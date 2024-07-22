скидка
5%
2 часа
Групповая
до 25 чел.
О Туле - на прогулке по Старому городу: самовары, пряники, история
Погрузитесь в атмосферу старинного Тулы, узнайте о создании легендарных самоваров и вкуснейших пряников
Начало: На Советской улице
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
550523₽ за человека
скидка
20%
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Туле: Кремль, Пятницкая улица, Казанская набережная
Приглашаем на фотопрогулку по Туле! Узнайте интересные факты о городе и получите профессиональные фотографии на фоне его достопримечательностей
Начало: У памятника Тульскому прянику
Сегодня в 10:00
28 июл в 10:00
57004 560₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в Ясной Поляне
Сделать эффектные снимки в усадьбе, вдохновлявшей великого писателя
Начало: В музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
Сегодня в 10:00
28 июл в 10:00
52004 680₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья22 июля 2024Были на экскурсии с Анастасией. Отличная прогулка. Маршрут по центру сопровождался наглядным материалом, позитивный экскурсовод. Благодарим! Рекомендуем!
- ААнна22 июля 2024Очень понравилась экскурсия по центру Тулы! Экскурсию для нас проводила Мария - энергичная, знающая, приятная девушка! Было очень интересно и познавательно. Получили от экскурсии только положительные эмоции! Спасибо!
- ЕЕлена21 июля 2024Экскурсию 20/07 нам провела Мария, очень приятная девушка и очень гостеприимная. Рассказывала интересно даже для детей. Огромный плюс, что экскурсия проводится с гарнитурой
- ВВиктор20 июля 2024🙏 Спасибо!
- ААнастасия8 июля 2024Гуляли с сыном 10 лет и Ксенией. Все очень понравилось. Ксения дала основную информацию по городу. Имейте в виду, что
- ТТатьяна25 июня 2024Ксения очень приятная девушка,мало опыта в фотографиях, но в общем впечатление осталось хорошим, впридачу с хорошими фото
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Скидки»
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