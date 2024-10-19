Здравствуй, Торжок

Приглашаю познакомиться с Торжком! Узнайте, как новоторы спасали русскую государственность, и откройте для себя главные места города
Приглашаю вас на индивидуальную экскурсию по Торжку! Узнайте, как новоторы не раз спасали русскую государственность, и откройте для себя ремёсла, включая знаменитое золотное шитьё.

Вы увидите главные достопримечательности города, такие как
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гостиница Пожарских, Ильинская площадь, Тверецкая и Новгородская набережные, площадь 9 января, Тихвинская церковь, Борисоглебский монастырь, вал Новоторжского кремля и Дворцовая площадь. Каждое место имеет свою уникальную историю, которой я с удовольствием поделюсь

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная история города
  • 🏰 Важные исторические места
  • 🧵 Знакомство с ремёслами
  • 🌉 Прогулка по набережным
  • ⛪ Посещение древних церквей
    • Здравствуй, Торжок
    Здравствуй, Торжок
    Здравствуй, Торжок
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

    Что можно увидеть

  • Гостиница Пожарских
  • Ильинская площадь
  • Тверецкая набережная
  • Новгородская набережная
  • Площадь 9 января
  • Тихвинская церковь
  • Борисоглебский монастырь
  • Вал Новоторжского кремля
  • Дворцовая площадь

    • Описание экскурсии

    О Торжке можно говорить бесконечно. Ведь не было ни одного столетия, чтобы он не принимал участия в важных исторических событиях. Вы узнаете, как он строился, развивался и какие именитые личности его посещали. А также увидите важнейшие места города:

    • Гостиницу Пожарских, где в 19 веке останавливались многие знаменитые люди
    • Ильинскую площадь, где когда-то стояли две деревянные церкви
    • Тверецкую и Новгородскую набережные, сыгравшие важную роль в истории города
    • Площадь 9 января — некогда центр жизни древнего города
    • Тихвинскую церковь — образец деревянного зодчества 17 века
    • Борисоглебский монастырь — один из древнейших монастырей страны
    • Вал Новоторжского кремля, с которого открываются шикарные панорамы Торжка
    • Дворцовую площадь, на которой частично сохранились старинные здания: путевой дворец, дома казначея и городничего, почтамт и присутственные места

    Организационные детали

    Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    Ирина
    19 окт 2024
    Мы в восторге. Экскурсия шикарная. Очень интересно, даже не ожидали, что так хорошо будет. Крайне приятный гид. Интересно рассказывает. Любит родной город, историю преподносит очень доступно и наполненно. Город открывается во всей красоте.
    Рекомендуем на 100%! Обязательно вернемся.
    Мы в восторге. Экскурсия шикарная. Очень интересно, даже не ожидали, что так хорошо будет. Крайне приятныйМы в восторге. Экскурсия шикарная. Очень интересно, даже не ожидали, что так хорошо будет. Крайне приятныйМы в восторге. Экскурсия шикарная. Очень интересно, даже не ожидали, что так хорошо будет. Крайне приятныйМы в восторге. Экскурсия шикарная. Очень интересно, даже не ожидали, что так хорошо будет. Крайне приятныйМы в восторге. Экскурсия шикарная. Очень интересно, даже не ожидали, что так хорошо будет. Крайне приятныйМы в восторге. Экскурсия шикарная. Очень интересно, даже не ожидали, что так хорошо будет. Крайне приятный

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