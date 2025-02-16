Крестовоздвиженская Церковь – экскурсии в Томске

Найдено 4 экскурсии в категории «Крестовоздвиженская Церковь» в Томске, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Всё о Томске за 3 часа
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Всё о Томске за 3 часа: от истории до тайных уголков
Погрузитесь в атмосферу Сибирских Афин с экскурсией, раскрывающей все грани Томска. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
6 мая в 09:00
7 мая в 09:00
от 12 375 ₽ за всё до 6 чел.
Томск: большое путешествие
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Томск: исследование города в 4-часовой индивидуальной экскурсии
Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте его историю и культуру за 4 часа. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
6 мая в 17:00
7 мая в 09:00
от 15 625 ₽ за всё до 6 чел.
Томск и тайны царской семьи Романовых
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Томск и тайны царской семьи Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Томску, раскрывая секреты и истории, связанные с царской семьей Романовых
Начало: Площадь Новособорная
4 мая в 14:00
5 мая в 09:00
8500 ₽ за экскурсию
Нетуристические улочки Заозёрья
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Неповторимые улочки Заозёрья Томска: путешествие в прошлое
Индивидуальная экскурсия по нетуристическим улочкам Заозёрья в Томске. Узнайте историю района и насладитесь архитектурой
Начало: УЛ.К. Маркса, 2
Расписание: По индивидуальной договорённости
6 мая в 10:00
7 мая в 10:00
5000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ануш
    16 февраля 2025
    Всё о Томске за 3 часа
    Очень понравилось город, экскурсия с Ариной было отдельная удовольствие!
  • Е
    Елена
    10 ноября 2024
    Всё о Томске за 3 часа
    Ездили га экскурсию с гидом Ариной, всем понравилось и маленьким и стареньким, настолько интересно, живо и не скучно донесен исторический
    читать дальше

    материал. Приятно слушать грамотную речь, с правильно расставленными акцентами, которые врезаются в память и оставляют там хорошие воспоминания. Рекомендуем всем гостям города Томска без сомнений.

  • Н
    Надежда
    26 октября 2024
    Всё о Томске за 3 часа
    Увидели все главные достопримечательности Томска. Понравились храмы. Очень впечатлены деревянными домами, настоящие шедевры. Большое спасибо гиду Арине за интересный рассказ, теплое отношение и незабываемые впечатления о Томске, теплом и красивом сибирском городе. Обязательно вернемся)))
  • Н
    Наталья
    26 августа 2024
    Томск и тайны царской семьи Романовых
    Отличная экскурсия, все на высшем уровне!
  • Т
    Татьяна
    6 августа 2023
    Томск: большое путешествие
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Арина - прекрасный экскурсовод (хорошо поставленная речь, большой багаж знаний, море позитива). Узнали много интересных
    читать дальше

    деталей о Томске и его жителях. В программу экскурсии включено очень много, и темп соответствующий. Если Вы предпочитаете не такой интенсив, можно заранее обговорить и от чего-то отказаться.

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Крестовоздвиженская Церковь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Томске
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Всё о Томске за 3 часа
  2. Томск: большое путешествие
  3. Томск и тайны царской семьи Романовых
  4. Нетуристические улочки Заозёрья
Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Воскресенская церковь
  2. Дом с драконами
  3. Богородице-Алексеевский монастырь
  4. Дом с жар-птицами
  5. Белое озеро
  6. Дом с шатром
  7. Музей деревянного зодчества
  8. Самое главное
  9. Крестовоздвиженская Церковь
  10. Памятник Чехову
Сколько стоит экскурсия по Томску в мае 2025
Сейчас в Томске в категории "Крестовоздвиженская Церковь" можно забронировать 4 экскурсии от 5000 до 15 625. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Томске на 2025 год по теме «Крестовоздвиженская Церковь», 10 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль