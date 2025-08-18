Мои заказы

Скульптуры ангелов – экскурсии в Тобольске

Найдено 3 экскурсии в категории «Скульптуры ангелов» в Тобольске, цены от 1400 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
О чем расскажут ангелы Тобольска
Пешая
3 часа
209 отзывов
Аудиогид
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
Завтра в 17:30
21 сен в 08:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Иммерсивная прогулка-спектакль «Тобольск - хранитель времени»
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Театрализованный аудиоспектакль в Тобольске подарит незабываемые впечатления. Узнайте тайны города и его истории, которые оживут прямо перед вами
Начало: В сквере П.П. Ершова
Завтра в 14:00
27 сен в 15:00
1400 ₽ за человека
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Аудиогид
Погрузитесь в атмосферу Тобольска, гуляя по его историческим местам. Аудиогид поможет вам увидеть город глазами великих людей
Начало: В районе тобольского кремля
Сегодня в 20:30
Завтра в 06:30
1520 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    18 августа 2025
    Иммерсивная прогулка-спектакль «Тобольск - хранитель времени»
    Экскурсия 🔥
  • А
    Анастасия
    21 июля 2025
    Иммерсивная прогулка-спектакль «Тобольск - хранитель времени»
    Прекрасный формат, чудесная реализация. Очень увлекающая, атмосферная, душевная экскурсия! Позволяет погрузиться и влюбиться в город. Аудиоряд великолепный, просто наслаждение! Ребята
    читать дальше

    работают очень милые. Могу смело рекомендовать на любую аудиторию, особенно для туристов с подростками, которым ничего не нравится))) нашему эта прогулка очень зашла)))

  • Е
    Елена
    17 июня 2025
    Иммерсивная прогулка-спектакль «Тобольск - хранитель времени»
    Впервые попробовали иммерсивную экскурсию, переживала что мальчикам будет скучно, но нет они были вовлечены на 100%. Молодой Пётр 70 минут
    читать дальше

    нас водил по улочкам, угощал, чаем и пряниками. Все вместе мы беседовали с духом города, и с местными ангелами, слушали стены собора, танцевали старинные танцы. Со стороны мы немножко походили на сектантов, молча поднимали руки, всей компанией стояли в круге, перешагивали через невидимые преграды. Увлекательно! #Тобольск

    Впервые попробовали иммерсивную экскурсию, переживала что мальчикам будет скучно, но нет они были вовлечены на 100%Впервые попробовали иммерсивную экскурсию, переживала что мальчикам будет скучно, но нет они были вовлечены на 100%Впервые попробовали иммерсивную экскурсию, переживала что мальчикам будет скучно, но нет они были вовлечены на 100%
  • Е
    Екатерина
    4 мая 2025
    Иммерсивная прогулка-спектакль «Тобольск - хранитель времени»
    Живенько! Интересно. Ребята молодцы!

