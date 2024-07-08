Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Томске, цены от 7 187 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Томск и тайны Дома Романовых
На машине
11 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: На Новособорной площади
Завтра в 16:00
15 авг в 13:00
7 500 за всё до 4 чел.
Закоулки и великие люди Томска
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Закоулки и великие люди Томска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории выдающихся личностей
Начало: У памятника «Покорение Сибири»
15 авг в 09:00
16 авг в 14:00
от 7 187 за всё до 6 чел.
В гости к томским казакам
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: В гости к томским казакам
Посетите Семилуженский казачий острог, познакомьтесь с культурой казаков, постреляйте из лука и выпейте чай из самовара с сибирскими сладостями
Начало: У музея истории Томска
15 авг в 13:00
16 авг в 09:30
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    8 июля 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Очень благодарна за прекрасную прогулку! Была впечатлена рассказом гида, прогулялись по закоулкам города. Вся наша компания была в восторге! Приятный бонус получили в конце прогулки в виде списка мест в городе, где можно поесть, попить и потанцевать)
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город. Программа очень насыщенная фактами
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    и интересными местами. Особенно нам понравился родник, который самый бы мы точно не нашли, и что гид обращает внимание на мелочи: маскароны, кирпичики с клеймами, арт-заплатки (это такие красивые керамические плитки по всему городу). Очень интересный, эмоциональный рассказ. Слушать очень приятно и информация легко воспринимается👍🏻👍🏻👍🏻

    Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на городМы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на городМы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город
  • К
    Катерина
    1 июня 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Благодарим за классную экскурсию! Очень эрудированный и знающий свое дело гид, ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла легко и
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    непринужденно, информацию очень легко воспринималась, так как Арина говорила с нами "на одном языке", а не заученными фразами из книжек. Мы довольны и рекомендуем экскурсию тем, кто любит нестандартные маршруты.

  • Н
    Нина
    30 марта 2024
    Томск и тайны Дома Романовых
    Светлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой город, его сложную историю могут
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    не многие. И не многие могут заинтересовать других людей. Приезжаем второй раз, но уже приобрели билеты на лето. Так что, до встречи! Желаем вам вдохновения и сил! Надеемся, что будут и новые программы.

  • А
    Ангелина
    17 марта 2024
    Томск и тайны Дома Романовых
    Огромное спасибо Светлане за увлекательное путешествие по Томску! Экскурсия будет интересна и столичным гостям города, и самим томичам. Много неизвестных деталей истории, Светлана гибко адаптирует и маршрут, и рассказ в ответ на потребности гостя!! Спасибо!!!
    Огромное спасибо Светлане за увлекательное путешествие по Томску!Огромное спасибо Светлане за увлекательное путешествие по Томску!Огромное спасибо Светлане за увлекательное путешествие по Томску!Огромное спасибо Светлане за увлекательное путешествие по Томску!
  • Д
    Дмитрий
    2 марта 2024
    Томск и тайны Дома Романовых
    Организатор мероприятия - превосходный гид! Очень насыщенный и интересный маршрут. Столько всего интересного и волшебного! Этот город поистине сказочный. Как
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    жаль, что этого не говорят заранее) Тут красота неописуемая! Каждая улица какой то памятник или старинный дом) Тайны кирпичиков? Узнаете во время экскурсии!

    Организатор мероприятия - превосходный гид! Очень насыщенный и интересный маршрут. Столько всего интересного и волшебного! ЭтотОрганизатор мероприятия - превосходный гид! Очень насыщенный и интересный маршрут. Столько всего интересного и волшебного! ЭтотОрганизатор мероприятия - превосходный гид! Очень насыщенный и интересный маршрут. Столько всего интересного и волшебного! ЭтотОрганизатор мероприятия - превосходный гид! Очень насыщенный и интересный маршрут. Столько всего интересного и волшебного! ЭтотОрганизатор мероприятия - превосходный гид! Очень насыщенный и интересный маршрут. Столько всего интересного и волшебного! Этот

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Нескучные экскурсии»

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  2. Богородице-Алексеевский монастырь
  3. Самое главное
  4. Воскресенская церковь
  5. Дом с шатром
  6. Дом с жар-птицами
  7. Памятник Чехову
  8. Старый город
  9. Белое озеро
  10. Памятник счастью
Сколько стоит экскурсия по Томску в августе 2024
Сейчас в Томске в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 7 187 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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