Мои заказы

Нескучные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Тольятти, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
На машине
8 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Жигулёвским горам: легенды, природа и незабываемые виды
По преданию, Степан Разин спрятал в Жигулёвских горах богатства. Легенды живут, а сокровища ищут до сих пор. Приглашаю вас в поездку-приключение
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Тольятти - в замок Гарибальди
На машине
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тольятти - в замок Гарибальди: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир легенд о драконах и рыцарях, узнайте историю Беовульфа, разгадайте символы замка и прогуляйтесь по пляжу Жигулёвского моря
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Тольятти: от советских дворцов до замка
Погрузитесь в историю Тольятти, от советских дворцов до уникального замка Гарибальди. Узнайте, как город переехал и что связывает его с Италией
Начало: У ТРК «Парк Хаус»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Тольятти и Жигулёвск: города-спутники
На машине
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Тольятти и Жигулёвск: города-спутники
Погрузитесь в атмосферу двух уникальных городов, связанных Волгой. Узнайте об их истории и культуре, оцените красоту волжских пейзажей
Начало: По вашему адресу в Тольятти
12 дек в 08:00
15 дек в 08:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    9 августа 2025
    Из Тольятти - в замок Гарибальди
    Великолепная экскурсия, красивый замок и живописная территория вокруг замка. Экскурсия пролетела как мгновение.
    Отдельно хотим ещё раз поблагодарить Ольгу - она
    читать дальше

    замечательная! Это лучший гид, которого можно выбрать! Комфортно, познавательно, весело. Мы брали три экскурсии с Ольгой и все три восторг. Замок Гарибальди + конеферма, Рассвет в Жигулевских горах + кофе яхтинг и Самарская Лука.
    Дополнительно после экскурсий, Ольга показала нам красивые пляжи, местную фабрику, где мы купили сладости и рынок с ароматными абрикосами))

    Великолепная экскурсия, красивый замок и живописная территория вокруг замка. Экскурсия пролетела как мгновениеВеликолепная экскурсия, красивый замок и живописная территория вокруг замка. Экскурсия пролетела как мгновениеВеликолепная экскурсия, красивый замок и живописная территория вокруг замка. Экскурсия пролетела как мгновениеВеликолепная экскурсия, красивый замок и живописная территория вокруг замка. Экскурсия пролетела как мгновениеВеликолепная экскурсия, красивый замок и живописная территория вокруг замка. Экскурсия пролетела как мгновение
  • Н
    Нина
    9 июля 2025
    Из Тольятти - в замок Гарибальди
    Спасибо Ольге за экскурсию, нам очень понравилось. Всё было интересно и очень бережно к детям, без перегруза. Но при этом мы всё узнали и много информации получили. Замечательная конеферма понравилась очень! Отдельное спасибо за совет по пляжу.
  • С
    Софья
    28 июня 2025
    Из Тольятти - в замок Гарибальди
    Большое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно и взрослым и детям, нам очень понравилось.
    Большое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно иБольшое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно иБольшое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно иБольшое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно иБольшое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно иБольшое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно иБольшое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно иБольшое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно иБольшое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно и
  • Е
    Елена
    16 июня 2025
    Из Тольятти - в замок Гарибальди
    До сих пор в неописуемом восторге от экскурсий Ольги!! Так получилось, что мы взяли две экскурсии сразу в один день:
    читать дальше

    в замок Гарибальди и в парк Самарская Лука. Думали будет сложно, но день пролетел незаметно - красота природы, интереснейшие рассказы, новые впечатления. Увидели прекрасный замок, поднялись в горы, посмотрели на Тольятти и дамбу с высоты птичьего полета, посетили музей Репина, купили местные вкусняшки, и в конце - встретили закат на горе Стрельная и милых диких лисят по пути из заповедника. Спасибо Ольге за комфортную поездку, под конец даже спели много песен) Очень рада, что познакомилась с таким потрясающим, добрым, интеллигентным, увлеченным своим делом человеком! Завидую тем, кому еще только предстоит знакомство с чудесным краем вместе с Ольгой!

    До сих пор в неописуемом восторге от экскурсий Ольги!! Так получилось, что мы взяли две экскурсииДо сих пор в неописуемом восторге от экскурсий Ольги!! Так получилось, что мы взяли две экскурсииДо сих пор в неописуемом восторге от экскурсий Ольги!! Так получилось, что мы взяли две экскурсииДо сих пор в неописуемом восторге от экскурсий Ольги!! Так получилось, что мы взяли две экскурсииДо сих пор в неописуемом восторге от экскурсий Ольги!! Так получилось, что мы взяли две экскурсииДо сих пор в неописуемом восторге от экскурсий Ольги!! Так получилось, что мы взяли две экскурсии
  • Л
    Лариса
    6 июня 2025
    Из Тольятти - в замок Гарибальди
    Приятная девушка Оля. Встретила на вокзале, за беседой быстро добрались до Хрящевки. Рассказывала интересные эпизоды, как строили замок, кто участвовал.
    читать дальше

