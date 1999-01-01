Прогулка по центру города позволит вам совершить путешествие во времени от 1604 года до наших дней. Томск покажет разные лица: пограничная крепость, место ссылки, торговый и административный центр. Вы увидите знаковые места города. Узнаете, как жил Томск в разные века, услышите местные легенды, проникнитесь духом старины.

Вы увидите стены деревянной крепости; церковь ⛪, двести лет парящую над городом. Вы прочитаете рекламную вывеску столетней давности; пройдёте улицей, по которой ходили писатель-бунтовщик А. Радищев, идеолог анархизма М. Бакунин, ссыльный декабрист Г. Батеньков. Познакомитесь с ироничными памятниками, украшающими наш город 🏙️ начнём нашу прогулку 👣 там, где был основан Томск. Поднимемся на смотровую площадку и увидим город с высоты пожарной каланчи. Здесь на Воскресенской горе, вы можете сфотографироваться в старинных русских костюмах, в музее истории 📖 Томска их дают напрокат (50 руб. за костюм). Мимо Польского костёла, по самой старой улице города мы дойдём до Воскресенской церкви, её начали строить ещё в 18 веке. Увидим сибирский царь-колокол. По улице, носившей удивительное название Раскат, мы спустимся к купеческим особнякам и Губернаторскому кварталу. Губернаторский квартал - это музей 🖼 под открытым небом: кафедральный собор, старинные торговые корпуса, памятные "вековые" столбы, памятник А. П. Чехову, уже ставший одним из символов нашего города. Современные здания и фонтаны, часовня и памятник В. И. Ленину - все смешалось на этой площади. Во время нашего путешествия вы узнаете историю основания города, почему он стал крупным торговым центром. Я расскажу о романтических историях, которые разворачивались на старых улочках. Мы поговорим о вкладе богатых купцов в развитие города. Я расскажу вам и другие истории. Их много накопилось за время существования нашего города. Знакомясь с главными достопримечательностями 🏛️ города, вы узнаете, как он жил в разные эпохи. Проникнитесь атмосферой прошлого и узнаете об исторических событиях, благодаря которым сложился дух и облик современного города.