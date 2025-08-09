читать дальше

2025 года с целью посещения замка Гарибальди. И приятным бонусом оказался обзор города. Ольга встретила нас на вокзале, всё подробно рассказала, показала фотоматериалы. Всё время, пока мы были в пути до места встречи, была с нами на связи. Подробно объяснила как нам лучше добраться до Тольятти (так как мы остановились в Самаре и в Тольятти приезжали всего на один день). Ольга - профессионал своего дела. Эрудированный экскурсовод, интересно и очень доходчиво преподносящий информацию. Однозначно рекомендую экскурсии с Ольгой! Уверена, что останетесь очень довольны! Так же как и мы!