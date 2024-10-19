Приглашаю вас на индивидуальную экскурсию по Торжку! Узнайте, как новоторы не раз спасали русскую государственность, и откройте для себя ремёсла, включая знаменитое золотное шитьё.Вы увидите главные достопримечательности города, такие как

гостиница Пожарских, Ильинская площадь, Тверецкая и Новгородская набережные, площадь 9 января, Тихвинская церковь, Борисоглебский монастырь, вал Новоторжского кремля и Дворцовая площадь. Каждое место имеет свою уникальную историю, которой я с удовольствием поделюсь

Описание экскурсии

О Торжке можно говорить бесконечно. Ведь не было ни одного столетия, чтобы он не принимал участия в важных исторических событиях. Вы узнаете, как он строился, развивался и какие именитые личности его посещали. А также увидите важнейшие места города:

Гостиницу Пожарских , где в 19 веке останавливались многие знаменитые люди

, где в 19 веке останавливались многие знаменитые люди Ильинскую площадь , где когда-то стояли две деревянные церкви

, где когда-то стояли две деревянные церкви Тверецкую и Новгородскую набережные , сыгравшие важную роль в истории города

, сыгравшие важную роль в истории города Площадь 9 января — некогда центр жизни древнего города

— некогда центр жизни древнего города Тихвинскую церковь — образец деревянного зодчества 17 века

— образец деревянного зодчества 17 века Борисоглебский монастырь — один из древнейших монастырей страны

— один из древнейших монастырей страны Вал Новоторжского кремля , с которого открываются шикарные панорамы Торжка

, с которого открываются шикарные панорамы Торжка Дворцовую площадь, на которой частично сохранились старинные здания: путевой дворец, дома казначея и городничего, почтамт и присутственные места

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.