летним солнечным днем мы в сопровождении Натальи открыли для себя удивительный и прекрасный город Тоболеск).
    Подача материала была структурированной. Наталья отвечала на наши многочисленные вопросы по ходу экскурсии и всегда возвращалась к повествованию, не теряя нити рассказа.
    Наталья сумела заинтересовать каждого члена нашей семьи. Чувствуется, что она любит свой город, знает о нем много интересного и продолжает расширять свои знания о городе, о современных открытиях и находках, щедро делясь потом этой информацией с туристами. Экскурсия была больше положенного времени, но это было незаметно для нас! Наталья потом сказала, что она видит, что людям интересно, они задают вопросы и она готова увеличить время экскурсии. От души благодарим за это!
    Отдельное спасибо Наталье, что сумела подстроиться под нас и провела экскурсию раньше запланированного времени.
    Спасибо за прекрасную обзорную экскурсию по верхнему и нижнему посаду, чувствуется, что вы провели ее с душой, это очень ценно! Конфета "Николашка", конфетки со свеклой и чесноком и хреном вашей молодой купчихи оказались необычными и вкусными!)
    Побольше вам любознательных туристов! С удовольствием порекомендуем вас своим друзьям и знакомым!

    20 июля посетили Тобольск с экскурсией от Натальи. На экскурсии было 2 взрослых и 2 подроста 14 и 17 лет20 июля посетили Тобольск с экскурсией от Натальи. На экскурсии было 2 взрослых и 2 подроста 14 и 17 лет20 июля посетили Тобольск с экскурсией от Натальи. На экскурсии было 2 взрослых и 2 подроста 14 и 17 лет20 июля посетили Тобольск с экскурсией от Натальи. На экскурсии было 2 взрослых и 2 подроста 14 и 17 лет20 июля посетили Тобольск с экскурсией от Натальи. На экскурсии было 2 взрослых и 2 подроста 14 и 17 лет20 июля посетили Тобольск с экскурсией от Натальи. На экскурсии было 2 взрослых и 2 подроста 14 и 17 лет20 июля посетили Тобольск с экскурсией от Натальи. На экскурсии было 2 взрослых и 2 подроста 14 и 17 лет20 июля посетили Тобольск с экскурсией от Натальи. На экскурсии было 2 взрослых и 2 подроста 14 и 17 лет20 июля посетили Тобольск с экскурсией от Натальи. На экскурсии было 2 взрослых и 2 подроста 14 и 17 лет20 июля посетили Тобольск с экскурсией от Натальи. На экскурсии было 2 взрослых и 2 подроста 14 и 17 лет
  • Г
    Глеб
    23 июля 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Наталья - отличный экскурсовод! Продуманный маршрут, интересные локации, много, а порой слишком много фактов в легкой подаче! Доволен 😊 Рекомендую! 👍
    Наталья - отличный экскурсовод! Продуманный маршрут, интересные локации, много, а порой слишком много фактов в легкойНаталья - отличный экскурсовод! Продуманный маршрут, интересные локации, много, а порой слишком много фактов в легкойНаталья - отличный экскурсовод! Продуманный маршрут, интересные локации, много, а порой слишком много фактов в легкойНаталья - отличный экскурсовод! Продуманный маршрут, интересные локации, много, а порой слишком много фактов в легкой
  • С
    Сергей
    21 июля 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    11 июля 2025 года Ирина проводила нашей группе экскурсию в Тобольске, по Кремлю и нижнему городу. Хотели выразить восторг: информацию
    читать дальше

    Ирина подавала интересно, отвечала на наши многочисленные вопросы. Рассказала массу историй о городе Тобольск его истории и жителях города. Отличный пример экскурсовода который знает и любит свой город и пробуждает в гостях города интерес к нему, всем рекомендую Ирину!

    11 июля 2025 года Ирина проводила нашей группе экскурсию в Тобольске, по Кремлю и нижнему городу11 июля 2025 года Ирина проводила нашей группе экскурсию в Тобольске, по Кремлю и нижнему городу11 июля 2025 года Ирина проводила нашей группе экскурсию в Тобольске, по Кремлю и нижнему городу
  • С
    Светлана
    20 июля 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Экскурсия очень понравилась. Все было супер!!!
  • Н
    Наталья
    15 июля 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Если вы приехали в Тобольск впервые, то без экскурсии тут никак. Город с многовековой историей и своим укладом. Выбор гида был неслучаен. Ирина историк, краевед и очень точно и красиво рассказала и показала город. Рекомендуем!
  • В
    Владимир
    11 июля 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Доброжелательное, квалифицированное отношение к клиентам.
  • Е
    Екатерина
    8 июля 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    К Наталье в планах обратиться осенью для полной экскурсии по Кремлю. Не хватило времени на более расширенную экскурсию, т. к.
    читать дальше

    необходимо было уезжать. Пролетело 3 часа как миг. На любой вопрос был исчерпывающий для нас ответ. Обаятельная, эрудированная, милая Наталья нас покорила. С Натальей Тобольск нам открылся с другой стороны.

  • Н
    Наталья
    6 июля 2025
    Знакомьтесь, Тобольск
    Очень приятная экскурсовод с глубокими знаниями об истории города, готовая ответить на все возникающие вопросы, маршрут построен конструктивно, рассказывает очень интересно, не замечаешь как проходит время
  • Е
    Елена
    5 июля 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Экскурсия очень понравилась. За 3 часа была возможность познакомиться с разным Тобольском - как современным, так и старой частью. Ну
    читать дальше

    и, конечно, красивейший Кремль. Наталья очень интересно рассказывает, чувствуется огромный объем знаний, грамотная речь, отличная подача материала. С удовольствием будем рекомендовать её знакомым.

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тобольске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Град Тоболеск - страницы истории
  2. Иммерсивная прогулка-спектакль «Тобольск - хранитель времени»
  3. Знакомьтесь, Тобольск
Какие места ещё посмотреть в Тобольске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Тобольский кремль
  2. Самое главное
  3. Базарная площадь
  4. Сад Ермака
  5. Дворец наместника
  6. Кремль
  7. Сквер Ершова
  8. Софийский собор
  9. Гостиный Двор
  10. Тюремный замок
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в сентябре 2025
Сейчас в Тобольске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 1400 до 6000. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Тобольска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод