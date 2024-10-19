Приглашаю вас на индивидуальную экскурсию по Торжку! Узнайте, как новоторы не раз спасали русскую государственность, и откройте для себя ремёсла, включая знаменитое золотное шитьё.
Вы увидите главные достопримечательности города, такие как
Вы увидите главные достопримечательности города, такие как
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
О Торжке можно говорить бесконечно. Ведь не было ни одного столетия, чтобы он не принимал участия в важных исторических событиях. Вы узнаете, как он строился, развивался и какие именитые личности его посещали. А также увидите важнейшие места города:
- Гостиницу Пожарских, где в 19 веке останавливались многие знаменитые люди
- Ильинскую площадь, где когда-то стояли две деревянные церкви
- Тверецкую и Новгородскую набережные, сыгравшие важную роль в истории города
- Площадь 9 января — некогда центр жизни древнего города
- Тихвинскую церковь — образец деревянного зодчества 17 века
- Борисоглебский монастырь — один из древнейших монастырей страны
- Вал Новоторжского кремля, с которого открываются шикарные панорамы Торжка
- Дворцовую площадь, на которой частично сохранились старинные здания: путевой дворец, дома казначея и городничего, почтамт и присутственные места
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Торжке
Здравствуйте! Меня зовут Илья, я родился и живу в Торжке. Увлекаюсь историей, рисованием, чтением, плаванием, режиссурой и написанием сценариев. Изучаю всё известное и неизвестное про наш тихий уездный городок — этому способствует работа в музее. С радостью поделюсь всем изученным и постараюсь влюбить в славный град наш Новый Торг.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
19 окт 2024
Мы в восторге. Экскурсия шикарная. Очень интересно, даже не ожидали, что так хорошо будет. Крайне приятный гид. Интересно рассказывает. Любит родной город, историю преподносит очень доступно и наполненно. Город открывается во всей красоте.
Рекомендуем на 100%! Обязательно вернемся.
Рекомендуем на 100%! Обязательно вернемся.
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