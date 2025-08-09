Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Жигулёвским горам: легенды, природа и незабываемые виды
По преданию, Степан Разин спрятал в Жигулёвских горах богатства. Легенды живут, а сокровища ищут до сих пор. Приглашаю вас в поездку-приключение
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тольятти - в замок Гарибальди: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир легенд о драконах и рыцарях, узнайте историю Беовульфа, разгадайте символы замка и прогуляйтесь по пляжу Жигулёвского моря
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тольятти: от советских дворцов до замка
Погрузитесь в историю Тольятти, от советских дворцов до уникального замка Гарибальди. Узнайте, как город переехал и что связывает его с Италией
Начало: У ТРК «Парк Хаус»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тольятти и Жигулёвск: города-спутники
Погрузитесь в атмосферу двух уникальных городов, связанных Волгой. Узнайте об их истории и культуре, оцените красоту волжских пейзажей
Начало: По вашему адресу в Тольятти
12 дек в 08:00
15 дек в 08:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда9 августа 2025Великолепная экскурсия, красивый замок и живописная территория вокруг замка. Экскурсия пролетела как мгновение.
Отдельно хотим ещё раз поблагодарить Ольгу - она
- ННина9 июля 2025Спасибо Ольге за экскурсию, нам очень понравилось. Всё было интересно и очень бережно к детям, без перегруза. Но при этом мы всё узнали и много информации получили. Замечательная конеферма понравилась очень! Отдельное спасибо за совет по пляжу.
- ССофья28 июня 2025Большое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно и взрослым и детям, нам очень понравилось.
- ЕЕлена16 июня 2025До сих пор в неописуемом восторге от экскурсий Ольги!! Так получилось, что мы взяли две экскурсии сразу в один день:
- ЛЛариса6 июня 2025Приятная девушка Оля. Встретила на вокзале, за беседой быстро добрались до Хрящевки. Рассказывала интересные эпизоды, как строили замок, кто участвовал.
- ААнастасия4 июня 2025Замечательная экскурсия, которая превзошла наши ожидания! Ольга - потрясающий гид, рассказывала нам не только про замок Гарибальди, а также про
- ннаталия1 мая 2025Отличный гид. Замок однозначно достоин для посещения. Спасибо гиду, дала нам еще рекомендации что посетить далее
- ЕЕкатерина23 марта 2025Огромное спасибо Ольге за проведенную экскурсию по замку Гарибальди и обзор Тольятти. Остались очень довольны! Приезжали в Тольятти 23 марта
- ЕЕлена16 января 2025Экскурсия превзошла все ожидания! Во первых сам замок произвел впечатление, во вторых очень интересна сама экскурсия. Гид великолепен! Ольга всю
- ААлина18 июня 2024Спасибо огромное гиду, очень крутая харизматичная дама!! Было интересно слушать и узнавать новое, в том числе о самом городе.
Также очень комфортная поездка до самого замка
Обязательно поделюсь с друзьями и посоветую им посетить вас!!
- ССергей26 мая 2024Очень приятная в общении. Разносторонне эрудирована и самое главное искренне любит свой родной край. Очень рекомендую.
