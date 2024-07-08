2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: На Новособорной площади
Завтра в 16:00
15 авг в 13:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Закоулки и великие люди Томска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории выдающихся личностей
Начало: У памятника «Покорение Сибири»
15 авг в 09:00
16 авг в 14:00
от 7 187₽ за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: В гости к томским казакам
Посетите Семилуженский казачий острог, познакомьтесь с культурой казаков, постреляйте из лука и выпейте чай из самовара с сибирскими сладостями
Начало: У музея истории Томска
15 авг в 13:00
16 авг в 09:30
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия8 июля 2024Очень благодарна за прекрасную прогулку! Была впечатлена рассказом гида, прогулялись по закоулкам города. Вся наша компания была в восторге! Приятный бонус получили в конце прогулки в виде списка мест в городе, где можно поесть, попить и потанцевать)
- ААнна5 июня 2024Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город. Программа очень насыщенная фактами
- ККатерина1 июня 2024Благодарим за классную экскурсию! Очень эрудированный и знающий свое дело гид, ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла легко и
- ННина30 марта 2024Светлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой город, его сложную историю могут
- ААнгелина17 марта 2024Огромное спасибо Светлане за увлекательное путешествие по Томску! Экскурсия будет интересна и столичным гостям города, и самим томичам. Много неизвестных деталей истории, Светлана гибко адаптирует и маршрут, и рассказ в ответ на потребности гостя!! Спасибо!!!
- ДДмитрий2 марта 2024Организатор мероприятия - превосходный гид! Очень насыщенный и интересный маршрут. Столько всего интересного и волшебного! Этот город поистине сказочный. Как
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Нескучные экскурсии»
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