    Ведь она местный человек и знает историю возникновения замка лучше, чем инет))) После экскурсии, доставила нас на набережную, тоже красивое место! И бонусом,приятный сюрприз, зефир местного производства с углем))) ещё не пробовали. Советую 🤝

  • А
    Анастасия
    4 июня 2025
    Из Тольятти - в замок Гарибальди
    Замечательная экскурсия, которая превзошла наши ожидания! Ольга - потрясающий гид, рассказывала нам не только про замок Гарибальди, а также про
    читать дальше

    историю своего города, поселений, которые проезжали по пути, показала нам очаровательное место с видом на Жигулёвское море, а также порекомендовала нам другие места к посещению. А в конце нас приятно удивил небольшой подарок от Ольги.
    Обязательно рекомендую к посещению!

    Замечательная экскурсия, которая превзошла наши ожидания! Ольга - потрясающий гид, рассказывала нам не только про замокЗамечательная экскурсия, которая превзошла наши ожидания! Ольга - потрясающий гид, рассказывала нам не только про замокЗамечательная экскурсия, которая превзошла наши ожидания! Ольга - потрясающий гид, рассказывала нам не только про замокЗамечательная экскурсия, которая превзошла наши ожидания! Ольга - потрясающий гид, рассказывала нам не только про замокЗамечательная экскурсия, которая превзошла наши ожидания! Ольга - потрясающий гид, рассказывала нам не только про замокЗамечательная экскурсия, которая превзошла наши ожидания! Ольга - потрясающий гид, рассказывала нам не только про замок
  • н
    наталия
    1 мая 2025
    Из Тольятти - в замок Гарибальди
    Отличный гид. Замок однозначно достоин для посещения. Спасибо гиду, дала нам еще рекомендации что посетить далее
  • Е
    Екатерина
    23 марта 2025
    Из Тольятти - в замок Гарибальди
    Огромное спасибо Ольге за проведенную экскурсию по замку Гарибальди и обзор Тольятти. Остались очень довольны! Приезжали в Тольятти 23 марта
    читать дальше

    2025 года с целью посещения замка Гарибальди. И приятным бонусом оказался обзор города. Ольга встретила нас на вокзале, всё подробно рассказала, показала фотоматериалы. Всё время, пока мы были в пути до места встречи, была с нами на связи. Подробно объяснила как нам лучше добраться до Тольятти (так как мы остановились в Самаре и в Тольятти приезжали всего на один день). Ольга - профессионал своего дела. Эрудированный экскурсовод, интересно и очень доходчиво преподносящий информацию. Однозначно рекомендую экскурсии с Ольгой! Уверена, что останетесь очень довольны! Так же как и мы!

    Огромное спасибо Ольге за проведенную экскурсию по замку Гарибальди и обзор Тольятти. Остались очень довольны! Приезжали
  • Е
    Елена
    16 января 2025
    Из Тольятти - в замок Гарибальди
    Экскурсия превзошла все ожидания! Во первых сам замок произвел впечатление, во вторых очень интересна сама экскурсия. Гид великолепен! Ольга всю
    читать дальше

    дорогу рассказывала о городе, как об истории так и о современных событиях. Отвечала на все вопросы, дала рекомендации что еще можно посетить. А под конец угостила оригинальной местной сладостью. Нам все очень понравилось, даже не смотря на пасмурную погоду и снег. Смело езжайте с Ольгой, не пожалеете. Такого у себя дома не увидите!

    Экскурсия превзошла все ожидания! Во первых сам замок произвел впечатление, во вторых очень интересна сама экскурсияЭкскурсия превзошла все ожидания! Во первых сам замок произвел впечатление, во вторых очень интересна сама экскурсия
  • А
    Алина
    18 июня 2024
    Из Тольятти - в замок Гарибальди
    Спасибо огромное гиду, очень крутая харизматичная дама!! Было интересно слушать и узнавать новое, в том числе о самом городе.
    Также очень комфортная поездка до самого замка
    Обязательно поделюсь с друзьями и посоветую им посетить вас!!
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Из Тольятти - в замок Гарибальди
    Очень приятная в общении. Разносторонне эрудирована и самое главное искренне любит свой родной край. Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Тольятти в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тольятти
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
  2. Из Тольятти - в замок Гарибальди
  3. Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка
  4. Тольятти и Жигулёвск: города-спутники
Какие места ещё посмотреть в Тольятти
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Стрельная гора
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Тольятти в декабре 2025
Сейчас в Тольятти в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 12 000 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Тольятти на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 36 ⭐ отзывов, цены от 12000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль