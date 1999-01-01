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Здесь стояла крепость и шумел базар.

5
2 отзыва
Любовь Р.
Любовь Р. – Гид из Томска
Прогулка 👣 по центру города позволит вам совершить путешествие во времени от 1604 года до наших дней.

Томск покажет разные лица: пограничная крепость, место ссылки, торговый и административный центр.

Вы увидите знаковые места города.

Узнаете, как жил Томск в разные века, услышите местные легенды, проникнитесь духом старины.

Вы увидите стены деревянной крепости; церковь ⛪, двести лет парящую над городом.

Вы прочитаете рекламную вывеску столетней давности; пройдёте улицей, по которой ходили писатель-бунтовщик А.

Радищев, идеолог анархизма М.

Бакунин, ссыльный декабрист Г.

Батеньков.

Познакомитесь с ироничными памятниками, украшающими наш город 🏙️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 250 ₽ за экскурсию

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Здесь стояла крепость и шумел базар.
Здесь стояла крепость и шумел базар.

Что вы увидите

  • Воскресенскую гору
  • Воскресенскую церковь
  • Купеческие особняки
  • Губернаторский квартал
  • Кафедральный собор
  • Старинные торговые корпуса
  • Памятные "вековые" столбы
  • Памятник А. П. Чехову
  • Памятник В. И. Ленину
Прогулка по центру города позволит вам совершить путешествие во времени от 1604 года до наших дней. Томск покажет разные лица: пограничная крепость, место ссылки, торговый и административный центр. Вы увидите знаковые места города. Узнаете, как жил Томск в разные века, услышите местные легенды, проникнитесь духом старины.
Вы увидите стены деревянной крепости; церковь ⛪, двести лет парящую над городом. Вы прочитаете рекламную вывеску столетней давности; пройдёте улицей, по которой ходили писатель-бунтовщик А. Радищев, идеолог анархизма М. Бакунин, ссыльный декабрист Г. Батеньков. Познакомитесь с ироничными памятниками, украшающими наш город 🏙️ начнём нашу прогулку 👣 там, где был основан Томск. Поднимемся на смотровую площадку и увидим город с высоты пожарной каланчи. Здесь на Воскресенской горе, вы можете сфотографироваться в старинных русских костюмах, в музее истории 📖 Томска их дают напрокат (50 руб. за костюм).
  • Мимо Польского костёла, по самой старой улице города мы дойдём до Воскресенской церкви, её начали строить ещё в 18 веке. Увидим сибирский царь-колокол.
  • По улице, носившей удивительное название Раскат, мы спустимся к купеческим особнякам и Губернаторскому кварталу.
  • Губернаторский квартал - это музей 🖼 под открытым небом: кафедральный собор, старинные торговые корпуса, памятные "вековые" столбы, памятник А. П. Чехову, уже ставший одним из символов нашего города. Современные здания и фонтаны, часовня и памятник В. И. Ленину - все смешалось на этой площади.
  • Во время нашего путешествия вы узнаете историю основания города, почему он стал крупным торговым центром. Я расскажу о романтических историях, которые разворачивались на старых улочках. Мы поговорим о вкладе богатых купцов в развитие города. Я расскажу вам и другие истории. Их много накопилось за время существования нашего города.
  • Знакомясь с главными достопримечательностями 🏛️ города, вы узнаете, как он жил в разные эпохи. Проникнитесь атмосферой прошлого и узнаете об исторических событиях, благодаря которым сложился дух и облик современного города.
    • Что входит
    • Услуги гида.
    Что не входит
    • Отдельно оплачивается вход на смотровую площадку Воскресенской горы: 50 руб. за человека.
    Начало
    🚩 г. Томск, ул. Обруб, 2
    Место завершения
    🏁 пр.Ленина, 80а
    Здесь стояла крепость и шумел базар.
    Здесь стояла крепость и шумел базар.
    Здесь стояла крепость и шумел базар.
    Здесь стояла крепость и шумел базар.

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Любовь Р.
    Любовь Р.
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    2 отзыва оставили туристы

    Любовь Р. проводит ещё 1 экскурсию

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