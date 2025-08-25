Индивидуальная
до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Погрузитесь в историю Тобольска, посетив его главные достопримечательности, включая Кремль и аллею декабристов. Узнайте о знаменитых жителях города
Начало: В нагорной части на территории 6-го микрорайона
«Памятник Дмитрию Менделееву — полюбуемся центральными проспектами в новом Тобольске, поговорим о развитии города и на автобусе или пешком отправимся в Старый город»
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 25 чел.
Иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Театрализованный аудиоспектакль в Тобольске подарит незабываемые впечатления. Узнайте тайны города и его истории, которые оживут прямо перед вами
Начало: В сквере П.П. Ершова
«Маршрут охватывает все основные достопримечательности города: сквер Ершова, Тобольский кремль, Тюремный замок, Гостиный двор, Дворец наместника, Базарную площадь, улицу Мира»
Завтра в 14:00
27 сен в 15:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Тобольск
Откройте для себя уникальные места Тобольска: кремль, костёл и купеческие дома. Сравните прошлое и настоящее города с редкими фото Прокудина-Горского
Начало: У Тобольского кремля
«Большую Петропавловскую улицу, где жили многие известные люди»
22 сен в 15:00
24 сен в 15:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
- ААлександра25 августа 2025При планировании поездки на Тобольский марафон забронировали экскурсию с Натальей. Безумно рады, что попали именно к этому экскурсоводу, поскольку сложилось
- РРасул24 августа 2025Были первый раз, очень понравился город. Организатор Наталья отлично справилась со своей работой, чётко, ясно, грамотно провела экскурсию в Кремле и по городу. Рекомендую.
- ННаталья22 августа 2025Посетили прекрасный город Тобольск, приехали двумя семьями. Наталья, очень интересно рассказала о исторических местах, подмечала какие то тонкости, отвечала на вопросы, было познавательно, видно, что она любит и знает историю своего города. Обязательно вернемся еще!
- ААнна17 августа 2025Очень понравилась экскурсия! Наталья - поразительной эрудиции экскурсовод, мне кажется, не существует вопроса, на который она бы затруднилась ответить. Улыбчивая,
- ААнтонина16 августа 2025Экскурсия "Город Тоболеск - страницы истории" был великолепна! У нашей компании большой экскурсионный опыт и мы достаточно привередливы. Но экскурсия
- ТТатьяна8 августа 2025Экскурсия прошла замечательно. Восхитились глубокими знаниями Натальи и были поражены, с какой любовью Наталья рассказывала о своем городе. Захотелось приехать в Тобольск еще. Спасибо большое Наталье!
- ЕЕкатерина8 августа 2025Нашей семье очень понравилось экскурсия, которую нам провела Ирина! Рассказала интересную информацию из истории Тобольска. Ответила на вопросы, которые нас интересовали. Спасибо большое!
- ААнна5 августа 2025Тобольск поистине волшебный город! Он покорил моё сердце своей величественной красотой и атмосферой живого музея под открытым небом. Каждая улица,
- ООльга2 августа 2025Экскурсия была насыщенной. Узнали много нового и интересного. Наталья прекрасный знаток города и его истории, приятный собеседник, отвечала на все
- ППолина1 августа 2025Ирина – экскурсовод от Бога! Экскурсия была увлекательная и познавательная! Ирина прекрасно знает, о чем рассказывает, и подаёт материал интересно,
- ООльга28 июля 2025Заказывала экскурсию для семьи с двумя подростками и бабушкой. Все очень довольны, экскурсия была интересной, никто не скучал.
- ООльга26 июля 202520 июля посетили Тобольск с экскурсией от Натальи. На экскурсии было 2 взрослых и 2 подроста 14 и 17 лет.
Чудесным
- ГГлеб23 июля 2025Наталья - отличный экскурсовод! Продуманный маршрут, интересные локации, много, а порой слишком много фактов в легкой подаче! Доволен 😊 Рекомендую! 👍
- ССергей21 июля 202511 июля 2025 года Ирина проводила нашей группе экскурсию в Тобольске, по Кремлю и нижнему городу. Хотели выразить восторг: информацию
- ССветлана20 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Все было супер!!!
- ННаталья15 июля 2025Если вы приехали в Тобольск впервые, то без экскурсии тут никак. Город с многовековой историей и своим укладом. Выбор гида был неслучаен. Ирина историк, краевед и очень точно и красиво рассказала и показала город. Рекомендуем!
- ВВладимир11 июля 2025Доброжелательное, квалифицированное отношение к клиентам.
- ЕЕкатерина8 июля 2025К Наталье в планах обратиться осенью для полной экскурсии по Кремлю. Не хватило времени на более расширенную экскурсию, т. к.
- ННаталья6 июля 2025Очень приятная экскурсовод с глубокими знаниями об истории города, готовая ответить на все возникающие вопросы, маршрут построен конструктивно, рассказывает очень интересно, не замечаешь как проходит время
- ЕЕлена5 июля 2025Экскурсия очень понравилась. За 3 часа была возможность познакомиться с разным Тобольском - как современным, так и старой частью. Ну
