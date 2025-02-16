Индивидуальная
до 6 чел.
Всё о Томске за 3 часа: от истории до тайных уголков
Погрузитесь в атмосферу Сибирских Афин с экскурсией, раскрывающей все грани Томска. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
6 мая в 09:00
7 мая в 09:00
от 12 375 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Томск: исследование города в 4-часовой индивидуальной экскурсии
Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте его историю и культуру за 4 часа. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
6 мая в 17:00
7 мая в 09:00
от 15 625 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Томск и тайны царской семьи Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Томску, раскрывая секреты и истории, связанные с царской семьей Романовых
Начало: Площадь Новособорная
4 мая в 14:00
5 мая в 09:00
8500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Неповторимые улочки Заозёрья Томска: путешествие в прошлое
Индивидуальная экскурсия по нетуристическим улочкам Заозёрья в Томске. Узнайте историю района и насладитесь архитектурой
Начало: УЛ.К. Маркса, 2
Расписание: По индивидуальной договорённости
6 мая в 10:00
7 мая в 10:00
5000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнуш16 февраля 2025Очень понравилось город, экскурсия с Ариной было отдельная удовольствие!
- ЕЕлена10 ноября 2024Ездили га экскурсию с гидом Ариной, всем понравилось и маленьким и стареньким, настолько интересно, живо и не скучно донесен исторический
- ННадежда26 октября 2024Увидели все главные достопримечательности Томска. Понравились храмы. Очень впечатлены деревянными домами, настоящие шедевры. Большое спасибо гиду Арине за интересный рассказ, теплое отношение и незабываемые впечатления о Томске, теплом и красивом сибирском городе. Обязательно вернемся)))
- ННаталья26 августа 2024Отличная экскурсия, все на высшем уровне!
- ТТатьяна6 августа 2023Очень интересная и познавательная экскурсия. Арина - прекрасный экскурсовод (хорошо поставленная речь, большой багаж знаний, море позитива). Узнали много интересных
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Крестовоздвиженская Церковь»
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