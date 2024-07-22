читать дальше это не экскурсия, это просто приятная прогулка с очень располагающим к себе человеком. Фотографиями я осталась довольна. Спасибо Ксении! Прислала фото она достаточно быстро, раньше положенного срока.

Гуляли с сыном 10 лет и Ксенией. Все очень понравилось. Ксения дала основную информацию по городу. Имейте в виду, что