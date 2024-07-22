Экскурсии со скидкой в Туле до 20%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Туле, цены от 523 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
О Туле - на прогулке по Старому городу
Пешая
скидка
5%
449 отзывов
2 часа
Групповая
до 25 чел.
О Туле - на прогулке по Старому городу: самовары, пряники, история
Погрузитесь в атмосферу старинного Тулы, узнайте о создании легендарных самоваров и вкуснейших пряников
Начало: На Советской улице
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
550523 за человека
Фотопрогулка по Туле
Пешая
скидка
20%
11 отзывов
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Туле: Кремль, Пятницкая улица, Казанская набережная
Приглашаем на фотопрогулку по Туле! Узнайте интересные факты о городе и получите профессиональные фотографии на фоне его достопримечательностей
Начало: У памятника Тульскому прянику
Сегодня в 10:00
28 июл в 10:00
57004 560 за всё до 4 чел.
Фотосессия в Ясной Поляне
Пешая
скидка
10%
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в Ясной Поляне
Сделать эффектные снимки в усадьбе, вдохновлявшей великого писателя
Начало: В музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
Сегодня в 10:00
28 июл в 10:00
52004 680 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    22 июля 2024
    О Туле - на прогулке по Старому городу
    Были на экскурсии с Анастасией. Отличная прогулка. Маршрут по центру сопровождался наглядным материалом, позитивный экскурсовод. Благодарим! Рекомендуем!
  • А
    Анна
    22 июля 2024
    О Туле - на прогулке по Старому городу
    Очень понравилась экскурсия по центру Тулы! Экскурсию для нас проводила Мария - энергичная, знающая, приятная девушка! Было очень интересно и познавательно. Получили от экскурсии только положительные эмоции! Спасибо!
  • Е
    Елена
    21 июля 2024
    О Туле - на прогулке по Старому городу
    Экскурсию 20/07 нам провела Мария, очень приятная девушка и очень гостеприимная. Рассказывала интересно даже для детей. Огромный плюс, что экскурсия проводится с гарнитурой
  • В
    Виктор
    20 июля 2024
    Фотопрогулка по Туле
    🙏 Спасибо!
  • А
    Анастасия
    8 июля 2024
    Фотопрогулка по Туле
    Гуляли с сыном 10 лет и Ксенией. Все очень понравилось. Ксения дала основную информацию по городу. Имейте в виду, что
    читать дальше

    это не экскурсия, это просто приятная прогулка с очень располагающим к себе человеком. Фотографиями я осталась довольна. Спасибо Ксении! Прислала фото она достаточно быстро, раньше положенного срока.

  • Т
    Татьяна
    25 июня 2024
    Фотопрогулка по Туле
    Ксения очень приятная девушка,мало опыта в фотографиях, но в общем впечатление осталось хорошим, впридачу с хорошими фото
    Ксения очень приятная девушка,мало опыта в фотографиях, но в общем впечатление осталось хорошим, впридачу с хорошими фото

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. О Туле - на прогулке по Старому городу
  2. Фотопрогулка по Туле
  3. Фотосессия в Ясной Поляне
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Кремль
  5. Успенский Собор
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июле 2024
Сейчас в Туле в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 523 до 4 680 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 460 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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